أحمد القصير: يشكل المنتجعان إضافة نوعية لمشاريع الضيافة في الشارقة حيث يلبيان الطلب العالمي المتزايد على تجارب السفر الأصيلة

الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع لوكس كوليكتف للضيافة اكتمال و40٪ من الأعمال الإنشائية لمنتجع لوكس الجبل في مدينة خورفكان، و 25٪ من الأعمال الإنشائية لمنتجع لوكس البردي في المنطقة الوسطى الذيد، بتكلفة إجمالية للمنتجعين تبلغ قيمتها 320 مليون درهم إماراتي، ومن المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية للمنتجعين في الربع الأخير من عام 2025.

ويقدم منتجع لوكس الجبل على ساحل خليج عمان بين خورفكان واللؤلؤية، ويقدم 45 وحدة فندقية فاخرة، موزعة بين وحدات بغرفة نوم واحدة وأخرى بغرفتي نوم. ويتميز المنتجع بتصميم معماري مبتكر يمزج بين التراث والطبيعة، ويوفر مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، وأنشطة ترفيهية متنوعة. وبفضل استخدامه لمواد مستدامة مثل الخشب الفنلندي المعتمد من برنامج المصادقة على اعتماد الغابات (PEFC)، يقدم المنتجع تجربة فريدة تجمع بين الفخامة والاستدامة البيئية. كما يمتد المنتجع على مساحة 260 ألف متر مربع، ويوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتفاعل مع الطبيعة والثقافة المحلية، ما يجعله وجهة مثالية لعشاق المغامرة والطبيعة.

فيما يقع منتجع لوكس البردي، في منطقة الذيد بالقرب من سفاري الشارقة، والذي يُعد الأكبر من نوعه خارج القارة الأفريقية، تجربة إقامة فاخرة ومريحة ضمن 35 خيمة، موزعة على 21 خيمة بغرفة نوم واحدة، و8 خيام بغرفتي نوم، و6 خيام بثلاث غرف نوم. ويتيح المنتجع للضيوف فرصة الاستمتاع بمزيج من الحياة البرية الأفريقية والرفاهية الشاملة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الخارجية والمغامرات، ما يجعله واحداً من أبرز الاستثمارات البيئية في الإمارة، حيث يقع ضمن محمية البردي الطبيعية التي تمتد على مساحة 784 هكتاراً.

السياحة ركيزة التنمية المستدامة

وفي تعليقه على آخر مستجدات المشروعين، قال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "يمثل كل من منتجعي لوكس الجبل ولوكس البردي إضافة نوعية لمحفظة مشاريع الضيافة التابعة لـ "شروق" والتي تضم 9 مشاريع متنوعة تشمل فنادق ونزل وتقدم تجارب أصيلة واستثنائية للسياح والزوار من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

وأضاف القصير: "تسهم إضافة هذين المنتجعين في تعزيز مكانة الشارقة وجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة، وذلك في ظل تنامي الوعي العالمي بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، حيث يبحث السياح عن وجهات تقدم لهم تجارب سفر أصيلة ومستدامة. ولعل من أبرز عوامل نجاح هذه المشاريع هو الموقع الجغرافي الفريد الذي يستلزم عناية خاصة أثناء البناء لضمان الحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة دون إلحاق أي ضرر بها، الأمر الذي يؤكد التزام "شروق" بتطوير مشاريع سياحية صديقة للبيئة".

شراكة رائدة في الضيافة الهادفة والمسؤولة

بدوره، قال أوليفير تشافي، الرئيس التنفيذي لـ"لوكس كوليكتيف للضيافة": "سعداء بهذه الشراكة مع (شروق) لتعزيز استراتيجيتها السياحية التي تركز على الاستدامة، و باعتبارنا شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة الهادفة والمسؤولة، نتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال هذا هذين المشروعين المميزين في الشارقة، التي تجمع بين بالتراث الثقافي الغني والابتكار. نحن ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة فاخرة وتفاعليّة، تركّز على الاستدامة البيئية".

دعم القطاع الفندقي متسارع النمو بالشارقة

وأوضحت "شروق" أن منتجعات ومشاريع الهيئة تساهم بشكل كبير في دعم القطاع الفندقي والضيافة في الشارقة، الذي يشهد نمواً متسارعاً، حيث استقبلت الإمارة أكثر من 1.5 مليون نزيل خلال عام 2023، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها الرامية لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية فاخرة ومستدامة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات التي تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 450 مليار درهم حتى عام 2031، مع التركيز على السياحة البيئية وتطوير المنتجعات المستدامة التي تحافظ على الطبيعة والجغرافيا الفريدة للمناطق المحيطة.

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