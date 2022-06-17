أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أكّدت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عودة خدماتها للعمل من مبنى المطار رقم 4 في لندن هيثرو وذلك اعتبارًا من تاريخ 22 يونيو 2022. وكانت قد بدأت تسيير رحلاتها من المبنيين 2 و3 لفترة مؤقتة أثناء الجائحة. علمًا بأنه سيتم أيضًا إعادة فتح خدمات النقل التي تربط الرحلات من جديد ومن بينها "لندن أندرغراوند" و"هيثرو إكسبرس".

كما سيتم إعادة فتح صالة انتظار المسافرين التابعة للاتحاد للطيران لضيوف الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد للفئتين البلاتينية والذهبية. وتضم الصالة مناطق مخصصة للاستراحة وتناول الطعام، فضلاً عن أماكن للعب الأطفال والترفيه.

وأكّدت الاتحاد أيضًا، أنها ستقوم بزيادة عدد رحلاتها اليومية من لندن هيثرو، من أربع رحلات إلى خمسة اعتبارًا من شهر يوليو ولغاية شهر سبتمبر 2022. كما ستزيد رحلاتها التي تخدم دبلن، لتصبح رحلات يومية اعتبارًا من شهر يوليو. وستواصل خدمة وجهة مانشستر برحلات يومية.

ومن المتوقع في أعقاب الافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين رقم 4 يوم 22 يونيو، أن يشهد المطار إقبالاً كبيرًا على السفر. ولضمان الحصول على رحلة مريحة وسلسلة تدعو الاتحاد ضيوفها لإتمام إجراءات سفرهم عبر الإنترنت والوصول مبكرًا إلى المطار خلال تلك الفترة، علمًا بأن مكاتب إتمام إجراءات السفر التابعة للاتحاد تفتح أبوابها في مطار لندن هيثرو قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة. كما ينبغي التأكد من حصول الضيف على شهادة "معتمد للسفر" عبر موقع الشركة etihad.com/destinationguide.

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