أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ومجموعة شركات طيران أبوظبي ADA Group، أكبر مشغّل للطائرات المروحية التجارية ومزوّد خدمات الطيران في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم استراتيجية لتسريع تطوير منظومة الطيران والصناعة 4.0 في الدولة، والمدعومة بالجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الجهتان في دمج حلول الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدّمة، وأنظمة إدارة البيانات السيادية ضمن عمليات مجموعة شركات طيران أبوظبي في مجالات الطيران والصناعات المرتبطة بها. وتهدف الشراكة إلى تعزيز كفاءة العمليات، وتحسين جاهزية الأسطول، ودعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ الاعتماد على التقنيات المتقدّمة في القطاعات الحيوية.

تركّز الاتفاقية بشكل رئيس على تطوير هيكل بيانات تشغيلي موحّد يربط بين أنظمة الطائرات، والصيانة، والخدمات اللوجستية، والإنتاج، والموارد البشرية، ضمن منظومة ذكية واحدة. وسيسهم هذا الأساس الرقمي المتكامل في تمكين اتخاذ القرارات التنبؤية، ومحاكاة التوأمة الرقمية، والمراقبة اللحظية للأصول، وتطبيق الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير بهدف تعزيز إجراءات السلامة والاستدامة. ومن المتوقع أن تشمل النتائج تحسين جاهزية الطائرات، وتقليل التوقفات غير المخطّط لها، وتحسين أداء سلسلة الإمداد، وتسريع جاهزية الكفاءات.

وقال توماس براموتيدام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك ببناء قدرات ذكاء اصطناعي سيادية ومتقدمة وآمنة، تدعم مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات عبر القطاعات الاستراتيجية. نعمل عبر منظومة التنقل لتوفير تحليلات تنبؤية، وذكاء لحظي، وبنية تحتية رقمية آمنة تُسهم في تحسين أداء الأساطيل وتعزيز مرونة العمليات. ومن خلال هذه المذكرة، سنعمل مع مجموعة شركات طيران أبوظبي على بناء هيكل بيانات تشغيلي موحّد يربط بين أنظمة الطائرات، والصيانة، والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية ضمن منظومة ذكية واحدة. وبدمج قدراتنا مع الخبرات التشغيلية مجموعة شركات طيران أبوظبي، يمكننا تأسيس بنية قوية لمنظومة طيران أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل".

من جانبه، قال محمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي: "نلتزم بتعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير القدرات المتقدمة في قطاع الطيران. وتُسهم مذكرة التفاهم في دعم هذا الهدف من خلال تمكين دمج الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، وأنظمة البيانات السيادية عبر عملياتنا. وستساعدنا هذه التقنيات في زيادة جاهزية الطائرات، وتقليل التوقفات غير المخطّط لها، وتعزيز السلامة والجاهزية على امتداد الأسطول. ويعكس تعاوننا مع بريسايت طموحنا طويل المدى لتطوير منظومة طيران آمنة ومتقدّمة تدعم القدرة التنافسية الوطنية وتواكب وتيرة التغيّر المتسارعة في دولة الإمارات".

ومن المهم الإشارة إلى أن جميع نماذج الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات، ومسارات البيانات التي سيتم تطويرها بموجب المذكرة ستبقى ضمن السلطة القضائية لدولة الإمارات. وجدد الطرفان التزامهما الكامل بسيادة البيانات، والحَوْكمة الآمنة، والامتثال للوائح الوطنية لضمان حماية المعلومات الحيوية.

وسيوحّد التعاون بين فرق الهندسة في بريسايت وخبراء التشغيل في مجموعة شركات طيران أبوظبي لتصميم حلول عملية قابلة للتوسّع، يمكن تطبيقها بسرعة ضمن البيئات التشغيلية لقطاع الطيران. ويُعزّز التركيز المشترك على البيانات اللحظية، والصيانة التنبؤية، وتقنيات التوأمة الرقمية من قدرة الشراكة على تحقيق تحسّن ملموس في جاهزية الطائرات، وسلامة العمليات، وكفاءة دورة حياة الأصول.

كما ترسم الاتفاقية مسارًا واضحًا نحو تطوير منظومة طيران رقمية متكاملة وآمنة وتدار بالكامل داخل دولة الإمارات. من خلال الجمع بين عقود الخبرة التشغيلية لدى مجموعة شركات طيران أبوظبي، وقدرات بريسايت السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي وخبرتها الواسعة في التنقل الذكي والعمليات القائمة على البيانات، تتميز هذه الشراكة بقدرة فريدة على تقديم ركيزة رقمية فعالة لقطاع الطيران الوطني، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة، ويدعم التنويع الصناعي، ويقدم نموذجًا قابلًا للتوسّع للابتكار المتقدّم في قطاع الطيران على مستوى المنطقة.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

