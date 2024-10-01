السعودية تشهد نمواً كبيراً للمجموعة في جدة والأحساء والأفلاج وتبوك بإضافة 1000 غرفة ليصل إجمالي الغرف ضمن الخطة إلى أكثر من 4000

اعتزام إنشاء مكتب إقليمي في المملكة بتعاون وثيق مع وزارة السياحة لتوفير فنادق حديثة من الفئة المتوسطة في المدن الناشئة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق لوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Louvre Hotels Group LHG) اعتزامها إطلاق 1000 غرفة جديدة في المملكة العربية السعودية خلال 3 سنوات، وذلك في إطار التزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة والجودة للعملاء في الشرق الأوسط.

ويندرج هذا العدد ضمن خطة النمو الاستراتيجية التي تمثل الهدف الإقليمي الأكبر للمجموعة بتوسيع تواجدها في المنطقة لتحتل مكانة بارزة تضعها بين أكبر 5 شركات عاملة في هذا المجال بتشغيل 120 فندقاً جاهزاً وقيد الإنشاء بحلول عام 2030.

وتتضمن هذه الاستراتيجية التركيز على الفنادق الحديثة ذات الأسعار المعقولة في الوجهات السياحية والتجارية، الرئيسية منها والثانوية، كما تعزز «فنادق لوفر» حضورها كجهة فاعلة ورائدة في مجال الفنادق من الفئة المتوسطة عبر مجموعة واسعة من فنادقها المنتشرة في معظم أرجاء المملكة، إضافة إلى عواصم عربية عدة، منها الجزائر وعمّان وتونس ومسقط، بيد أن السعودية تشهد ذروة التوسع الاستراتيجي مع الإعلان عن السلسلة الجديدة من الفنادق التي تعكس الأداء الناجح للفنادق الستة عشر الموجودة أصلاً في المملكة.

وتعبّر هذه الدفعة من المشاريع، التي تنفذها الشركة الرائدة عالمياً، عن التزامها بتطوير قطاعي الضيافة والسياحة في المنطقة لترفد مجموعتها المتكاملة من خدمات الضيافة الراقية وأسلوب الحياة الفاخر من خلال إطلاق علامات تجارية جديدة إلى جانب تلك الموجودة مسبقاً، ومنها فنادق رويال توليب، جولدن توليب، كيرياد آند كيرياد، فنادق ومنتجعات توليب، وفنادق كامبانيل.

وفي هذا الصدد، قال أمين مكرزل، رئيس مجموعة فنادق لوفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد عملت فرقنا في باريس ودبي بشكل وثيق مع شركائنا الاستثماريين في الأسواق المهمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والجزائر لتوفير فنادق حديثة مميزة تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء في المنطقة. وتحقيقاً لأهدافنا في الوصول للريادة في عالم الفنادق الاقتصادية، نخطط لإنشاء مكتب إقليمي في السعودية لتوفير الدعم المركّز لأنشطة المبيعات والتسويق وإدارة العمليات لعملائنا».

وأضاف مكرزل: «وما نقدمه في هذا المجال يعكس التزامنا طويل الأجل تجاه المنطقة، حيث نعمل على زيادة بنسبة 35٪ لعدد الغرف من أجل الوصول إلى 10500 غرفة بحلول عام 2027. إن تعاوننا الوثيق مع القطاع الخاص تحت رعاية وزارة السياحة السعودية يبرهن أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة تسهم بتطوير البنية التحتية للسياحة والضيافة».

تدير «فنادق لوفر» في المنطقة حالياً 43 فندقاً، تضم 8250 غرفة في كل من الإمارات وعُمان والسعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر وجورجيا والأردن ولبنان ومصر، كما تواصل الحفاظ على إرثها في تقديم خدمات ضيافة عالية الجودة تعتمد على التكنولوجيا وتلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة فنادق اللوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرجى زيارة www.louvre-hotels.com.

نبذة عن مجموعة فنادق لوفر

كجزء من مجموعة فنادق لوفر - الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة – تمتلك مجموعة فنادق لوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً 43 فندقاً تتضمن 8250 غرفة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر وجورجيا والأردن ولبنان ومصر. يقع مقر المجموعة في دبي، وتتنوع خدماتها في المنطقة عبر طيف واسع من الفنادق الفاخرة إلى الفنادق الاقتصادية مثل رويال توليب، جولدن توليب، كيرياد، كامبانيل، وفنادق ومنتجعات توليب والتي تلبي احتياجات مجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء الذين يبحثون عن الجودة والقيمة.

وانطلاقاً من تاريخها العريق في مجال الضيافة والذي يعود إلى عام 1976، تلتزم مجموعة فنادق لوفر في المنطقة بتطوير قطاع الضيافة الإقليمي باستخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز تجارب العملاء وضمان سلاسة الإجراءات. كما تعد الاستدامة أيضاً هدفاً رئيساً لها يتسق مع المبادرات المستمرة الهادفة للحد من التأثير على البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية ضمن فئات المجتمع في هذه المنطقة.

وتحظى مجموعة فنادق لوفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقدير كبير لخدماتها الفندقية المميزة، وقد نالت جوائز وأوسمة عدة خلال السنوات السابقة.

أما الشركة الأم، مجموعة فنادق لوفر، فقد بنت مجموعة متكاملة واسعة على مستوى العالم تضم أكثر من 1500 فندق في أكثر من 50 دولة، تلبي احتياجات العملاء من ذوي الميزانية المحدودة والعملاء الأثرياء. وتدير المجموعة علامات تجارية كثيرة، بما في ذلك بريميير كلاس، كامبانيل، كرياد، فنادق ومنتجعات توليب، جولدن توليب، ورويال توليب. وتم تصميم كل علامة تجارية لتناسب الاحتياجات الخاصة بكل سوق مستهدف، ما يضمن للعملاء الاستمتاع بإقامة مريحة لا تُنسى، سواء جاؤوا للعمل أو للترفيه. لمزيد من المعلومات حول مجموعة فنادق لوفر وخدماتها يرجى زيارة www.louvre-hotels.com

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