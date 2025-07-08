أداء موحّد عالي السرعة لشبكة الجيل الخامس المستقلة داخل المكاتب والفنادق والأماكن العامة، أيًا كان مزوّد الخدمة، تعزيزًا لتغطية الجيل الخامس داخل المباني في جميع أنحاء المملكة.

انخفاض بأكثر من 60% في التكلفة الإجمالية للتنفيذ وتسريع عملية الإطلاق من خلال نظام واحد داخلي للمباني قابل للمشاركة بفاعلية بين جميع المشغّلين.

النموذج القائم على حل وحدات الراديو الصغيرة "شيكرا" من نوكيا Shikra ، والمدعوم من الابتكار التنظيمي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، يلغي الحاجة للارتباط بشبكة الجيل الرابع ويتيح للمشغّلين مشاركة البنية التحتية عبر نموذج الشبكة الأساسية متعددة المشغلين MOCN .

الرياض، المملكة العربية السعودية – أكملت شركة نوكيا، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، وشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة للمستضيف المحايد، ومزودَيْ الخدمة "موبايلي" و"زين" السعودية، أول تجربة من نوعها لتنفيذ التغطية الداخلية لشبكات الجيل الخامس المستقلة، باستخدام نطاق ترددي داخلي مشترك يبلغ 4.0-4.1 غيغاهرتز، وأساليب المشاركة النشطة.

وأصبح بإمكان جميع مشغلي الاتصالات في المملكة، للمرة الأولى، تقديم خدمة اتصالات الجيل الخامس بسرعات غيغابت داخل المباني المنخفضة إلى المتوسطة الازدحام من خلال نظام واحد منخفض التكلفة، دون الحاجة إلى معدات مكررة أو الاتصال بشبكة الجيل الرابع، ما يؤدي إلى خفض تكاليف التنفيذ بأكثر من 60%. وتؤكد تجربة إثبات النموذج هذه قدرة محفظة وحدات الراديو الصغيرة "شيكرا" Shikra من نوكيا، وبرمجيات الشبكة الأساسية متعددة المشغلين MOCN، على إتاحة الاستخدام الفعال للطيف الترددي وتفعيل مشاركة شبكات الجيل الخامس بين عدة مشغلين للشبكات الخاصة والعامة.

وجرى حديثًا تكريم هذا الحل المبتكر بجائزة "المؤتمر العالمي للوحدات الراديوية الصغيرة 2025"، التي يمنحها منتدى الوحدات الراديوية الصغيرة Small Cells Forum، في فئة "التقدم المتميز بتمكين نماذج المضيف المحايد وتعدُّد المشغلين".

ومن المتوقع أن يرتفع حجم حركة بيانات الهاتف المحمول لكل هاتف ذكي من 29 غيغابايت شهريًا في عام 2024 إلى نحو 54 غيغابايت شهريًا بحلول عام 2030. وبالرغم من أن 80% من حركة بيانات الهاتف المحمول تُولّد في الأماكن الداخلية، فإن أنظمة الهوائيات الموزعة التقليدية غالبًا ما تُخصِّص أجهزة وطيفًا منفصلين لكل مشغل، ما يزيد من النفقات الرأسمالية واستهلاك الطاقة. ويُظهر المشروع التجريبي الذي يستخدم طيفًا داخليًا قابلًا للمشاركة على نطاق 4.0-4.1 غيغاهرتز، ويقوم على مشاركة نشطة لشبكة الجيل الخامس المستقلة، وصولًا عادلًا لجميع المشغلين، مع تسريع التغطية في المناطق التجارية والمشاريع الكبرى والأماكن العامة. وأسهمت نماذج التكلفة الأولية التي أجرتها نوكيا وشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة للمستضيف المحايد، بحدوث توفير إضافي بنسبة 47% عند إزالة تثبيت شبكة الجيل الرابع 4G، ما يجعل مواقع الجيل الخامس المستقلة "الداخلية الخضراء" قابلة للتطبيق التجاري منذ اليوم الأول.

وبهذه المناسبة، قال المهندس مفرح جاسم النهاري، نائب المحافظ للدراسات والابتكار في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إن هذا التعاون يُظهر كيف يُمكن للممارسات التنظيمية المبتكرة وخبرة الموردين والشركاء المحليين توفير تقنيات الجيل الخامس بطرق موثوق بها وعالية الجودة للشركات والمستهلكين، معربًا عن أمله في "توسعة نطاق هذا النموذج ليعمّ جميع أنحاء المملكة".

