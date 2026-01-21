زيادة التسهيلات المدعومة من مكتب أبوظبي للصادرات من 282.5 مليون دولار أمريكي لتبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار التزام رئيسي من "أدكس".

بنك أبوظبي الأول يتولى مهام المنسّق الوحيد ومدير الاكتتاب الوحيد، بمشاركة 14 مصرفاً إقليمياً ودولياً في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ضمن عملية التمويل المشترك .

​​​​​​​الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "بي جي إن"، إحدى أهم شركات تجارة الطاقة والسلع نمواً على مستوى العالم، عن توقيع اتفاقية تقضي بحصولها على إعادة تمويل وزيادة في تسهيلاتها الائتمانية الدوارة، التي يدعمها مكتب أبوظبي للصادرات، لتصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، ليكون هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، ويعزز مكانتها القوية في أسواق السلع والمنتجات المالية الدولية.

ووقّع الاتفاقية كلاً من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وديا ماركوفا، المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية "بالإنابة عن مجموعة بي جي إن"، ويتولّى بنك أبوظبي الأول مهام المنسّق ومدير الاكتتاب الوحيد.

وتحظى الاتفاقية بدعم من 14 جهة إقراض أخرى من الشرق الأوسط، إضافةً إلى مؤسسات مالية من موريشيوس وجنوب أفريقيا وتايوان، كما شملت قائمة البنوك المشارِكة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك دبي التجاري، وبنك أفراسيا، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك موريشيوس، وبنك التجارة والاستثمار (BCP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرع مجموعة نيدبانك المحدودة في لندن، والبنك العربي، والبنك التجاري الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي، ومصرف عجمان.

وتضمنت الاتفاقية زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية الدوّارة التي تحصل عليها المجموعة، من 282.5 مليون دولار أمريكي التي تم تخصيصها في 2025 إلى 400 مليون دولار أمريكي، حيث سجلت العملية اكتتابًا زائدًا بشكل يفوق التوقعات، ما يعكس ثقة المقرضين في قوة الأداء التجاري لـ"بي جي إن" واستراتيجية نموها الطموحة.

وفي هذا الإطار، قال روي فلورنسيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة "بي جي إن": "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية الهامة تحت إشراف كلٍّ من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، وبنك أبوظبي الأول، في خطوةٍ تستند إلى الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة" بي جي إن" ومؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، مما يعكس ثقة شركائنا الماليين في قوة المجموعة".

وأضاف: "تدعم هذه الزيادة الكبيرة في تسهيلات التمويل مساعي المجموعة إلى تنفيذ استراتيجية النمو والتنويع الخاصة بها، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات جديدة مثل الغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية الأخرى".

من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس): "تؤكد زيادة تسهيلات التمويل على الالتزام المستمر لمكتب أبوظبي للصادرات بدعم الشركات الإماراتية، وتمكينها من التوسع عالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية".

وأضاف: "تعكس هذه الاتفاقية ثقتنا الكبيرة في مجموعة "بي جي إن" لما تمتلكه من قاعدة واسعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، كما تعزز دور مكتب أبوظبي للصادرات في حشد رؤوس الأموال الاستراتيجية، التي تدعم التدفقات التجارية ومن التنويع الاقتصادي وتطوير سلاسل قيمة الطاقة المستقبلية، إذ تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف مجموعة "بي جي إن" في سعيها إلى تحقيق طموحاتها التنموية، وتعزيز دورها في إنجاز التحوّل العالمي في قطاع الطاقة".

ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقية في وقتٍ تواصل فيه مجموعة "بي جي إن" تسجيل عامٍ حافل من النمو والنجاح في مختلف أعمالها ضمن قطاعيّ الطاقة والسلع. ففي عام 2025، احتفلت المجموعة بعددٍ من الإنجازات التجارية والتشغيلية البارزة، بما في ذلك إرسال أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، واستلام ثلاث ناقلات غاز عملاقة ومتطورة تعمل بنظام الوقود المزدوج (VLGCs)، وتوقيع اتفاقية تاريخية لإنشاء مشروع مشترك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير أول منصة في الدولة للمعادن الأساسية، بالإضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "إكس سي إف" الأمريكية لتوسيع نطاق الأنشطة المتعلقة بوقود الطيران المستدام (SAF)في قطاع الطيران العالمي.

وتسهم زيادة التمويل في دعم النمو المستمر لمجموعة "بي جي إن" في منطقة الخليج والأسواق الدولية، مما يمكّن المجموعة على توسيع نطاق عملياتها العالمية، وتعزيز دورها المحوري في تطوير مصادر الوقود الانتقالي، التي تلعب دورًا محوريًا في التحول العالمي للطاقة.

لمحة عن مجموعة بي جي إن

بي جي إن هي مجموعة عالمية مستقلة ومتخصصة في مجال الطاقة والسلع، ورائدة في قطاع الوقود الانتقالي. وتتمتع المجموعة بخبرة تزيد على ثمانية عقود في قطاع الطاقة، حيث تتخصص في تجارة وتوزيع وتخزين وتمويل حلول الطاقة على مستوى العالم، وتتعامل مع ما يقارب 50 مليون طن متري من السلع سنوياً، كما تقدم بي جي إن خدماتها في جميع مراحل سلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة، مدعومة بشراكات متينة مع مصافي التكرير، وشركات الإنتاج، وشركات النفط الحكومية، والشركات الصناعية والبتروكيميائية الرائدة.

ويتميز نموذج عمل المجموعة بالتنوع والمرونة، مما يوفر حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لتلبية الطلب العالمي الحالي، مع دعم الجهود المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع. وتسعى المجموعة إلى توسيع أعمالها لتشمل تقديم حلول مستدامة مثل الطاقة المتجددة، ووقود الطيران المستدام، والغاز الطبيعي المسال، والأمونيا، والمعادن الأساسية والحرجة اللازمة لانتقال الطاقة. كما تمتلك مراكز تجارية إقليمية في جنيف ودبي وسنغافورة وهيوستن، ونحو 20 موقعاً حول العالم، لتشكل شريكاً موثوقاً للعملاء في أكثر من 120 دولة.

وتؤدي مجموعة بي جي إن دوراً رائداً في عملية تحول الطاقة، من خلال الجمع بين الابتكار والاستدامة والنمو القائم على الشراكات الفاعلة، وذلك لرسم ملامح مشهد الطاقة المستقبلي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bgn-int.com

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني: mediabgn@bgn-int.com

لمحة عن مكتب أبوظبي للصادرات

تأسس مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) في عام 2019 من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، ويقدّم حلولاً تمويلية مخصّصة لدعم المصدّرين الإماراتيين، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتعزيز حضور الأعمال التصديرية لدولة الإمارات في الأسواق العالمية.

وتشمل مهام "أدكس" توفير التسهيلات الائتمانية للمشترين والمستوردين في الخارج، من خلال القروض المباشرة وغير المباشرة والضمانات، بما يعزّز الدور المحوري لقطاع التصدير في الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته عالمياً، وذلك انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي.

كما يسعى المكتب إلى توسيع نطاق السلع والخدمات المُنتجة محلياً والمُصدّرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في الدولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.adex.ae/

-انتهى-

#بياناتشركات