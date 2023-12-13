من المقرّر استكمال المشروع خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّقت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدّماً ملحوظاً في المرحلة الرابعة التي تضمّ ستة مباني من مشروعها الرائد ريفيرا، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسيّة في قلب مدينة محمد بن راشد التي تشهد إقبالاً كبيراً، وعلى مقربة من أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي. وقد تمّ إنجاز ما يصل إلى 40% من أعمال الإنشاء في هذه المرحلة، حيث من المقرّر الانتهاء منها خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2024.

ووصلت نسبة الإنشاء في مبنى عزيزي أزور، أحد المباني الستة في هذه المرحلة إلى 44%، حيث تمّ الانتهاء من الأعمال الهيكليّة بنسبة 100%، فيما وصلت أعمال الطابوق والتكسية الداخليّة إلى 95% و70% على التوالي، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التدفئة والتهوية والتكييف 14%، وأعمال الهندسة الكهربائيّة والميكانيكية 25%، والتشطيبات الإجماليّة بنسبة 18%. كما تشهد المباني الخمسة الأخرى تقدمًا سريعًا، حيث تراوحت نسبة إنجاز الإنشاءات فيها بين 34%، و39%، و41%، و43%، في حين تم رفع إجمالي القوى العاملة في المشروع إلى 3100 فرد.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتقدّم السريع والملحوظ الذي تشهده المرحلة الرابعة من المشروع المميّز ريفيرا، وقال: "حريصون على البدء باستقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين بحلول العام 2024، حيث يلبّي ريفيرا الطلب المتزايد على المجتمعات التي تتميّز بموقعها الاستراتيجي والتي تمّ تصميمها بعناية، الأمر الذي يُسهم في توفير أسلوب حياة استثنائيّة للمقيمين فيه".

ويعدّ مشروع ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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