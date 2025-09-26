الرياض - دشّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، اليوم فعالية "سوق الدار" التي تقام في حي الغدير مقابل مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، وتمتد لمدة 5 أيام حتى يوم 29 سبتمبر.

وتأتي فعالية "سوق الدار" التي تجمع أكثر من 400 مشروع وأسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة امتدادًا لجهود البنك في دعم وتمكين الأسر المنتجة، وتعزيز استدامة المشاريع متناهية الصغر، من خلال توفير منصات تسويقية في بيئة تفاعلية تجمع بين الطابع الثقافي والترفيهي، وتُسلّط الضوء على الحرف اليدوية والمنتجات الوطنية بوصفها أحد روافد التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وتضم الفعالية عشر مناطق نوعية تعكس روح الثقافة والهوية السعودية، وتبرز تنوع الحرف والفنون المحلية، وتشمل مساحات مخصصة لعرض الصناعات اليدوية والمنتجات المحلية، من الأزياء والإكسسوارات إلى التحف والأشغال الفنية، ومنطق للعروض الموسيقية الحيّة والفنون الإبداعية، إلى جانب ورش العمل الحرفية والتجارب التفاعلية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، سعادة المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي: " يجسد "سوق الدار" التزام البنك بدعم الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وتمكينهم من الوصول إلى منصات تسويقية تبرز جودة المنتج المحلي، وتنوّع التراث الحرفي السعودي بالتزامن مع عام الحرف اليدوية، وتوفر مساحة تفاعل مباشرة مع المستهلكين"، مشيرًا إلى أن الفعالية تأتي امتدادًا لجهود البنك في تمكين الأسر وتجسيرها إلى منشآت تجارية قادرة على النمو والمنافسة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ويشهد "سوق الدار" حضورًا متنوعًا من الزوار والمهتمين، وسط تفاعل لافت مع الأنشطة الثقافية والترفيهية، حيث يتيح موقع الفعالية بالقرب من محطة مترو (كافد) تجربة تنقل سلسة ومستدامة للزوار، ويُعزّز مكانتها كوجهة حضرية متكاملة تُجسّد التمكين في قلب العاصمة.

عن بنك التنمية الاجتماعية:

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أحد ركائز التنمية الهامة في المملكة العربية السعودية، منذ نشأته عام ١٩٧١م، شهد البنك تطورات جوهرية وضعته اليوم في مصاف أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يقدم البنك حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج توعوية عن الادخار للمواطنين، إلى جانب برامج بناء القدرات وورش العمل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، لتمكين كافة الفئات المستهدفة في نشاطاتها التنموية والاجتماعية، ولتحسين كفاءة الإنتاج وتعظيم المشاركة الاقتصادية، منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.

