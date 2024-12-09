المشروع يُمثل خطوة مهمة في إطار التعاون الناجح بين سبيس 42 و ICEYE لإطلاق أول دفعة إماراتية الصنع من كوكبة أقمار"فورسايت" السيادية

لإطلاق أول دفعة إماراتية الصنع من كوكبة أقمار"فورسايت" السيادية 3 أهداف رئيسية للمشروع تتمثل في نقل التكنولوجيا، الوصول المُستدام إلى قدرات سيادية في مجال رصد الأرض، وتوطين سلسلة التوريد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، وشركة "آيس آي" (ICEYE)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR)، عن إنشاء مشروع مشترك لتصنيع هذه الفئة من الأقمار الاصطناعية في الإمارات العربية المتحدة. يُعزز هذا التعاون النجاحات السابقة التي حققتها الشركتان معاً والتي شملت إطلاق فورسايت-1، أول الأقمار الاصطناعية الإماراتية لرصد الأرض في أغسطس الماضي.

يهدف المشروع إلى تطوير وتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR)، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز البرنامج الوطني لرصد الأرض الذي يدعم قدرات الدولة في مجال الاستشعار عن بُعد. ويُلبي المشروع الطلب المتزايد على الصور والبيانات عالية الدقة التي تجمعها هذه الأقمار لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات ضمن قطاعات متنوعة.

وسيتم تأسيس منظومة وطنية متكاملة للأقمار الاصطناعية الرادارية تشمل منشآت جديدة لتصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيل مهمات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التابعة لشركة سبيس 42 في أبوظبي. ستستضيف هذه المنظومة عمليات التصنيع الخاصة بالمشروع المشترك وخدمات تشغيل الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبيس 42. تشكل هذه الشراكة أيضاً منصّة لنقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، مما سيعزز بدوره من جهود البحث والتطوير الوطنية لتطوير الحمولات السيادية المستقبلية للأقمار الاصطناعية الرادارية. كما ستساهم هذه الشراكة في توطيد مكانة ICEYE محلياً وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على قدرات رصد الأرض والأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR) في الدولة.

بهذه المناسبة، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي في بيانات للحلول الذكية التابعة لشركة سبيس 42: "يمثّل المشروع المشترك خطوة مهمةً جديدةً في إطار شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع ICEYE لتعزيز قدرات رصد الأرض، بما يدعم التزام سبيس 42 بإطلاق الإمكانات الكاملة للأنظمة الفضائية والأرضية، ويضيف قيمة مباشرة للعملاء من خلال توفيرالحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما يسهم هذا المشروع في تحقيق طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء من خلال إدخال تصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية إلى المنطقة، مما يعزز ريادة الدولة في مجال تطوير تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم."

علاوة على ذلك، يعزز المشروع المشترك المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال توطين سلسلة التوريد، والاستفادة من المكونات والخدمات التي توفرها الشركات الصناعية المحلية، وبناء منظومة معرفية قوية في مجالات البحث والتطوير بمشاركة المواهب الإماراتية. كما سيدعم المشروع جهود التوطين، ويوفّر فرصاً للكوادر الوطنية لقيادة الابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي والازدهار الوطني.

وقال رافال مودرزيوسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـICEYE: "من المتوقع أن يُسهم المشروع المشترك في تحقيق كفاءة أكبر في نشر وإدارة وتشغيل مجموعات الأقمار الاصطناعية الرادارية، حيث ستعمل سبيس 42 بالتعاون مع ICEYE على استهداف الأسواق المحلية والعالمية بنهج منسّق. ونحن فخورون برؤية خط إنتاج الأقمار الاصطناعية يمتد ليشمل تصنيع أحدث تقنيات الأقمار الاصطناعية الرادارية في دولة الإمارات من خلال شراكتنا مع سبيس 42، مما يعزز الانتشار العالمي والأثر الإيجابي للتكنولوجيا التي تقدّمها ICEYE. إننا متحمسون لتوسيع رقعة أعمالنا في السوق المحلية والمساهمة في تسريع وتيرة برنامج الامارات للفضاء وتعزيز القدرات المحلية لصناعة الأقمار الاصطناعية الرادارية من خلال الاستفادة من الخبرات التي تقدمها الشركتان في دولة الامارات."

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع المشترك يعدّ الأحدث في سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تستفيد من القدرات التكاملية لشركتي سبيس 42 و ICEYE، وكان آخرها الإطلاق الناجح لأول قمر اصطناعي راداري إماراتي "فورسايت-1" في أغسطس 2024. وقد مثّل إطلاق هذا القمر الاصطناعي الخطوة الأولى في جهود تطوير كوكبة من الأقمار الاصطناعية من هذا النوع في دولة الإمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الاصطناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الاصطناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.space42.ai

إكس: Space42ai

نبذة عن آيس آي:

توفر آيس آي ((ICEYE إمكانيات المراقبة المستمرة الفريدة لأي مكان على وجه الأرض للكشف عن التغيرات في أي مكان على الأرض والاستجابة لها، بشكل أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى.

بامتلاكها لأكبر مجموعة أقمار صناعية بالرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) في العالم، توفّر آيس آي رؤى موضوعية في الوقت الفعلي تقريباً، مما يضمن للعملاء الوصول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، في أي وقت، حتى في الظروف البيئية الصعبة. وانطلاقاً من مكانتها كشريك موثوق للحكومات والصناعات التجارية، تقدم آيس آي المعلومات والبيانات في قطاعات مثل التأمين والاستجابة للكوارث الطبيعية والتعافي منها والأمن والمراقبة البحرية والتمويل، مما يتيح اتخاذ القرارات التي تساهم في مرونة المجتمع والتنمية المستدامة.

تمتلك آيس آي حضوراً دولياً عبر فروعها في فنلندا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع أكثر من 700 موظف يعملون لتحسين الحياة على الأرض من رؤيتهم في أن تصبح آيس آي مصدراً عالمياً في مجال رصد الأرض.

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