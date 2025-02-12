ستقوم سبيس 42 باستعراض حلول الأقمار الصناعية متعددة المدارات والأنظمة، والبيانات الجيومكانية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة الأزمات في الوقت الفعلي

أبوظبي: - أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي - آيدكس 2025، الذي يُقام من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تستعرض الشركة من خلاله مجموعة واسعة من أحدث حلولها المتقدمة لقطاعي الأمن والدفاع.

وتُعدّ هذه هي المشاركة الأولى لسبيس 42 في المعرض الدفاعي الرائد على مستوى العالم، وذلك بعد الاندماج بين شركتي بيانات والياه سات العام الماضي، الأمر الذي أسهم في جمع حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية متعددة المدارات، والبيانات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاتصال الآمن ضمن كيان واحد.

ومع تزايد اعتماد العمليات الدفاعية على الرؤى في الوقت الفعلي، والأنظمة المستقلة، والاتصالات المرنة، تتصدر سبيس 42 ريادة الجيل الجديد من الحلول المخصصة لقوات الأمن وفرق الطوارئ ووكالات الدفاع. وتغطي محفظة الشركة مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاتصالات الآمنة عبر الأقمار الصناعية، والتحليلات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة المناخ، والتنقّل الذكي، وحلول الاستجابة للكوارث، مما يسهم في تعزيز الوعي الظرفي ودعم اتخاذ القرار وتعزيز المرونة التشغيلية في سياق بيئة عمل تتسم بالحيوية.

إعادة بلورة منظومة الاتصالات العالمية في قطاع الدفاع

وخلال مشاركتها في معرض آيدكس 2025، تُسلّط سبيس 42 الضوء على ابتكاراتها المتقدمة التي تعزز مستوى العمليات في قطاعي الفضاء والدفاع، حيث سيحظى الزوار بفرصة استكشاف كلٍّ من:

قدرات الأقمار الصناعية متعددة المدارات والأنظمة، التي توفر اتصالات فائقة السرعة وموثوقة وآمنة لتطبيقات الدفاع والأمن.

الأنظمة المسيّرة عالية الارتفاع ( HAPS ) من ميرا أيروسبيس، الشركة التابعة لسبيس 42، والتي تتيح الرصد الجوي المستمر للأرض والاتصال الترددي عالي النطاق.

) من ميرا أيروسبيس، الشركة التابعة لسبيس 42، والتي تتيح الرصد الجوي المستمر للأرض والاتصال الترددي عالي النطاق. الطائرات بدون طيار والروبوتات ذاتية التشغيل، بما في ذلك الكلاب الروبوتية التي تستشعر المواد الكيميائية وأجهزة استشعار الكشف المتقدمة، والتي ستُعرض في منصة مركز المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لوزارة الدفاع ( CBRNE ).

). أنظمة النمذجة والمحاكاة الجغرافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعزز التخطيط الدفاعي والكشف عن التهديدات والاستجابة للطوارئ.

تعزيز الاتصالات العالمية الآمنة لقطاع الدفاع

تأتي مشاركة سبيس 42 في آيدكس عقب سلسلة من الإنجازات البارزة التي حققتها الشركة خلال الأشهر الماضية، من بينها الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "الثريا 4"، وإنجاز المرحلة الثانية من كوكبة أقمار "فورسايت "، مما يعزز قدرات سبيس 42 على رصد الأرض وتوفير اتصالات آمنة عبر الأقمار الصناعية. إضافةً إلى ذلك، أبرمت الشركة عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم مع حكومة دولة الإمارات لتوفير خدمات الاتصالات الحيوية والآمنة لمدة 17 عاماً إضافية بين عامي 2026 و2043. ويشمل العقد أيضاً تطوير قمرين صناعيين متقدمين، "الياه 4" و"الياه 5".

بهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42: "لم يعد مستقبل الدفاع محصوراً في الأرض فحسب، بل أصبح يمتد إلى الفضاء أيضاً، ومع وجود القمر الصناعي الثريا 4 الذي يعد المحور الأساسي لمنظومتنا المتطورة من الجيل الجديد للاتصالات الفضائية المتنقّلة، إلى جانب سعينا الدؤوب لتطوير القمرين الياه 4 والياه 5، فإننا لا نكتفي بتطوير التكنولوجيا، بل نحرص على تزويد الحكومات والوكالات الدفاعية بالأدوات اللازمة للعمل بثقة وفعالية خاصة مع ازدياد التحديات في عالمنا اليوم."

من جانبه، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لبيانات للحلول الذكية التابعة لشركة سبيس 42: "نؤمن في سبيس 42 أن الرؤى المستندة إلى البيانات تحتل موقع الصدارة خاصة لمواكبة متطلبات قطاع الدفاع الحديث. وقد أصبحت سبيس 42 على أتم استعداد لدعم الدول في جهودها من أجل الاستفادة من البيانات الفورية لتعزيز الأمن والمرونة بالاستفادة من كوكبتها المتنامية من الأقمار الصناعية الرادارية لرصد الأرض. يُحتم تطور التحديات والمتغيرات الأمنية علينا أن نطور من قدراتنا، خاصةً الوعي الميداني، والتحليلات التنبؤية، وأنماط الدعم اللازمة بشكلٍ غير مسبوق، لاتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء الحكومات والقوات الدفاعية في الطليعة دائماً."

التكامل السلس مع المنظومات الدفاعية

صُممت حلول سبيس 42 بحيث تتكامل بسلاسة مع أنظمة الدفاع الحالية، مما يمنح الحكومات والوكالات مرونة عالية لتعزيز قدراتها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في تغييرات البنية التحتية. ومن خلال الاعتماد على التحليلات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوعي الظرفي والاتصالات الآمنة عبر الأقمار الصناعية، تضمن سبيس 42 للوكالات الدفاعية البقاء في الطليعة على صعيد مواجهة التهديدات الناشئة في عالمٍ سريع التغير وغير قابل للتنبؤ.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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