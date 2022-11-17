الطرفان سيتعاونان في مبادرات الجينوم الوطنية في إندونيسيا لتحقيق قيمة طويلة الأجل في البلاد

تم توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية خلال منتدى الإمارات للأعمال في بالي بإندونيسيا على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين

أبوظبي: في إطار التزامها التام بتعزيز قدراتها الجينومية السريرية، وسعيها المتواصل لتعزيز التعاون مع رواد العالم في هذا المجال، أعلنت "جي 42 للرعاية الصحية"، الشركة الرائدة في مجال تقنيات الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Asa Ren Pte Ltd الإندونيسية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية الرقمية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز التسلسل الجيني وقدرات المعلوماتية الحيوية وحلول الصحة الرقمية لدعم مبادرات الجينوم الوطنية للحكومة الإندونيسية ودعم جهود الدولة لرقمنة قطاع الرعاية الصحية. ويسعى الطرفان إلى تطوير مبادرة مشتركة للحكومة الإندونيسية لدعم وتوسيع جواز السفر الصحي الإلكتروني، وتحليل البيانات الصحية، والبنك الحيوي الجينومي.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 للرعاية الصحية": "تلتزم "جي 42 للرعاية الصحية" باستشراف آفاق جديدة للابتكار من خلال التعاون مع خبراء قطاع الرعاية الصحية حول العالم. وقد تعاونّا بالفعل مع شركات عالمية رائدة لتقديم حلول مبتكرة في مختلف مجالات الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، ستتيح شراكتنا مع Asa Ren دعم مبادرات الجينوم الوطنية وتحقيق الرؤية المشتركة نحو تقديم بيانات الجينوم الشاملة والرؤى البيولوجية ونتائج الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية الصحية الشخصية والوقائية في إندونيسيا".

وقال ألويسيوس ليانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Asa Ren: "ستدعم شراكتنا مع "جي 42 للرعاية الصحية" رؤيتنا الطموحة نحو تعزيز مجال علم الجينوم في إندونيسيا والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية بالكامل لتقديم قيمة طويلة الأجل عبر الجمع بين حلول وخبرات "جي 42 للرعاية الصحية و Asa Ren".

يذكر أن "جي 42 للرعاية الصحية" تدير أكبر مركز امتياز للأوميكس في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستفيد من تقنيات التسلسل المتقدمة للقراءات القصيرة والطويلة، مما يجعله الشريك المفضل للحكومات ومعاهد البحوث والمستشفيات ومراكز الأوميكس. ومن خلال خبراتها العميقة حول كيفية تقديم الخدمات على نطاق واسع، من إدارة العينات إلى التحليلات المتقدمة، تتيح هذه القدرات لـ "جي 42 للرعاية الصحية" تقديم خدمات التسلسل الجيني الحديثة لمختلف أنواع الأمراض، من الحادة إلى المزمنة إلى أمراض نمط الحياة.

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لمحة عن جي 42 للرعاية الصحية

"جي 42 للرعاية الصحية" هي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا الصحية وتعمل على تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، عبر تسخير البيانات والتقنيات الطبية المتقدمة لفتح آفاق الرعاية الشخصية والوقائية وتحويل منظومة الرعاية الصحية التقليدية.

وقد قامت الشركة بإنشاء مختبر بيوجينكس، أول مختبر معتمد في دولة الإمارات لاختبار فيروس كوفيد-19، وساهمت في تسهيل إجراء حملة #لأجل_الإنسانية، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء كوفيد-19 بمشاركة 43،000 متطوع من أكثر من 125 جنسية حول العالم العربي، كما أسست أول مؤسسة للأبحاث التعاقدية في المنطقة (IROS) لإجراء البحوث السريرية على السكان المحليين ومن أجلهم. وقدمت الشركة الدعم للهيئات الصحية الإماراتية في تنفيذ برنامج التطعيم الوطني، حيث أجرت أبحاثاً في لقاحات جديدة وعلاجات دوائية، وقامت بإنشاء مركز "أوميكس للتميز"، أكبر منشآت العلوم البيولوجية «أوميكس» في المنطقة وأكثرها تطوراً والذي يعد من العناصر الأساسية الداعمة لبرنامج الجينوم الإماراتي، أكثر برامج الجينوم شمولاً في العالم.

نبذة عن AsaRen:

تعتبر Asaren شركة رائدة متخصصة في بيانات الحمض النووي وتقع في جنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة منصة شاملة للتنميط الجيني للحمض النووي – بما في ذلك خدمات المختبرات والمعلوماتية الحيوية للمستشفيات والعيادات وشركات الرعاية الصحية الرائدة.

من خلال تجربة مستخدم شاملة ونموذج أعمال قابل للتكيف، تتيح مجموعة حلول Asaren لعملائها فهم وإدارة بيانات الرعاية الصحية الخاصة بهم من خلال ملف التعريف الجيني، والنمط الظاهري، والملف الشخصي الطبي للمستخدمين. وتهدف Asaren إلى بناء مجموعة بيانات شاملة لتجربة رعاية صحية أكثر تخصيصاً.

ويوجد أهمية بالغة حول ضرورة إنشاء ملفات تعريف صحية، وتطوير البنية التحتية للبيانات، وتوفير تحليلات واسعة النطاق تركز على صحة السكان. وفي هذا الإطار تهدف Asaren إلى أن تكون جزءًا لا يتجزأ من قطاع البيانات الصحية الكبيرة والتعاون مع شركاء استراتيجيين ذو رؤى مشتركة نحو تقديم رعاية صحية ذات جودة أعلى وأكثر تخصيصًا.

وتتمثل رؤية Asaren في بناء أكبر بنك حيوي عالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://asaren.ai/