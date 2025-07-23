تواصل "سبيس 42" تنفيذ استراتيجيتها القائمة على أربعة محاور لترسيخ حلول الاتصال الحيوي عبر مدارات متعددة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة-: أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والتي تعمل على دمج القدرات المتفوقة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتوفير قيمة مضافة للعملاء على مستوى العالم، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: SPACE42 ورمز التعريف الدولي AEE01122B228)، عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 695.5 مليون دولار مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات، وذلك لتمويل تطوير الجيل التالي من أقمارها الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض "الياه 4" و"الياه 5".

ويمثل هذا التمويل خطوة محورية في استراتيجية "سبيس 42" لتعزيز قدراتها في مجال الاتصال الحيوي عبر مدارات متعددة. وقد تولى ترتيب التسهيل الائتماني كل من "كريدي أغريكول سي آي بي" (Crédit Agricole CIB)، و"سانتاندير سي أي بي" (Santander CIB)، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale)، و"ناتيكسيس" (Natixis)، وبدعم من وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية "بي بي فرانس أشورانس إكسبور" (Bpifrance Assurance Export)، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها "سبيس 42" من جانب أبرز المؤسسات المصرفية العالمية. وسيموّل هذا التسهيل إطلاق القمرين الصناعيين المقرر في عامي 2027 و2028، ويوفّر للشركة تمويلاً طويل الأجل وفعّالاً من حيث التكلفة، بما يتماشى مع الجدول الزمني لتطوير الأقمار، ويعزز في الوقت ذاته من سيولتها لدعم مبادرات النمو المستقبلية.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال أندرو كول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "سبيس 42": "يمثّل مشروع ’الياه 4‘ و’الياه 5‘ ركيزةً استراتيجية تقوم على عقد حكومي طويل الأمد مدته 17 عاماً بقيمة 5.1 مليار دولار يبدأ في عام 2026. يُسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانتنا كمزوّد موثوق لحلول الاتصال الآمن متعددة المسارات، التي تدعم التطبيقات الحيوية في القطاعات الدفاعية والمدنية من خلال شبكات أقمار صناعية متعددة المدارات تتيح استمرارية الاتصال للمهام الحيوية دون انقطاع." وأضاف: "الهيكل التمويلي المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات يمنحنا مرونة مالية أكبر ويخفّض تكلفة التمويل، ما يعزز قدرتنا على تنفيذ خطط النمو المستقبلية."

قدرات متقدمة للأقمار الصناعية

وتعتمد أقمار "الياه 4" و"الياه 5" على بنية برمجية مرنة تتيح إعادة تشكيل الحمولة أثناء وجودها في المدار، بما يسمح بإعادة تخصيص التغطية وعرض النطاق الترددي والترددات بشكل فوري، لتلبية المتطلبات التشغيلية المتغيرة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

ومن المنتظر أن يُكمل هذان القمران مهام "الياه 1" و"الياه 2"، اللذين أُطلقا في عامي 2011 و2012، قبل أن يحلّا محلّيهما تدريجياً، في إطار جهود "سبيس 42" لتطوير منظومتها المدارية وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الفضاء العالمي.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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