أعلنت "ديم للتمويل ش.ذ.م.م"، إحدى شركات مجموعة قرقاش الرائدة في مجال الخدمات المالية الاستهلاكية والمرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، عن شراكة استراتيجية مع "جي بي مورغان" لتنفيذ صفقة توريق مبتكرة مدعومة بالأصول. ستقوم "جي بي مورغان" بموجب هذه الصفقة، بتوفير ما يصل إلى 400 مليون دولار عبر تسهيلات ائتمانية دوارة ذات أولوية عليا، بضمان حزمة متنوعة من الحسابات المدينة الناتجة عن عمليات "ديم للتمويل" عبر عدة فئات أصول. وقد تم هيكلة الصفقة بطريقة توفر مرونة تشغيلية كبيرة، مما يتيح تعديل التمويل تماشياً مع نمو وتنوع محفظة الإقراض، دعماً لاستراتيجية النمو الديناميكية التي تنتهجها "ديم للتمويل".

وتُعد هذه الشراكة إنجازاً هاماً في مسيرة "ديم للتمويل" لتعزيز الوصول إلى التمويل والشمول المالي، والتي حظيت بموافقة مصرف الإمارات المركزي، مما يساهم في تنويع مصادر تمويل "ديم للتمويل" من خلال تمويل مؤسسي طويل الأجل، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء غير المشمولين بالقطاع المصرفي التقليدي. كما أن هذه الشراكة لا تعزز فقط الميزانية العمومية ونمو الشركة، بل تسهم أيضاً في تطوير قطاع التمويل غير المصرفي في الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة مالية مرنة ومستدامة.

كما قامت شركة "ضمان للإستثمار" بمهام المستشار المالي لـشركة "ديم للتمويل"، ولعبت دوراً محورياً في هيكلة وتنفيذ أول صفقة توريق لـ"ديم للتمويل" مستفيدين من خبرتها العميقة في التمويل الهيكلي. وشملت خدماتها الاستشارية تحليل الضمانات، ونمذجة التدفقات النقدية، والمسائل التنظيمية، والتوثيق القانوني، والتنفيذ التشغيلي، ما يعزّز سجلها الحافل في تقديم حلول تمويل الديون الخاصة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأكد شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة "ديم للتمويل" قائلاً: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا الراسخ بالمساهمة في جهود تطوير قطاع التمويل في الإمارات وتعزيز الشمول المالي. من خلال هذه الشراكة مع "جي بي مورغان"، نعمل على توسيع نطاق خدمات "ديم للتمويل" وتعزيز فرص الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة أكثر كفاءة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا العميق لمصرف الإمارات المركزي على دعمه المستمر وتوجيهاته التنظيمية، التي لعبت دوراً جوهرياً في بناء وتطوير منظومة مالية مستقرة ومبتكرة."

من جانبه، قال أحمد خيزر خان، الرئيس التنفيذي لـشركة "ضمان للإستثمار": "تعبّر هذه الشراكة عن مدى أهمية التعاون بين الخبرات المحلية وكبرى المؤسسات المالية العالمية. ونحن فخورون بدورنا المحوري في هذا التمويل الاستراتيجي الذي يتماشى مع مسيرة النمو الاستثنائية لدولة الإمارات وطموحها في أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً."

أما كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة "ديم للتمويل"، فأوضح قائلاً: يؤكد هذا التمويل التزامنا بدعم الفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية في الإمارات. كما أنه يعكس التقدم الاستراتيجي والتشغيلي الكبير الذي حققه فريق "ديم للتمويل" منذ استثمار مجموعة قرقاش، ويدعم ميزانيتنا العمومية وخططنا التوسعية للسنوات المقبلة."

وبدوره صرح جورج ديفيس، الرئيس المشارك لقسم التوريق في شمال أوروبا لدى "جي بي مورغان": نحن سعداء بالتعاون مع "ديم للتمويل" في هذه الشراكة الاستراتيجية. إذ يعدّ توفير فرص الوصول إلى التمويل عنصراً أساسياً لدعم الاقتصاد المحلي، ونحن ملتزمون بدعم المستهلكين والشركات الصغيرة في الإمارات من خلال هذا التعاون."

كما قال مأمون بناني، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمبيعات لدى "جي بي مورغان" في تركيا: "إنها صفقة تاريخية لكل "جي بي مورغان" و"ديم للتمويل". ونتطلع إلى المزيد من الخطوات القادمة في شراكتنا."

نبذة عن ديم للتمويل

تُعد شركة "ديم للتمويل"، التي تأسست عام 2008 وتخضع لإشراف مصرف الإمارات المركزي، واحدة من أبرز مزوّدي الخدمات المالية الاستهلاكية في دولة الإمارات. وقد استحوذت عليها مجموعة قرقاش، إحدى كبرى الشركات العائلية في الدولة، في سبتمبر 2021. تلتزم الشركة بالابتكار، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للأفراد والشركات، والتي تشمل بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وتمويل التجار، وقروض السيارات، والاستثمارات المؤسسية.



نبذة عن ضمان للإستثمار

تُعد شركة "ضمان للإستثمار" من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، وتتميز بتقديمها مجموعة شاملة من الخدمات المالية غير المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء المؤسسيين والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الكبيرة. تسعى "ضمان للإستثمار" للقيام بدور محوري في الاقتصاد الجديد الناشئ في العالم العربي. مع إرث يمتد لأكثر من 25 عامًا، قامت "ضمان للإستثمار" بإعادة صياغة معالم قطاع الخدمات المالية.

تعمل شركة "ضمان للإستثمار" تحت إشراف وتنظيم ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حصلت على ترخيص من الهيئة – برقم 301043 – لمزاولة الأنشطة المالية التالية:

إدارة المحافظ الاستثمارية (الفئة 2 – التداول في الاستثمارات)

إدارة صناديق الإستثمار (الفئة 2 – التداول في الاستثمارات)

الترويج (الفئة 5 – الترتيب وتقديم المشورة)

نبذة عن جي بي مورغان

تُعد "جي بي مورغان تشيس وشركاه" (NYSE: JPM) إحدى المؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها ولكن عملياتها تمتد إلى جميع أنحاء العالم. حيث بلغت أصول الشركة 4 تريليونات دولار، وحقوق المساهمين 345 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2024.

تتصدر الشركة مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، والخدمات المصرفية التجارية، ومعالجة المعاملات المالية، وإدارة الأصول. وتعمل تحت علامتي "جي بي مورغان" و "تشيس" لتقديم خدماتها لملايين العملاء في الولايات المتحدة، ولعدد من أبرز الشركات والمؤسسات والحكومات على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.jpmorganchase.com.

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