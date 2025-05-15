القاهرة: أعلنت شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، عن تحقيق أداء استثماري قوي خلال عام 2024، حيث تجاوزت محافظها الاستثمارية أداء مؤشرات السوق. فقد سجلت محفظة الأسهم نموًا بنسبة 40.50% ، متفوقة على مؤشر EGX30 الذي بلغ 19.5%. كما حققت محفظة الدخل الثابت عائدًا قدره 21.50% مقابل 19.488% في مؤشر EGX T.Bond لمدة 1-3 سنوات (صافي الضريبة).

تعكس هذه النتائج استراتيجية الشركة الطموحة وخبرتها الاستثمارية، وقدرتها على تأمين مستقبل مالي طويل الأمد وأكثر استقرارًا لعملائها في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مما يسهم في تعزيز الشمول التأميني. كما يرسخ هذا النجاح مكانة أليانز لتأمينات الحياة – مصر كشريك موثوق في قطاع التأمين ويؤكد التزامها بخلق قيمة حقيقية لعملائها، من خلال توفير حلول مالية مطورة ومرنة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

ومن أبرز الحلول التي تتيحها الشركة هي منتجات التأمين على الحياة طويلة الأمد، حيث تتضمن توزيع الأقساط على ثلاث عناصر أساسية، وهي عنصر التأمين الذي يوفر تغطية مالية للحماية من المخاطر غير المتوقعة، وعنصر التكاليف الإدارية التي تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وأخيرا عنصر الاستثمار الذي يتميز بتنويع المحفظة وتطبيق تقنيات تحليلية متطورة، مما يساعد العملاء في اتخاذ قرارات مالية مدروسة تعزز نمو أموالهم وتحقق عوائد مجزية مع الحفاظ على إدارة سليمة للمخاطر.

وجدير بالذكر أن هذا النجاح يعود إلى الجهود المستمرة لفريق الخبراء المتخصصين الذين يراقبون الأسواق ويحللونها لضمان تحقيق أعلى العوائد وتلبية الأهداف المالية للعملاء.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

-انتهى-

#بياناتشركات