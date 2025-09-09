تُواصل دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، محققةً خلال النصف الأول من عام 2025 إنجازات قياسيّة ونموًا بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث قدمت دي إكس بي لايف خدماتها إلى 127 فعالية محلية وإقليمية ودولية شملت 49 معرضًا، و15 مؤتمرًا، و7 فعاليّات ترفيهيّة، و14 حفل تخرّج، و42 حفل زفاف، بالإضافة إلى إقامة عددًا من فعاليات الشركات والمهرجانات والمناسبات الوطنيّة في مختلف إمارات الدولة.

وعملت دي إكس بي لايف مقاولًا رئيسيًا لـــ 38 فعاليّة، وقدّمت إليها جميع خدمات الفعاليات، كما قامت ببناء 430 ألف قدم مربّعة من مناطق الأنشطة و الفعاليّات بالأحداث الكبرى، وهذا بالإضافة إلى تصميمها وتشييدها 272 منصّة عرض للشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية على مساحة 250 ألف قدم مربّعة، منها 36 منصّة عرض خارج الدولة، بمساحة إجماليّة 40 ألف قدم مربعة في أسواق رئيسية شملت ألمانيا والسعودية والهند ومصر والمغرب وكوالا لامبور.

مشاركات في أبرز الفعاليات

قدّمت دي إكس بي لايف خدماتها لعدد من كبرى الفعاليات، منها معرض جلفود، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض عالم القهوة، ومهرجان دبي للقهوة، ومعرض الأغذية السعودي، وسوق السفر العربي، ومعرض جيتكس أفريقيا وجيتكس برلين وجيتكس جلوبال، فضلًا عن حضورها اللافت في فعاليّات دوليّة مرموقة في الولايات المتحدة وكوريا وألمانيا والصين وسنغافورة وأسبانيا ومصر والمغرب، بخلاف مشاركتها في معارض عالميّة بارزة للترويج لعلامتها التجاريّة.

حضور واسع

وتعليقًا عن ذلك قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف: "نواصل توسيع أعمالنا وحضورنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط والخليج والأسواق العالمية، ونسير بخطىً واثقة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح إحدى أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، ونضع نصب أعيننا هدف تعزيز اسم ومكانة دبي في قطاع الفعاليات العالمي، عبر تقديم أرقى مستوى من خدمات الفعاليات وفق أفضل المعايير العالمية وبرؤى جديدة تُلفت الأنظار وتُبهر المشاركين في جميع الفعاليات".

17 ألف زائر لعالم القهوة

نظّمت دي إكس بي لايف عددًا من الفعاليات العالمية المرموقة خلال الأشهر الست الأولى من العام، منها معرض عالم القهوة - دبي، الذي أقيمت نسخته الرابعة في فبراير الماضي على مساحة 20,000 متر مربع، واجتذبت نحو 17,000 زائر تجاري من 78 دولة بزيادة 30% عن عام 2024؛ وشارك في الحدث السنوي العالمي أكثر من 1,980 شركة وعلامة تجارية، بما في ذلك 131 شركة جديدة، بينما بلغ عدد الأجنحة الوطنية 10 أجنحة، وشكَّل الحدث منصّة مهمّة للمزارعين والتجّار والمصنّعين والموزّعين والشركات الصغيرة والمتوسّطة وأصحاب المقاهي والمحامص والفنادق والباريستا ومُحبي ومتذوّقي القهوة.

نجاح استثنائي للقمة الشرطية العالمية

وتُعدُّ النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، واحدة من أبرز الفعاليات التي نظّمتها دي إكس بي لايف بالشراكة مع شرطة دبي في مايو الماضي، وقد شهدت القمة مشاركة قياسية من 922 من أبرز قادة الشرطة والمتخصصين والدبلوماسيين والمنظّمات الدوليّة في العالم، ورحّبت بـ 53,922 زائر متخصّص من أكثر من 110 دول بزيادة تفوق 300% في عدد المشاركين مقارنة بالدورة السابقة؛ وتضمّنت القمّة 140 جلسة حوارية متخصصّة، شارك بها 302 متحدثًّا دوليًا، ناقشوا أبرز القضايا الأمنية ضمن 12 محورًا رئيسيًا، كما شهدت توقيع38 مذكرة تفاهم، وبلغ عدد المتنافسين على جوائزها 900 متسابق، تم اختيار 12 فائزًا منهم وتكريمهم في الحفل الخاص بالجائزة.

جيتكس أفريقيا وجيتكس أوروبا

واصلت دي إكس بي لايف، نجاحها كمقاول رئيسي في تنفيذ الدورة الثالثة من معرض جيتكس أفريقيا في مدينة مراكش المغربية في شهر أبريل، وقامت بتصميم وتشييد 14 جناح عرض على مساحة 12,500 قدم مربعة لعدد من كبرى الشركات العارضة؛ كما كان لها حضورًا لافتًا في معرض جيتكس برلين عبر تصميمها وتشييدها 8 أجنحة عرض على مساحة 10,000 قدم مربعة للشركات والدوائر الحكومية الإماراتية التي استعرضت خلاله أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

ليالي حتا الثقافية

ومع بداية العام 2025 أُسدل الستار على الدورة الرابعة من ليالي حتا الثقافية التي تنظّمها دي إكس بي لايف لصالح هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وقد أصبحت ليالي حتا الثقافية إحدى أهم الفعاليات المجتمعيّة الثقافيّة التي تُثري المشهد الثقافي والفني لمنطقة حتا، وتُبرز مقوّماتها التاريخيّة والطبيعيّة والثقافيّة وعاداتها وتقاليدها، ما يسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحيّة.

إطلاق إدارة العلامة التجارية

استهلّت دي إكس بي لايف العام بإطلاق إدارة متخصصة في إدارة العلامة التجاريّة، تضمُّ خبراء في الاستراتيجيات والعلاقات العامة والإعلامية والتسويق والإعلان والتصميم وصناعة المحتوى، بهدف وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لبناء وتعزيز الهويّة المؤسسيّة للعلامات التجارية للشركات والمؤسسات والدوائر، وضمان اتساق صورتها ورسائلها عبر جميع المنصّات والقنوات، بما يُرسّخ مكانتها ويرفع مستوى حضورها وتأثيرها في السوق؛ ويؤكد إطلاق هذه الإدارة الجديدة التزام دي إكس بي لايف المتواصل بالابتكار وتقديم الحلول المتكاملة التي تعكس مكانتها ومكانة مركز دبي التجاري العالمي كأهم وجهة في المنطقة لاستضافة الفعاليات العالميّة.

3 جوائز مرموقة

حققت دي إكس بي لايف إنجازًا نوعيًا جديدًا بفوزها بثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز "فعاليات الشرق الأوسط 2025، هي: جائزة "أفضل فعالية مجتمعية" عن "ليالي حتّا الثقافية"، وجائزة "أفضل تصميم وتشييد جناح أصغر من 100 متر مربع" عن جناح شركة "فوجي فيلم" في معرض ومؤتمر "ميدلاب"، وجائزة "أفضل فعالية بميزانية محدودة" عن تنظيمها الدورة الأولى لمهرجان دبي للقهوة 2024، الذي اجتذب أكثر من 20 ألف زائر، ونجح في تأكيد مكانته كوجهة مثاليّة لعشّاق القهوة من جميع أفراد العائلة؛ وتعكس الجوائز الثلاثة شمولية الخدمات التي تقدّمها الشركة، وحرصها على الابتكار المستمر والارتقاء بمستوى التجارب التي تقدمها للعملاء والزوار.

