القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن التوسع في شبكة فروعه بافتتاح أربعة فروع جديدة في عدد من المناطق الحيوية بأنحاء الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجيته المستمرة للتوسع والانتشار. فخلال الأشهر الستة الماضية فقط، نجح البنك في تدشين فروع في مواقع استراتيجية شملت: مدينة المحلة الكبرى، مدينة العاشر من رمضان، ووادي النيل بالمهندسين، والطريق الدائري بالمعادي، بالإضافة إلى نقل فرع مول سيتي ستارز إلى موقع جديد داخل نفس المول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروع البنك إلى 72 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وتجسد هذه الخطوة التزام بنك أبوظبي الأول مصر المتواصل بتعزيز انتشار خدماته المصرفية وتقديم تجربة بنكية متكاملة لشريحة أوسع من العملاء. وتأتي الفروع الجديدة لتخدم مناطق سكنية حيوية، ومراكز تجارية نشطة، ومحاور صناعية رئيسية، بما يتماشى مع رؤية البنك لدعم الشمول المالي والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

يمثل فرع المحلة الكبرى إضافة مهمة لدعم المناطق الصناعية الكبرى في مصر. تُعرف المحلة الكبرى بأنها أحد أكبر مراكز صناعة الغزل والنسيج في البلاد، وتتمتع بفرص كبيرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تعزز من دورها كمركز صناعي رئيسي. في حين أن العاشر من رمضان، باعتبارها واحدة من أكبر المدن الصناعية في مصر، تتميز بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توافر مشاريع إنشائية كبرى تسهم في تعزيز مكانتها كمركز صناعي متكامل، مما يجعل البنك شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق الصناعية المهمة.

على صعيد آخر، يتميز فرع الطريق الدائري بالمعادي بموقعه في منطقة سكنية وتجارية نشطة تضم العديد من السفارات والمقرات الدبلوماسية والشركات الدولية. أما فرع وادي النيل بالمهندسين، فيقع في قلب منطقة تجارية وثقافية رئيسية مما يجعلها وجهة أساسية للسياح، ما يعكس حرص البنك على تلبية احتياجات الأفراد والشركات في أكثر مناطق القاهرة نشاطاً. في حين يستمر فرع مول سيتي ستارز، الكائن داخل أحد أبرز وجهات التسوق والأعمال في العاصمة، في تعزيز حضور البنك في المناطق الحضرية عالية الكثافة والحركة.

وفي تعليق له، صرح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "يعكس التوسع في شبكة فروعنا خلال الأشهر الماضية التزامنا المستمر بتوسيع شبكتنا لتلبية احتياجات عملائنا في أكثر المناطق حيوية في القاهرة والمناطق الصناعية، حيث وصل عدد فروعنا الآن إلى 72 فرعاً في مختلف أنحاء الجمهورية. نسعى من خلال هذا التوسع إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر منصاتنا الرقمية سهلة الاستخدام لتلبي تطلعات الأفراد والشركات، وتساهم في تطوير القطاع الصناعي."

من خلال هذا التوسع، يعزز بنك أبوظبي الأول مصر تواجده في مواقع استراتيجية تخدم مختلف شرائح العملاء، من الأفراد إلى الشركات، سواء في قلب القاهرة أو المدن الصناعية الكبرى. ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة تعزز العلاقات المصرفية المستدامة وتجربة العملاء، مع السعي إلى دعم الاقتصاد المصري عبر توفير خدمات مصرفية متكاملة.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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