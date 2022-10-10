الشراكة تُمثل أحدث استثمارات مجموعة جي 42 الاستراتيجية في الأسواق العالمية

مصر، القاهر: أعلنت جي 42، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، اليوم عن توقيع شراكة قائمة على الاستثمار مع بنية تكنولوجيز، المزود الرائد للحلول والخدمات الرقمية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لنشر البنية التحتية الحيوية لحلول الذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات في مصر.

وتُعد بنية تكنولوجيز من أبرز الشركات الداعمة لمساعي التحوّل الرقمي والبنية التحتية التقنية في السوق المصرية، وتمتلك الشركة رصيدا واسعا من الخبرات في مجالات تكامل الأنظمة ومراكز البيانات.

وتهدف جي 42 من خلال الشراكة إلى توفير رأس المال والحلول التقنية الضرورية لدعم مسيرة تطوير القطاع الرقمي في مصر ونشر البنية التحتية الرقمية اللازمة لحلول الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأبراج الاتصالات والتقنيات السحابية، كما يُسلط استثمار جي 42 في بنية تكنولوجيز الضوء على مدى التزام الشركة بمصر كسوق استراتيجية للنمو ونقطة عبور نحو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووقع على الاتفاقية كل من سعادة منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لدى جي 42؛ وأحمد مكي، االرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنية تكنولوجيز، في جناح جي 42 المُشارك في أعمال معرض جيتكس للتقنية في دبي. وستحصل جي 42 بموجب الاتفاقية على مقعد ضمن مجلس إدارة بنية تكنولوجيز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لدى جي 42: "تتعاون جي 42، من موقعها كمستثمر استراتيجي وعضو في مجلس الإدارة، مع بنية تكنولوجيز لإطلاق العنان للمرحلة المقبلة من النمو الرقمي في مصر ومنطقة شمال أفريقيا. تبذل الشركتان جهوداً حثيثة لابتكار حلول التحول الرقمي والبنى التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الخاصة بهما، ما يشير إلى أهمية التعاون بيننا لتحقيق أهدافنا المشتركة سوية. نتطلع قُدماً للعمل مع بنية تكنولوجيز لدعم القطاع التقني في جميع أنحاء الدولة والمنطقة الأوسع".

ومن جانبه، أشار أحمد مكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لبنية تكنولوجيز إلى أن استثمار جي 42 في شركة بنية تكنولوجيز يأتي تأكيداً ودعمًا لإنجازات المجموعة ومشاريعها الناجحة في القطاع الحكومي والخاص من بينها قطاعي البنوك، والاتصالات.

وأضاف مكي: "تعاونا مع جي 42 كشريك يمنحنا ميزة تنافسية للغاية كونهم أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة". وخلص مكي إلى أن هذا التعاون سيخدم خطط توسعة شركة بنية تكنولوجيز في مصر والشرق الأوسط مع التركيز على التقنيات الحديثة والمتقدمة.

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حول جي 42

تُعد جي 42 مجموعة عالمية رائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لضمان مستقبل أفضل، وتنشط المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في جميع أنحاء العالم، وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة. وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة. ويحرص موظفو المجموعة على إعادة تصور ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا من خلال التفكير المتقدم والابتكار، لتسريع وتيرة التطور ومعالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً في المجتمع.

وتسعى جي 42 إلى تحفيز التغيير في المنطقة وأنحاء العالم، عن طريق التعاون مع الدول والشركات والأفراد لإنشاء بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل في العالم. وتفتح المجموعة اليوم آفاقاً واسعة في مختلف المجالات، بدءاً من الطب الجزيئي ووصولاً حتى السفر إلى الفضاء.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g42.ai

حول بنية تكنولوجيز

تُعد بنية تكنولوجيز أول شركة مصرية تعمل في مجال الأقمار الاصطناعية ضمن المدار الأرضي المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما بالتعاون مع شركة ون ويب نتوورك. وتُقدم المجموعة باقة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية من خلال شركاتها الفرعية العامة في مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها خدمات الاتصالات وحلول السحابة والأمن ومراكز البيانات الفائقة وحلول التصنيع القائمة على التكنولوجيا وتكامل الأنظمة.

اكتسبت بنية تكنولوجيز سمعةً قوية كواحدة من أبرز داعمي التحوّل الرقمي بفضل محفظتها من العروض الخدمية وخطط التطوير الطموحة الرامية إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تُعتبر بنية تكنولوجيز الشريك المُفضّل للعديد من العملاء في القطاعين العام والخاص بفضل التزامها الكامل بدعم مساعي التحوّل الرقمي للدول والشركات بما ينعكس إيجاباً على حياة المستهلكين من الأفراد الذي يحصلون على الخدمات. كما تلتزم المجموعة بتعزيز ترابط منطقة الشرق الأوسط وتزويدها بأفضل الحلول الذكية على الإطلاق.