يقع القصر مباشرة على شاطئ جزيرة السعديات وضمن "نادي شاطئ السعديات للجولف" الحائز على جوائز، ويتكون من ثماني غرف نوم، وصالة خاصة لعرض السيارات، ونظام لمحاكاة رياضة الجولف، وسينما منزلية، ومساحات مخصصة للعناية بالصحة واللياقة البدنية

تأتي هذه الصفقة التاريخية عقب بيع الدار وحدة بنتهاوس في مشروع " نوبو ريزيدنسز أبوظبي" بقيمة 137 مليون درهم في العام الماضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار اليوم عن إتمام صفقة قياسية لبيع قصر فائق الفخامة مكون من ثماني غرف نوم بقيمة 400 مليون درهم في "فايا السعديات"، وهو مجمع سكني حصري يقع على الواجهة البحرية في واحدة من آخر قطع الأراضي المخصصة للفلل في جزيرة السعديات، مما يجعله أغلى منزل يُباع في أبوظبي على الإطلاق.

وتعكس هذه الصفقة النمو المتواصل لسوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، مدفوعاً بالطلب القوي من جانب الأفراد ذوي الثروات العالية، والمقيمين بصفة طويلة الأمد، والمستثمرين الدوليين. وتأتي عقب بيع الدار لوحدة بنتهاوس في مشروع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات بقيمة 137 مليون درهم.

رسّخت جزيرة السعديات مكانتها بوصفها أكثر الوجهات جاذبية في إمارة أبوظبي التي يتجاوز عدد سكانها اليوم أربعة ملايين نسمة. فخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت الدار مبيعات بقيمة5 مليار درهم في جزيرة السعديات، مما يعكس الاهتمام الاستثنائي من المشترين المحليين والدوليين بهذه الوجهة المميزة. وشكّل الأجانب 86% من إجمالي المشترين، منهم 46% من المقيمين في الدولة و40% من غير المقيمين، وتصدرت جنسيات روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في الجزيرة.

ويوفر قصر "فايا السعديات"، الذي يقع مباشرة على شاطئ جزيرة السعديات وضمن "نادي شاطئ السعديات للجولف" الحائز على العديد من الجوائز، أعلى معايير الفخامة وأكبر مساحة مخصصة لعقار سكني على الجزيرة، حيث يغطي 6,561 متراً مربعاً. ويمزج هذا المنزل الفاخر ذو التصميم الاستثنائي بين الرقي المعماري والخصوصية التامة والإطلالات البانورامية على مياه الخليج والمساحات الخضراء.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير": "تُرسي هذه الصفقة القياسية في مجمع فايا السعديات معياراً جديداً للعقارات الفاخرة في أبوظبي، وتؤكد على الطلب القوي على المنازل فائقة الفخامة على الواجهة البحرية في الإمارة. وتواصل جزيرة السعديات، التي تُوصف بأنها جوهرة تاج سوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، استقطاب مشتري المنازل والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا النمو المستمر نجاح رؤية أبوظبي طويلة الأمد، التي تدعمها السياسات الحكومية التي تواكب متطلبات المستقبل، ومبادرات الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات الاستراتيجية في تطوير بنية تحتية حديثة ومرافق ثقافية متنوعة ووجهات ترفيهية عالمية المستوى".

ومن جانبه، قال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: "تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة على مستوى العالم كوجهة رائدة للاستثمار العقاري الدولي، وذلك بفضل الثقة المتزايدة في سوق يتميز بالتنظيم والشفافية وملاءمته لمتطلبات واحتياجات المستثمرين. ونحن في مركز أبوظبي العقاري حريصون على دعم هذه البيئة الاستثمارية المتكاملة من خلال ترسيخ أسس الحوكمة للقطاع العقاري، وتعزيز الرقابة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في مختلف جوانب القطاع. ويعكس الحجم الكبير للصفقات قوة السوق العقاري المتنامي في الإمارة وكفاءة الإطار التنظيمي الذي أُعدَِّ خصيصاً لدعم وجذب الاستثمارات المسؤولة وعالية القيمة."

يتميز القصر بواجهته العصرية، ويقدم رؤية جديدة للحياة الفاخرة لما يضمه من مرافق عالمية المستوى تعكس مستوى لا يضاهى من الفخامة والتميز، بما في ذلك صالة خاصة لعرض السيارات، ونظام محاكاة احترافي لرياضة الجولف يوفر تجربة واقعية، وصالة سينما داخلية تمنح أجواء ترفيهية راقية، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للعناية بالصحة واللياقة البدنية. وتكتمل هذه التجربة الاستثنائية بإمكانية الوصول المباشر إلى واحد من أكثر شواطئ الإمارات جمالاً وجاذبية.

صَمّم مجمع "فايا السعديات" نخبة من شركات التصميم والهندسة المعمارية، حيث تولى تنفيذ ديكوراته الداخلية شركة "1508 لندن"، استوديو التصميم الداخلي المعروف عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في تصميم المساحات الداخلية لمشروع "ذا أو دبليو أو ريزيدنسيز باي رافلز"، الذي يُعد جزءاً من عملية التجديد الشاملة لمبنى "أولد وور أوفيس" التاريخي العريق في لندن. كما شارك في إنجاز التصاميم الداخلية الفريدة للمجمع استوديو التصميم المعماري "نورديك أوفيس آركيتكتس"، المعروف بإبداعاته التي أثْرت الآفق العمرانية في المنطقة من خلال تصميمات عالمية المستوى.

يستلهم تصميم المجمع من الجمال الطبيعي الذي يميز جزيرة السعديات وحياتها البرية المتفردة، جامعاً ببراعة بين المواد المحلية، واللمسات الجمالية التي ترتكز على البساطة، والتصاميم الداخلية الرحبة ذات المساحات المفتوحة. وتتجلى فخامة المجمع في ما تضمه وحداته الفاخرة من مطابخ وخزائن إيطالية الصنع، وديكورات خشبية مصممة خصيصاً لها، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة المنزلية. وفي الخارج، يتوسط مسبح خاص مواجه للشاطئ مناطق المعيشة والمساحات الترفيهية الواسعة، ليوفر إطلالات هادئة على ملعب الجولف المجاور وشواطئ السعديات برمالها البيضاء ومياهها النقية.

"فايا السعديات" هو مجمع سكني فاخر يضم 21 منزلاً فائق الفخامة، بما في ذلك قصران بثماني غرف نوم و19 فيلا بست إلى سبع غرف نوم، ومن المقرر اكتماله في عام 2028. يحظى قاطنوه بسهولة الوصول إلى المنطقة الثقافية في السعديات، التي تحتضن مؤسسات عالمية المستوى مثل "متحف اللوفر أبوظبي"، و"تيم لاب فينومينا"، و"متحف جوجنهايم أبوظبي" المرتقب، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أرقى خيارات الضيافة والتجزئة والمطاعم المتميزة، بما في ذلك التجارب الاستثنائية التي سيقدمها قريباً السعديات غروف.

ويستهدف المشروع الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة" وشهادة "فيتويل"، مع دمج معايير الاستدامة في المخطط الرئيسي من خلال ميزات تعزز كفاءة استهلاك الطاقة، وتسهم في الحفاظ على المياه، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وترتقي بتجربة معيشة القاطنين ورفاهيتهم.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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