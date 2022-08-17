عمّان: كشفت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 6,8044,19 مسافرين خلال الفترة ما بين كانون الثاني وتموز 2022، بارتفاعٍ نسبته 126.2%، وانخفاضٍ نسبته 17.9% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. ومن جهة ثانية، بلغت حركة الطائرات 38,904 حركات، مسجّلة زيادة نسبتها 89.1%، وانخفاضًا نسبته 15.3% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. أما حركة الشحن الجوي، فقد وصلت إلى 34,371 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 16.7%، وأقل بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2019.

وخلال شهر تموز، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 948,337 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا نسبته 52.6%، وانخفاضًا نسبته 1.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 7,357 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 37.3%، وانخفاضًا بنسبة 7.2% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,223 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.8%، وانخفاضًا بنسبة 46.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "أسهمت عطلة عيد الأضحى وموسم الحج، إلى جانب زيادة الإقبال على السفر خلال العطلة الصيفية، في تحقيق أرقام إيجابية للحركة الجوية خلال شهر تموز. وسيكون تعزيز إمكانية الوصول والقدرة التنافسية الضريبية لمطار الملكة علياء الدولي مقارنة بالمطارات الإقليمية

عاملًا رئيسيًا لتحقيق نتائج مماثلة في الأشهر المقبلة، مما يؤكد الإسهامات الإيجابية لمطارنا في السياحة المحلية والاقتصاد الوطني".

#بياناتشركات

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحد من 21 مطارًا حول العالم في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في أيار 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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