أعلنت شركة " أورباكون القابضة"، الرائدة في مجالات الطاقة والامتيازات والبناء، عن تصنيفها في المرتبة 42 بين أفضل المقاولين الدوليين لعام 2024، وفقًا لتصنيف مجلة "إنجينيرنج نيوز ريكورد" (ENR). وقد احتفلت الشركة بهذا الإنجاز خلال معرض "ConteQ Expo 2024" في قطر، بصفتها الراعي الرسمي لهذا الحدث.

جمع الحدث أعضاء مجلس إدارة أورباكون القابضة وكبار المديرين التنفيذيين، الذين أكدوا على جهود الشركة المستمرة في دمج التقنيات المتقدمة في قطاع البناء ضمن عملياتها. وخلال المعرض، قدمت أورباكون القابضة ثلاثة أساليب بناء مبتكرة: الطباعة ثلاثية الأبعاد، البناء بالخرسانة الجاهزة، والبناء باستخدام الهياكل الفولاذية الجاهزة.

ويجري بالفعل دمج هذه التقنيات في مشاريع الشركة المستقبلية، بما في ذلك مجموعة من المدارس التي سيتم البدء في بنائها في عام 2025. باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد من الجيل الثالث لشركة COBOD ، ستغطي هذه المدارس ذات الطابقين مساحة 100 × 100 متر. وتتميز طابعات BOD XL بسرعة وكفاءة عالية، مما يتيح عمليات بناء سريعة وفعالة من حيث التكلفة، مع التركيز بشكل كبير على السلامة والاستدامة.

وقال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة: "إن تصنيفنا كواحدة من أفضل المقاولين الدوليين هو تأكيد على التزامنا بالابتكار والتميز. التقنيات التي ندمجها في مشاريعنا لن تحسن فقط من كفاءة المشروع، بل ستضع معايير جديدة للسلامة والاستدامة في جميع أنحاء الصناعة."

كما صرح السيد رامز الخياط، رئيس أورباكون القابضة، قائلاً: "نجاحنا كواحد من أفضل المقاولين الدوليين هو نتيجة لاستثماراتنا الاستراتيجية في الابتكار وكوادرنا البشرية. في أورباكون القابضة، نحن ملتزمون بتطوير عملياتنا باستمرار لمواكبة متطلبات صناعة البناء العالمية المتغيرة. يعكس دمج هذه التقنيات المتقدمة في مشاريعنا نهجنا المستقبلي وتصميمنا على تقديم أعلى مستويات الجودة لعملائنا."

يشير تركيز أورباكون القابضة على التكنولوجيا المتقدمة إلى ريادتها في صناعة البناء العالمية، مما يمكّن الشركة من تولي مشاريع أكثر تعقيداً وطموحاً في المستقبل.

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