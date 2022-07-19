· تدعم رؤية جي 42 للرعاية الصحية لجعل الإمارات وجهة لقطاعات الصحة وعلوم الحياة

· "أكسفورد نانوبور تكنولوجيز" تقدم تحليلات فورية ودقيقة وقابلة للتطوير ومتاحة بسهولة للحمض النووي والحمض النووي الريبوزي

أبوظبي : أعلنت جي 42 للرعاية الصحية، الرائدة في التكنولوجيا الصحية في أبوظبي، اليوم توقيع اتفاقية مع شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجيز، تصبح بموجبها شريكة توزيع لمنتجات الشركة لتسلسل الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي في كلٍ من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وباكستان ومصر والعراق.

وتتماشى الاتفاقية مع رؤية جي 42 للرعاية الصحية لجعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً حيوياً لقطاع الصحة وعلوم الحياة عبر تقديم تكنولوجيا تحليل الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي بشكل فوري ودقيق ومتاح وقابل للتطوير. وتدعم تلك التكنولوجيا تحليلات علمية لفهم بيولوجيا البشر والبكتيريا والفيروسات والبيئات بشكل أوسع، إضافة إلى أمراض تشمل السرطان. وتضم أجهزة التسلسل التي تقدمها أكسفورد نانوبور في هذا المجال كلاً من MinION و GridION و PromethION و VolTRAX وFlongle.

كما تهدف جي 42 للرعاية الصحية عبر شراكة التوزيع إلى تعزيز قدراتها الحالية في مجال التسلسل عن طريق توفير التكنولوجيا الخاصة به التي تقدمها أكسفورد نانوبور، والتي تضيف مجموعة من الميزات الرائدة إلى السوق. يشمل ذلك القدرة على تسلسل كل أقسام الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي، من القصيرة إلى بالغة الطول، وتقديم رؤى جينومية أكثر ثراءً، والقدرة على إرسال البيانات بشكل فوري للحصول على نتائج سريعة، وإمكانية تسلسل سلاسل الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي الأصلية لتوضيح معلومات أكثر ثراءً بما يضم بيانات التسلسل بصورة فورية. ويمكن إجراء مجموعة من التحليلات بدءاً من تجميع الجينوم الكامل ووصولاً إلى التسلسل المستهدف أو التحليل الميتاجينومي.

وإضافة إلى توزيع تلك التكنولوجيا، يمكن لـ جي 42 للرعاية الصحية ضمن الاتفاقية توفير خدمات التسلسل دولياً، مع إمكانية تقديم تسلسل العينات البشرية وغير البشرية لمجموعة من العملاء بما يضم الحكومات ومعاهد البحوث والمستشفيات ومراكز مجالات الأوميكس في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وعبر تركيزها العميق على تقديم التسلسل كخدمة، تمتلك جي 42 للرعاية الصحية توفير قدرات شاملة \وسريعة وعالية التأثير لتمكين تفسير البيانات البيولوجية الدقيقة والغنية على نطاق واسع، عن طريق الاستفادة من تكنولوجيا "تسلسل المسام النانوية" (النانوبور).

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: "استفادت جي 42 للرعاية الصحية من تكنولوجيا تسلسل النانوبور لتسهيل تنفيذ مبادرة الجينوم السكانية الأكثر شمولاً حول العالم في دولة الإمارات، مما منحنا فهماً عميقاً لكيفية العمل على نطاق واسع، بدءاً من إدارة العينات ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة. وتماشياً مع ذلك، تحمل اتفاقيتنا مع أكسفورد نانوبور أهمية كبيرة لأنها تساعد على توفير تحليلات فورية عالية الأداء ومتاحة بسهولة وقابلة للتطوير للحمض النووي والحمض النووي الريبوزي، مما يسرّع إجراء البحوث السريرية ومراقبة تفشي الأمراض. ونتطلع إلى التطورات المستقبلية المحتملة التي قد تشمل توفير اختبارات عالية التأثير عبر تسلسل النانوبور".

وأضاف كوشي: "ستستفيد جي 42 للرعاية الصحية من خبرتها لدعم المشاريع في كل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق جديدة في المنطقة. وبصفتنا مزود خدمات شاملة، يمكننا دعم متطلبات تسلسل القراءة الطويلة والقصيرة؛ بغضّ النظر عن الموقع والقدرات والبنية التحتية للحكومات ومقدمي الرعاية الصحية ومعاهد البحوث. وتعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية إلى الأمام لتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في دولة الإمارات".

بدوره، قال غوردون سانغيرا، الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد نانوبور تكنولوجيز: "تقدم تقنياتنا بيانات جينومية دقيقة وشاملة بشكل فوري وبصيغ يمكن توسيعها من حجم الجيب إلى الإنتاج على نطاق ضخم. وطورنا جيلاً جديداً من تكنولوجيا الاستشعار التي تستخدم الثقوب أو المسام النانوية ضمن إلكترونيات ذات تكنولوجيا متقدمة لإجراء تحليلات جزيئية دقيقة. ونتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع جي 42 للرعاية الصحية لتعزيز رؤيتنا لتحليل العينات من أي شخص وفي أي مكان".

وتُستخدم تكنولوجيا أكسفورد نانوبور في أكثر من 120 دولة للتحليل البيولوجي البشري والنباتي والحيواني والبكتيري والفيروسي ومنظومات حيوية كاملة، وصولاً إلى الأمراض كالسرطان.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح مختبر بيوجينكس، التابع لشركة جي 42 للرعاية الصحية، أول مختبر في الشرق الأوسط ينجز تسلسل مراقبة كوفيد-19 والكشف عن المتحورات باستخدام تكنولوجيا أكسفورد نانوبور. وأصبح مختبر بيوجينكس بذلك أول مختبر علم أوبئة جينومية معتمد في الشرق الأوسط للتسلسل عالي الدقة والفعال من حيث التكلفة لرصد متحورات كوفيد-19.

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لمحة عن جي 42 للرعاية الصحية

"جي 42 للرعاية الصحية" هي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا الصحية وتعمل على تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، عبر تسخير البيانات والتقنيات الطبية المتقدمة لفتح آفاق الرعاية الشخصية والوقائية وتحويل منظومة الرعاية الصحية التقليدية.

وقد قامت الشركة بإنشاء مختبر بيوجينكس، أول مختبر معتمد في دولة الإمارات لاختبار فيروس كوفيد-19، وساهمت في تسهيل إجراء حملة #لأجل_الإنسانية، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء كوفيد-19 بمشاركة 43،000 متطوع من أكثر من 125 جنسية حول العالم العربي، كما أسست أول مؤسسة للأبحاث التعاقدية في المنطقة (IROS) لإجراء البحوث السريرية على السكان المحليين ومن أجلهم. وقدمت الشركة الدعم للهيئات الصحية الإماراتية في تنفيذ برنامج التطعيم الوطني، حيث أجرت أبحاثاً في لقاحات جديدة وعلاجات دوائية، وقامت بإنشاء مركز "أوميكس للتميز"، أكبر منشآت العلوم البيولوجية «أوميكس» في المنطقة وأكثرها تطوراً والذي يعد من العناصر الأساسية الداعمة لبرنامج الجينوم الإماراتي، أكثر برامج الجينوم شمولاً في العالم.