· المستثمرون الروس يشكلون أكبر شريحة من المشترين الذين اختاروا الإمارات لما تتمتع به من أمن واستقرار

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن بيع ما يزيد على 40% من مشروعها "واحة الشاطئ" في مدينة دبي للاستوديوهات إلى 35 جنسية مختلفة. ويتكون هذا المجمع الحيوي متعدد الاستخدامات من مبنيين يوفران مجتمعين 476 استوديو، و 200 شقة بغرفة واحدة و 36 شقة بغرفتين، والعديد من الوحدات المخصصة للتجزئة.

واستحوذ المستثمرون الروس على معظم الوحدات في "واحة الشاطئ" بنسبة 24% من إجمالي المبيعات، يليهم المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي الذين وصلت نسبتهم إلى 21%. ويعكس تنوع جنسيات المستثمرين الطلب الملحوظ من جانب المستثمرين الأوروبيين، وغيرهم من المملكة المتحدة وكندا.

وأشارت عزيزي إلى زيادة الطلب من السكان الذين يقررون امتلاك العقارات بدلاً من استئجارها، إلى جانب انخفاض أقساط الرهن العقاري الشهرية مقارنة مع الدفعات الإيجارية، مع وجود توقعات واعدة ترجح الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات في دولة الإمارات.

وفي تعليقه على المبيعات السريعة في هذا المشروع، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "تعتبر دبي نموذجاً مصغراً للعالم، ولهذا السبب نحرص عند تطوير مشاريعنا على تلبية تطلعات العديد من الجنسيات، وتعزيزها بالعروض الترويجية الجذابة، بما في ذلك برنامج استقبال المستثمرين الدوليين، وغيرها من جهود التسويق الدولية المكثفة. إن إطار مبيعاتنا ينطلق من التزامنا بالشفافية، والتركيز على العملاء، وضمان أعلى مستويات الجودة للعقارات بمواصفات عالمية، وتصميمها وفق احتياجات السوق ومتطلباته. ويعتبر هذا الإنجاز المتمثل في المبيعات السريعة لمشروعنا "واحة الشاطئ" انعكاساً لحالة تنامي الطلب من جانب المشترين في السوق حالياً، في ظل التوقعات التي ترجح تسجيل طفرة عالية، يضاف إلى ذلك جاذبية دبي كوجهة استثمارية. ومن جهة أخرى، يمثل هذا الإنجاز شهادة على جودة العروض التي نطرحها في السوق، وعلى مدى اهتمامنا بالعملاء، وسرعة عمليات البناء من خلال العمل حصرياً مع أفضل المقاولين،

وتوظيف المزيد من الكوادر الموهوبة والمؤهلة، وتوفير المواد عالية الجودة في مختلف مراحل الإنشاءات. ويبدي عملاؤنا وشركاؤنا تقديراً هائلاً لهذه الجهود التي تحقق النتائج المنشودة منها باستمرار".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج المدينة، ويمكن من هناك الوصول بسهولة إلى العديد من المعالم المهمة في الإمارة، كما تعدّ أحد أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، فضلاً عن كونها نقطة جذب عصرية للمحترفين الشباب والمبدعين.

وتم بناء واحة الشاطئ لاستقطاب الشباب المعاصر، ويقع المشروع في إحدى أكثر المناطق حيوية ونشاطاً في الإمارة، حيث يوجد في القرب منها دبي سبورتس سيتي وموتور سيتي. وينتمي المشروع إلى فئة المجمّعات السكنية الحديثة منخفضة الارتفاع، ويشتمل على مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حمام سباحة يحاكي الشاطئ، ليكون السمة الأبرز في الساحة المركزية للمشروع، والصالات الرياضية المجهزة بالكامل، والحدائق الطبيعية الجميلة، ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية توفر عدداً من خيارات محلات التجزئة لراحة السكان.

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو، وتحديداً على شارع حصة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، كما توفر موقعاً استراتيجياً يضمن سهولة الوصول بدرجة ممتازة إلى العديد من أبرز الوجهات في المدينة. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمرافق الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغيرها الكثير. وتشمل قائمة المناطق الرئيسية المهمة القريبة منها حلبة دبي أوتودروم ونادي إلس ونادي دبي للبولو والفروسية واستاد دبي الدولي وأكاديمية كرة القدم بدبي والحديقة الرياضية "سبورتس بارك" وأكاديمية آي سي سي للكريكيت وحديقة دبي المعجزة.

وكانت عزيزي للتطوير العقاري قد أطلقت مؤخراً "ريف" الذي يمثل جزءاً من 24 مبنى ضمن المرحلة فائقة الفخامة في مشروعها ريفيرا الهائل، وسلمت 7 مبانٍ في المرحلة الأولى منه، إضافة إلى مشروع كريك فيوز 1 الذي يضم 634 وحدة في مدينة دبي الطبية.

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