دبي، الإمارات: أعلنت "صن رايز كابيتال" (Sunrise Capital) -شركة التطوير العقاري البارزة المتخصّصة في المشاريع السكنيّة الفاخرة- عن بدء أعمال البناء رسميّاً في مشروعها السكني الرائد "بيلاجيو باي صن رايز" (Bellagio by Sunrise)، وذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس التي حضرها كبار مسؤولي الشركة وفريق الاستشاريين، والتي تضمنت طقساً رمزيّاً لقلب التربة إيذاناً بانطلاق المرحلة التنفيذيّة لهذا المشروع الفريد.

يقع المشروع في قلب منطقة "وصل غيت" (Wasl Gate) الصاعدة بدبي، ويُعتبر من أبرز مشاريع التطوير الفاخر في الإمارة بقيمة إجماليّة تبلغ 400 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 109 ملايين دولار أميركي). ويتميّز " بيلاجيو باي صن رايز " بتصاميمه المعماريّة المستقبليّة، وجودة تنفيذ استثنائيّة، مع التزام عميق بمفاهيم الاستدامة. ويُعتبر "وصل غيت" أحد أكثر المجتمعات الواعدة في دبي، حيث يوفّر مزيجاً متوازناً بين الحياة العصريّة والمساحات الخضراء، ممّا يمنح السكان فرصة للعيش وسط بيئة تجمع بين الحيويّة والهدوء.

وفي هذه المناسبة، صرّح يوغيش بولشنداني، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "صن رايز كابيتال": "نشعر بحماس كبير لانطلاق الأعمال رسميّاً في مشروع ’بيلاجيو باي صن رايز‘، فهذا المشروع الاستثنائي يمثّل بداية عصر جديد من الفخامة والارتقاء بمفهوم المجتمعات السكنيّة المتكاملة. إن وضع حجر الأساس اليوم يرمز إلى التزامنا العميق بالجودة والتميّز في أسلوب الحياة."

وسيتضمّن المشروع وحدات سكنيّة حصريّة بإطلالات بانوراميّة، وتقنيات ذكيّة، ومرافق مخصّصة للياقة البدنية، تلبيةً لتطلعات السكان المعاصرين، ويجسّد معايير "صن رايز كابيتال" في الابتكار والرفاه. كما يلتزم المشروع بتطبيق "بروتوكولات" التراخيص الخضراء والممارسات المستدامة الشاملة في موقع العمل، بما يرسّخ فلسفة المسؤوليّة المجتمعيّة للشركة.

والجدير بالذكر أن "صن رايز كابيتال" تواصل ترسيخ مكانتها كمطوّر عقاري يعتمد معياراً ثابتاً لا يتغيّر: لا مساومة على الجودة، ولا تهاون في الالتزام بالمواعيد. مشروع تلو الآخر، تثبت الشركة أن الدقة في التنفيذ والتميّز في التفاصيل هما جزء من هويتها، وليسا مجرّد وعود تسويقيّة.

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