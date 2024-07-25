بمجرد دخول مرحلة التشغيل التجاري، سيسهم هذا المشروع في تسريع نشر واستخدام الطاقة المتجددة في الدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع مستقل لتطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 ميجاوات في أبوظبي، لتوفير حوالي 800 ميجاوات/ ساعة من قدرات التخزين.

يهدف مشروع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة إلى تعزيز مرونة واستقرار شبكة الطاقة في أبوظبي، على نحو يسهم في تحقيق الإدارة الفعالة لذروة الطلب وكميات الإنتاج المتزايدة من الطاقة المتجددة، ومن خلال هذا التنفيذ الاستراتيجي، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع عملية الانتقال إلى مصادر طاقة متجددة ونظيفة على نطاق واسع، وبالتالي تمكين المزيد من التكامل بين قدرات الطاقة المتجددة والنظيفة في المنطقة. يُعدّ تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع التناضح العكسي منخفضة الكربون على نطاق المرافق أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة لإمارة أبوظبي 2035 التي أطلقتها دائرة الطاقة، والمساهمة في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تقوم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بتوفير خدمات إضافية مثل تنظيم الاستجابة للتردد وتنظيم الجهد الكهربائي، والإسهام بشكل رئيسي في دعم استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.5 جيجاوات بحلول 2030، حيث سيؤدي هذا النمو المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة إلى تحقيق خفض كبير في كثافة ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء الخاصة بشركة مياه وكهرباء الإمارات إلى حوالي 190 كجم / ميجاوات في الساعة بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم / ميجاوات في الساعة عام 2019.

وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "بينما نعمل على تطوير بنية تحتية مستقبلية للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل مشروع بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 ميجاوات علامة بارزة في الجهود الإستراتيجية التي تبذلها شركة مياه وكهرباء الإمارات لتعزيز مرونة وكفاءة شبكة الكهرباء. سوف تسهم تقنية بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق في تسريع دمج الكميات المتزايدة من الطاقة المتجددة المولَّدة من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النظام، وتمكيننا من تشغيل وإدارة الطلب في أوقات الذروة بشكل أكثر كفاءة. يقوم هذا المشروع بدور رئيسي في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة مساعي التحول العالمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي. إننا نتطلع إلى التعاون مع أفضل الشركاء في تحقيق هذه الرؤية، وتعزيز قطاع طاقة مستدام".

سيتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أبريل 2024. حيث قدمت 93 شركة وائتلافا طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ المشروع، بينما تأهلت 27 شركة وائتلافا منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديمها بيانات التأهيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الناجح في إمارة أبوظبي، حيث يدخل المطورون في اتفاقية شراء طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارها المشتري الوحيد. ويشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.

ومن المقرر استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من عام 2024.

نبذة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae

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