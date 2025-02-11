القاهرة: أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن توقيع مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالتمويل المشترك مع شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، بقيمة 4 مليارات جنيه لتمويل إنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد، الذي يُطلق عليه مشروع القرن.

يُعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية في مصر. سيضم استادًا عالميًا بسعة 42,000 متفرج، بالإضافة إلى مستشفى رياضي مبتكر، متحف رياضي، جامعة رائدة، مدرسة رياضية متخصصة، وفندق، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية والإقليمية.

تتولى بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي الحصري لشركة القلعة الحمراء في تطوير والحصول علي تمويل لمشروع القرن للنادي الأهلي، في إطار التزامها بدعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي.

أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، أكد قائلاً: " تجسد هذه الشراكة التزامنا العميق بتمويل المشاريع التحولية التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنمية المجتمعات. مشروع القرن سيسهم في إعادة تعريف البنية التحتية الرياضية في مصر ويعزز مكانتها الإقليمية والعالمية. نحن فخورون بالانضمام إلى هذا المشروع البارز والمساهمة في تحقيقه."

ومن جانبه، صرح محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، قائلاً: "يمثل استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية نقلة نوعية على ساحة الاستثمار الرياضي في مصر، لتعزيز مكانتها علي الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية. ونفخر بالتعاون مع مجموعة بلتون كشريك استراتيجي في هذا المشروع الوطني، لتطوير المدينة الرياضية الجديدة التي ستكون مركزًا عالميًا لجميع مشجعي الرياضة في مصر."

من خلال دمج المنشآت الرياضية الحديثة مع المؤسسات التعليمية والطبية، ستصبح مدينة النادي الأهلي الرياضية مركزًا عالميًا للحياة النشطة والصحية، مما يجعل هذا التعاون خطوة استراتيجية في تعزيز الاستثمار الرياضي في مصر.

نبذة عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

نبذة عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ir@beltoneholding.com

نبذة عن شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت:

شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت هي الشركة المسئولة عن إنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد، الذي يُطلق عليه مشروع القرن. تم إطلاق الشركة في يونيو 2024 لتمثل نقلة نوعية في مسيرة الرياضة المصرية، حيث يمثل هذا المشروع نقلة نوعية لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تطوير واستثمار البنية التحتية الرياضية. من خلال رؤية استراتيجية وبنية تحتية متطورة، تسعى القلعة الحمراء إلى الارتقاء بمنظومة الرياضة في مصر، وتقديم وجهة متكاملة تجمع بين التميز الرياضي والتعليم والتنمية المجتمعية.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: El Qalaa El Hamraa – Project of the century

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