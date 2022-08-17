· استحواذ شركة "أبولو"، من خلال ذراعها الاستثماري المدار، على حصة أقلية تبلغ 11.1% في شركة "الدار للعقارات الاستثمارية" التابعة لشركة الدار العقارية والتي تعد أكبر شركة متخصصة في الاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة

· تشكل حصة "أبولو" جزءاً من صفقة شاملة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي بين الدار العقارية وشركة أبولو تم الإعلان عنها في فبراير هذا العام

· الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانة "الدار للعقارات الاستثمارية" باعتبارها أكبر منصة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت شركة "أبولو" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزAPO، من خلال ذراعها الاستثماري المدار، على حصة أقلية تبلغ 11.1% في شركة "الدار للعقارات الاستثمارية" التي تعد أكبر شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة والتابعة لشركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") ومقرها أبوظبي. ويأتي إتمام عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 400 مليون دولار أمريكي ضمن اتفاقية تم الإعلان عنها سابقاً تستثمر "أبولو" بموجبها ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي في دعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.

وتضمنت الصفقة إصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لصالح "أبولو" في شركة "الدار للعقارات الاستثمارية" بناءً على كامل القيمة الصافية لأصول الشركة التي تمثل قسم الاستثمار العقاري في مجموعة الدار والتي تدير محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية و لوجستية بقيمة تتجاوز 23 مليار درهم (6.3 مليار

دولار أمريكي). وتتميز محفظة الشركة المتنوعة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف أحوال السوق، حيث بلغت نسبة إشغالها 92% حتى تاريخ 30 يونيو 2022.

ستوفر هذه الصفقة دعماً مالياً كبيراً لشركة الدار للعقارات الاستثمارية، مما سيمكنها من تعزيز جهودها لتوسيع نطاق استثماراتها وأعمالها من خلال تنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ المهمة. وكانت الشركة قد شهدت توسعاً متسارعاً خلال العام الجاري، ففي يوليو الماضي أعلنت عن صفقة ضخمة استحوذت بموجبها على أربعة أبراج تجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لإمارة أبوظبي، في صفقة بلغت قيمتها 4.3 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أمريكي).

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "نرحب بانضمام شركة أبولو كمستثمر استراتيجي في الدار للعقارات الاستثمارية في وقت نواصل فيه جهودنا لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز تنوع أصولنا، وتحقيق المزيد من التكامل بين مكونات محفظة أصول الشركة التي تعد من أبرز شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة الرائدة في المنطقة. ويؤكد استثمار شركة أبولو التي تتمتع بمكانة مرموقة في قطاع الاستثمار العالمي مدى قناعتها بجدوى استراتيجية النموّ التحوّلي لمجموعة الدار، كما أنه سيعزز مكانة دولة الإمارات ككل وإمارة أبوظبي خصوصاً في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها اليوم في تدفقات رأس المال والاستثمارات طويلة الأجل من كبرى المؤسسات الاستثمارية".

وقال سكوت كلاينمان، الرئيس المشارك لشركة "أبولو": "توفر هذه الصفقة لـ ’أبولو‘ فرصة قيّمة لتنويع محفظة استثماراتها عبر الشراكة في مجال العقارات عالية الجودة المملوكة لمؤسسات في دولة الإمارات وذلك من خلال منصة عقارية رائدة. نثق بفعالية استراتيجية الدار للنمو المستمر وبالكفاءة العالية والخبرات القوية لفريقها المتخصص بإدارة الأصول وقدرتها على تحقيق قيمة كبيرة من أصولها مع مرور الوقت. كما أننا متفائلون بالآفاق الواعدة للمناخ الاستثماري متزايد النشاط في الدولة والأسس الاقتصادية القوية التي ترتكز عليها".

ويأتي إتمام صفقة الاستحواذ بعد إصدار شركة الدار للاستثمار العقاري في مارس 2022 لسندات دائمة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح "أبولو" بمعدل فائدة سنوي قدره 5.625٪.

وتجدر الإشارة إلى أن الدار ضخت وخصصت استثمارات رأسمالية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي) خلال العام الجاري في إطار استراتيجيتها للنمو التحويلي، وشمل من ذلك استثمار أكثر من 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار أمريكي) في أصول مدرة للدخل المتكرر.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة تتضمن مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 30 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 21 مدرسة وأكثر من 27 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.