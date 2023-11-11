مثلت قطر للسياحة دولة قطر في سوق السفر العالمي لندن على رأس وفدٍ ضم 42 شريكاً من شركات الضيافة المرموقة. أقيم هذا الحدث في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر في مركز إكسل للمعارض في المملكة المتحدة، وجمع أكثر من 51,000 شخص من كبار المختصين في قطاع السفر والمتحدثين وممثلي المجالس العالمية للسياحة.

وعلى هامش هذا الحدث، عقدت قطر للسياحة عدداً من الاجتماعات الهامة.

وضم الوفد 39 شريكاً في مجال الضيافة، وثلاثة شركاء آخرين هم: اكتشف قطر، والخطوط الجوية القطرية، وإكسبو الدوحة 2023.

وقد استعرض جناح قطر للسياحة المقام على طابقين بمساحة قدرها 603 متر مربع، مجموعة من أبرز معالم الجذب السياحي في قطر وكذلك المزيج الفريد الذي تمثله قطر والذي يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة الحاضر. كما تضمن أيضاً مجموعة من عناصر الجذب الفريدة بما في ذلك عرض مشاهد من تجمعات قرش الحوت، حيث يمكن للزوار مشاهدة جمال هذا النوع المهدد بالانقراض عن كثب. كما نقلت قطر للسياحة تصوراً حقيقياً لسوق واقف الذي يعتبر الوجهة التراثية الأشهر في قطر بواسطة محاكاة للأصوات الصاخبة والمشاهد الواقعية. وباستخدام أحدث تقنيات رسم الخرائط، كانت نوافذ الجناح بمثابة بوابات للواجهات الخارجية الأصيلة للسوق.

وتضمّن الجناح غرفةً متطورة وفّرت للزوار تجارب غامرة في معالم الجذب السياحية القطرية بزاوية 360 درجة، وأتاحت لهم استكشاف العروض السياحية الفريدة التي تزخر بها قطر والتفاعل معها في الوقت الفعلي.

ولتسليط الضوء على تراث قطر، ضم الجناح منطقةً ثقافية مخصصة تلقّى فيها الزوار هدايا بالخط العربي، واستمتعوا بالقهوة العربية التقليدية، ونقش الحناء الذي قامت به فنانة محترفة.

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-انتهي-