من ناحيته، قال ميكو لافانتي، نائب الرئيس الأول لشبكات الهاتف المحمول في نوكيا الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الطيف الترددي القابل للمشاركة داخل المباني يُتيح لأصحاب المصلحة أداة جديدة فعّالة لتعزيز تبني تقنية الجيل الخامس في الأماكن المغلقة دون تعقيدات الحصول على معدات جديدة أو إعادة توزيع الطيف الترددي، وأضاف: "تُثبت وحدات الراديو "شيكرا" وبرمجيات المشاركة النشطة الحقيقية أن نظام مضيف محايد موحد سيكون كفيلًا بتقديم أداء يضاهي أداء شركات الاتصالات، ما يُقلل التكلفة وانبعاثات الكربون لكل غيغابايت".

كذلك أشاد الدكتور خالد المعشوق، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة للمستضيف المحايد بمحفظة نوكيا الجاهزة والمبتكرة لحلول الاتصال داخل المباني، قائلًا إنها تُمكّننا من منح مالكي المباني حلًا واحدًا متطورًا، وتمكّن المشغّلين من التوسع السريع بتكلفة قليلة، ما يعني أن الجميع رابح في منظومة الجيل الخامس".

بدوره، أكد المهندس علاء مالكي، الرئيس التنفيذي للتقنية في "موبايلي"، أن الارتقاء بتجربة العملاء وتحسين أداء الشبكة في البيئات الداخلية "من أهم أولويات "موبايلي" الاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن "مشاركتنا الفعّالة في هذه المبادرة الرائدة تعكس التزامنا بدفع عجلة الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير حلول الجيل الخامس". وقال: "نحرص من خلال تطوير نماذج البنية التحتية المشتركة، على تعزيز ريادة "موبايلي" في رسم ملامح مستقبل الاتصالات وتسريع تحقيق أهداف التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية".

من جهته، قال المهندس محمد النجيدي، الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين" السعودية، إن تطوير نماذج شبكات رائدة وجاهزة للمستقبل وقابلة للمشاركة، يُتيح اتصالًا عالي الأداء وقابلًا للتوسعة، ويُشكل جزءًا من التزام "زين" السعودية بقيادة تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية. وأضاف: "تلعب هذه المبادرة دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة وتسريعه، وتطوير البنية التحتية الذكية لبناء مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد رقمي نشط، من خلال تمكين الوصول الرقمي السلس وتحسين تجربة العملاء بشكل كبير".

وتتسم حلول وحدات الراديو "شيكرا" من نوكيا للنطاق 4.0 غيغاهرتز، بكونها أجهزة راديوية صغيرة ومنخفضة الطاقة، تُغطي المباني متعددة الطوابق تغطيةً موحدة في نطاق الطيف المتوسط لشبكات الجيل الخامس. ويمكن لشبكة RAN واحدة وشريحة (slice) أساسية واحدة خدمة عدة مشغلين في الوقت نفسه، باستخدام نهج الشبكة الأساسية متعددة المشغلين القائم على المشاركة النشطة، ما يعزز كفاءة الطيف ويُبسّط العمليات. وتُعد المنصة جاهزة أيضًا للاتصال اللاسلكي الخاص؛ حيث يمكن للبنية التحتية نفسها استضافة أنظمة الجيل الخامس المخصصة للمؤسسات، ما يتيح خدمات آمنة للشبكات القائمة على معايير الصناعة 4.0، وشبكات المجمعات الخاصة، بالإضافة إلى الشبكات العامة.

نبذة عن "نوكيا"

في "نوكيا"، نبتكر تقنيات تساعد العالم على تحقيق التعاون والإنجازات المشتركة.

باعتبارنا شركة رائدة في مجال الابتكار التقني، فإننا نتصدر العمل في مجال الشبكات القادرة على الاستشعار والتفكير والتصرف، مستفيدين من عملنا في مجالات شبكات الاتصالات المحمولة والثابتة والشبكات السحابية. كذلك، نحرص على إضفاء مزيد من القيمة على خدماتنا من خلال الملكية الفكرية والأبحاث طويلة المدى، مستعينين بمختبراتنا الحائزة على الجوائز Nokia Bell Labs، التي تحتفي بمئة عام من الابتكار المتواصل.

تتيح شبكاتنا عالية الأداء فرصًا جديدة لتحقيق الدخل والتوسع، بفضل بنيتها المفتوحة بالكامل والقابلة للاندماج بسلاسة في أية منظومة. ويثق مقدمو الخدمات والمؤسسات والشركاء حول العالم بنوكيا في تقديمها شبكات آمنة ومستدامة وموثوق بها، ويعملون معنا على ابتكار الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.

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