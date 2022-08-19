407 وحدات جديدة تضاف إلى محفظة "بن غاطي" في منطقة "JVC" ليصل حجمها إلى 1500 وحدة سكنية

محمد بن غاطي:

- تسليم المشروعات الثلاثة يرسخ مكانة الشركة كأسرع مطور عقاري في دبي

- قطاع العقارات في دبي يواصل استقطاب المستثمرين محلياً وخارجياً مع استمرار تحسن عوامل السوق

دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثر حيوية وشعبية في الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تسليم ثلاث من مشاريعها العقارية تحت اسم "بن غاطي روز"، و"بن غاطي ميراج"، و"بن غاطي جيمس" الواقعة في قرية جميرا الدائرية، وتسليمها للمستثمرين والملاك قبل الموعد المحدد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشاريع الثلاث 400 مليون درهم إماراتي، ويتكون مشروع "بن غاطي روز" من 170 وحدة سكنية، ومشروع "بن غاطي ميراج" على 160 وحدة بينما يحتوي "بن غاطي جيمس" على 77 وحدات سكنية، ويحتوي كل من المشاريع السابقة على مرافق عديدة مثل المرافق الصحية والنوادي وأحواض السباحة والحدائق الخارجية والعديد من المميزات للمستثمرين.

وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير، المهندس محمد بن غاطي قائلاً: "إن هذا الإنجاز يرسخ رؤيتنا في بن غاطي لإضافة قيمة لسوق دبي العقاري وجميع المستثمرين عبر التسليم المبكر للمشاريع وإتاحة خيارات للملاك والمستثمرين من إعادة البيع والتأجير وهذا ما يرسخ نجاح الاستثمار العقاري ونجاح بن غاطي اليوم في سوق دبي العقاري".

وأضاف أن تسليم المشروعات الثلاثة يعكس مواصلة النهج التوسعي للشركة في قطاع العقارات بدبي ولتلبية احتياجات قاعدة عملائها الواسعة، كما تعد مثالاً واضحاً على تنامي الطلب على المشروعات العقارية في المناطق الحيوية في دبي.

وأكد المهندس محمد بن غاطي أن السوق العقاري في دبي يمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، متوقعا استمرار هذا الانتعاش لعدة أسباب بفضل إجراءات القيادة الرشيدة وقوانين منح الإقامة والجنسية وتعزيز ملكية الأجانب بنسبة 100% والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء سوق العقارات.

وكشف بن غاطي، عن أن الشركة تعد أسرع مطور عقاري في دبي حيث يتم تسليم المشروعات قبل الموعد المخطط لها، مشيدا بالمناخ الاقتصادي الإيجابي في إمارة دبي وحجم الفرص الضخمة التي يوفرها للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وتابع بن غاطي: "بفضل موقعها المتميز كإحدى أهم المناطق الحيوية في دبي، تواصل قرية جميرا الدائرية جذب مجموعة متنوعة من المشترين الراغبين بامتلاك عقارات عالية الجودة، والاستمتاع بأسلوب حياة عصري وتجارب ترفيهية عالمية المستوى، بجانب إمكانية الوصول السريع إلى قلب الإمارة".

وتعتبر قرية جميرا الدائرية (JVC) من المناطق السكنية ذات الجاذبية الكبيرة للعائلات ومن أكثر المناطق في دبي كعائد استثماري ومن أكثرها طلباً للإيجار والتملك لمتوسطي الدخل حيث تقع في قلب دبي الجديدة على شارع الخيل من جهة، وشارع محمد بن زايد من جهة أخرى، إضافة إلى مداخلها الجديدة على شارع حصة، وسط مساحات خضراء ممتدة ومجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، الأمر الذي جعلها وجهة لا يستهان بها على صعيد الاستثمار العقاري أو للراغبين بالاستقرار وسط بيئة حيوية وحضرية.

وسبق أن طرحت الشركة عدد من المشاريع في نفس المنطقة مثل "بن غاطي لونا"، و"بن غاطي جيت"، و"بن غاطي جاسمين"، و"بن غاطي هايتس" ليبلغ

إجمالي عدد الوحدات المطلقة في منطقة قرية جميرا الدائرية ما يفوق 1500 وحدة سكنية.

وتطمح بن غاطي للتطوير لإطلاق المزيد من المشاريع في مناطق عديدة خلال العام الحالي لرفع قيمة محفظتها العقارية في سوق دبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "بن غاطي للتطوير":

وشركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية بأسعار معقولة في الوقت المناسب.

وسمح نهج بن غاطي للتطوير بتسليم مشاريع بنجاح لبعض أكبر البنوك، مجموعات الفنادق، وصناديق العقارات في العالم، في حين تقدم أيضا حلول شاملة للمستخدمين النهائيين. ضمن إطار زمني قصير، وقد أثبتت الشركة نفسها كبديل عملي لبعض من أكبر الشركات العاملة في السوق في دبي سمعتها مع محفظة واسعة من المشاريع المنجزة.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وليوان، ومجمع دبي لاند ريزيدنس. وتمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.