تُسهم هذه الصفقة التاريخية لبيع مكونات محركات وهياكل الطائرات في تطوير منظومة القطاع في خدمات ما بعد البيع عالمياً .

تشمل الصفقة أكثر من 6000 مكون عالي الطلب لمحركات وهياكل الطائرات، تضم مكونات لطائرات إيرباص وبوين ج وإمبراير ، عبر أكثر من 20 دولة حول العالم.

تتيح هذه الصفقة وصولاً فورياً إلى المكونات عالية الطلب، بالنظر لاضطراب سلاسل التوريد العالمية، ما يمكّن شركات الطيران من إدامة تشغيل أساطيلها وتلبية الطلب المتزايد على مكونات الطائرات .

تعزز هذه الاتفاقية ريادة مجموعة سند في إدارة أصول الطيران، كما تُكرس دور " أيركاب ماتريلز" كداعم أساسي لحلول ما بعد البيع في ظل التطلعات المستقبلية لكلتا الشركتين .

نيودلهي، جمهورية الهند - أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، عن إبرام صفقة استراتيجية مع شركة "أيركاب ماتريلز"، ذراع "أيركاب" المتخصص والموزع العالمي الرائد لمكونات المحركات وهياكل الطائرات، في إحدى أكبر صفقات بيع مكونات الطائرات على مستوى القطاع. وتم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في نيودلهي، وهو المنتدى الرائد عالمياً لقادة شركات الطيران والذي يركز على تشكيل مستقبل النقل الجوي.

تمثل هذه الصفقة، التي تُقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون درهم (110 ملايين دولار أمريكي)، محطة بارزة في عالم إدارة أصول الطيران، كما تعكس التزام الشركتين بتعزيز توافر المكونات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم مرونة سلاسل التوريد في قطاع الطيران.

أصول بحجم غير مسبوق

تشمل محفظة الصفقة أكثر من 6000 مكون عالي الطلب، وتغطي مجموعة متنوعة من الجهات المستأجرة ومنصات الطائرات، بما في ذلك:

طائرات إيرباص من طراز: A220 ، A320 ، A330 ، A340 ، A380

، ، ، ، طائرات بوينج من طراز: 737، 777، 787

طائرات إمبراير من سلسلة E-Jet

كما تضم المحفظة أيضاً مجموعة من المكونات التي تلبي الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والتي تؤثر بدورها على المشغلين من شركات الطيران. بالإضافة إلى ذلك، يُعد حجم هذه المحفظة وتوفر مكوناتها بشكل فوري، معياراً جديداً في كفاءة إدارة الأصول، إذ يضمن استجابة سريعة لاحتياجات القطاع، ويُمكّن شركات الطيران من تعزيز اعتمادية أساطيلها ورفع كفاءتها التشغيلية.

تحالف استراتيجي

تُرسخ هذه الاتفاقية استراتيجية شركة "أيركاب ماتريلز" في توسيع نطاق عروضها في سوق خدمات ما بعد البيع وتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها العالمية، في حين تتيح لمجموعة "سند" تعزيز محفظتها الاستثمارية وتوجيه رأس المال نحو الاستثمار الاستراتيجي في مبادرات النمو المستقبلية.

وفي هذا السياق، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند : "تعكس هذه الصفقة التزام ’سند‘ بتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع الطيران وبناء شراكات استراتيجية تُحقق قيمة إيجابية طويلة الأمد للصناعة. فعلى مدى العِقد الماضي، تمكنت "سند" من بناء مخزون متنوع وضخم من مكونات الطائرات. واليوم، ومن خلال شراكتنا مع ’أيركاب ماتريلز ‘، فإننا نعمل على إتاحة وتوفير هذه المكونات بما يلبي احتياجات القطاع، بينما تُسهم خبرة ’إيركاب‘ في إدارة عمليات التأجير في ضمان تقديم خدمات نوعية لعملائنا، ما يدعم خطط سند الطموحة للتوسع والنمو ".

وفي هذا السياق، سيُسهم هذا العقد مع "سند" في تمكين شركة "أيركاب ماتريلز" من تعزيز قدرتها على دعم شركات الطيران العالمية بالمكونات اللازمة لأكثر الطائرات استخداماً في العالم، ما يكرِّس مكانتها كشريك موثوق لمشغلي الطيران التجاري.

ومن جانبه قال إنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة "إيركاب ماتريلز": "يعزز هذا الاستحواذ بشكل ملحوظ من حجم مخزوننا وقدرتنا على تلبية متطلبات العملاء، خاصة في ظل استمرار اضطراب سلاسل التوريد التي تواجهها شركات الطيران. لكن، ومن خلال شراكتنا مع ’سند‘، سنمضي بخطىً واثقةٍ وحثيثةٍ نحو التوسع وتقديم حلول مبتكرة ومخصصة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. نشكر سند على الثقة التي أولوها لشركة أيركاب ونتطلع إلى شراكة طويلة ومثمرة."

دعم مستقبل خدمات ما بعد البيع في قطاع الطيران

يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لمواءمة الخبرات المتكاملة للشركتين، وتظافر خدماتهما في قطاع الطيران، إلى جانب توسيع نطاق أعمالهما على مستوى العالم. ومن خلال هذه الشراكة، سيكون بمقدور كل من "سند" و"أيركاب ماتريلز" تلبية متطلبات السوق الديناميكية بشكل أفضل، وتقديم خدمات أكثر كفاءةً وابتكاراً ومرونةً لمنظومة الطيران العالمية.

حول سند:

تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تفوق 87 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران.

يرجى زيارة موقعنا www.sanad.ae ومتابعتنا على إنستغرام وفيسبوك ولينكدإن عبر @TheSanadGroup

-انتهى-

#بياناتشركات