بلغ صافي الربح مبلغ 408 مليون ريال قطري، مقابل 406 مليون ريال قطري للربع الأول 2024

بلغ اجمالي الإيرادات بعد مصروفات التمويل 1.98 مليار ريال قطري

صافي أصول التمويل 111.3 مليار ريال، ومجموع ودائع العملاء 111.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 4% و6% على التوالي

نسبة التكلفة إلى الدخل 27.7%

معدل كفاية رأس المال 25.5%

الدوحة، قطر، أعلن اليوم مصرف الريان ش.م.ع.ق ("بنك الريان")، عن نتائجه المالية المجمعة للربع الأول من العام 2025 والمُنتهي في 31 مارس 2025 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 408 مليون ريال قطري.

تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة:

"لقد حققنا أداءً قوياً في مختلف عملياتنا داخل قطر وخارجها، حيث حققت الموجودات التمويلية والاستثمارات نمواً بنسبة 4% و15% على التوالي (على أساس سنوي). خلال هذا الربع، بدأنا أيضاً رحلة تحول استراتيجي لتركيب نظام آلي جديد، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالابتكار والتميز التشغيلي. وستُسهم هذه المبادرة في تعزيز كفاءتنا ومرونتنا وقدرتنا على الاستجابة لخدمة عملائنا وشركائنا بكفاءة أعلى. ويواصل بنك الريان إحراز تقدم قوي نحو رؤيته ليصبح أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، من خلال تقديم تجربة عملاء رائدة قائمة على الابتكار والتميز الرقمي."

من جهته، قال السيد عمر عبدالرزاق العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة:

" يسعدنا أن نعلن عن تحقيق صافي ربح بقيمة 408 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2025، رغم حالة التقلب السائدة في بيئة معدلات الأرباح. وتواصل ميزانيتنا العمومية إظهار متانتها، حيث بلغت الموجودات التمويلية وودائع العملاء 111 مليار ريال قطري لكل منهما، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 4% و6% على التوالي. ولا تزال نسبة الكفاءة لدينا عند مستوى صحي بلغ 27.7%، ونحن ملتزمون بتحقيق المزيد من التحسينات على جميع مستويات العمل، مع الحفاظ على تركيزنا على خلق قيمة طويلة الأجل وإدارة المخاطر بحكمة. ونتطلع قدماً إلى مواصلة تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030."

أبرز الأرقام المالية:

نسبة التغيير الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 الميزانية العمومية- مليار ريال قطري 6.2 % 159 169 مجموع الموجودات 4.0% 107 111 ذمم الأنشطة التمويلية 15.2% 37 42 الاستثمارات المالية 5.8% 105 111 ودائع العملاء 2.4% 23.0 23.5 مجموع حقوق المساهمين

نسبة التغيير الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 بيان الدخل – مليون ريال قطري -7.8% 2,148 1,981 إجمالي الإيرادات بعد مصروفات التمويل -5.5% 914 864 صافي الدخل التشغيلي -0.3% 240 239 المصروفات التشغيلية -19.3% 262 211 صافي أعباء المخصصات 0.4% 406 408 صافي الأرباح 0.4% 0.044 0.044 العائد على السهم (بالريال القطري)

الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 مؤشرات الأداء الرئيسية للمجموعة الكفاءة (%) 26.26% 27.69% معدل التكلفة إلى الدخل جودة التمويلات 6,542 6,232 التمويلات غير المنتظمة (مليون ريال قطري) 5.86% 5.37% نسبة التمويلات غير المنتظمة (%) إدارة رأس المال (%) 23.60% 25.46% نسبة كفاية رأس المال

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