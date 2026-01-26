النجاح يرسخ ريادة الأهلي صبور في تقديم مجتمعات حيوية متكاملة الخدمات تتيح للعملاء السكن الفوري والاستمتاع بجودة الحياة

القاهرة، مصر: أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن نفاد جميع الوحدات الجاهزة للسكن الفوري التى تم طرحها ضمن إطلاقها الأخير «Ready to Move – بيوت مستنياك»، وذلك في أقل من أسبوع واحد من الإطلاق. وقد شهدت هذه الوحدات إقبالًا واسعًا منذ اللحظات الأولى للطرح في مشروعات الشركة القائمة بالقاهرة والساحل الشمالي، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها اسم «الأهلي صبور» وتاريخها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود في تقديم مجتمعات سكنية نابضة بالحياة وفق أعلى معايير الجودة، مع ضمان جاهزية الوحدات للسكن الفوري وتمكين العملاء من الانتقال والعيش مباشرة داخل مشروعات الشركة.

ويأتي هذا النجاح استكمالاً لمسيرة طويلة من الإنجاز في الوفاء بالعهود، حيث تواصل الشركة ترسيخ نهجها القائم على تطوير مجتمعات نابضة بالحياة ضمن بيئة متكاملة صالحة للعيش والاستثمار. وتعتمد رؤية الأهلي صبور على تنوع منتجاتها السكنية بما يلبي احتياجات مختلف الأجيال الحالية والقادمة، وتوفير حلول سكنية جاهزة للسكن الفوري في أحياء نشطة مكتملة الخدمات والبنية التحتية، بما يمنح العملاء القدرة على اتخاذ قرار التملك بثقة والانتقال للعيش مباشرة داخل مشروعات قائمة بالفعل دون الحاجة للانتظار، ورؤية المشروع كحقيقة ملموسة على أرض الواقع.

وقد شمل الإطلاق الأخير وحدات متنوعة جاهزة للسكن في مشروعي Green Square وL’Avenir في "مستقبل سيتي" بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعي Amwaj بسيدي عبد الرحمن وGAIA برأس الحكمة في الساحل الشمالي، وجميعها مشروعات قائمة ومأهولة بالفعل. ويعكس الإقبال الكثيف على هذه الوحدات ثقة العملاء في قدرة شركة الأهلي صبور على الوفاء بوعودها، والالتزام بمعدلات تسليم حقيقية وفق أعلى معايير الجودة. وقد نجحت الشركة فى تسليم 7,590 وحدة بمختلف مشروعاتها؛ شملت 1,129 وحدة بمشروع Green Square، و1,964 وحدة بمشروع L’Avenir، إلى جانب 3,472 وحدة بمشروع Amwaj، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية بمشروع GAIA بإجمالي 1,127 وحدة، بما يؤكد أن كل وحدة يتم تسليمها تمثل خطوة جديدة في مسيرة ممتدة من المصداقية وبناء المجتمعات المتكاملة.

وتلتزم الأهلي صبور بتوفير أعلى معايير الجودة والموثوقية والجاهزية للعيش في كافة مشروعاتها، مع الاستمرار في دراسة فرص التوسع في السوق المصري، لضمان تقديم مجتمعات حيوية ومستدامة تتجاوز مفهوم البناء التقليدي لتخلق بيئة سكنية متكاملة تضمن جودة الحياة، هذا الالتزام بالواقع المأهول والجاهزية الفورية هو ما يرسخ مكانة الأهلي صبور كأحد أبرز معايير الموثوقية في القطاع العقاري، ويؤكد قدرتها على تقديم قيمة حقيقية تدوم وتلبي تطلعات عملائها على المدى الطويل.

نبذة عن شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي واحدة من أقوى الكيانات المصرية وأكثرها تأثيرًا في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. تمتلك الشركة محفظة عقارية ضخمة تصل الي 4,381 فدان، موزعة على أكثر من 65 مشروعًا متنوعًا في مواقع استراتيجية تشمل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى حضور بارز في السوق العربي. تشمل هذه المشروعات مجتمعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها علامة فارقة في قطاع التطوير المتكامل والخيار الأول لأكثر من 45,000 أسرة.

كجزء من رؤيتها للتوسع والهيمنة على السوق العقاري، أسست الأهلي صبور 19 شركة تابعة تقدم باقة من المنتجات والخدمات وحلولًا متكاملة تحت مظلة المجموعة، مما يعزز مكانتها كمنصة شاملة للتطوير العقاري المتطور.

ومن ضمن مساعي الأهلي صبور لترسيخ ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها الناجح في بناء المجتمعات الذكية المتكاملة، أطلقت الشركة مشروع "وادي زها" في سلطنة عُمان، والذي يُعد أول حضور لها خارج السوق المصري، وأول مراحل مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقارب 100 فدان في مدينة السلطان هيثم. يضم المشروع أكثر من 3,500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 90 مليون ريال عُماني، ويعكس التزام الأهلي صبور بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار وجودة الحياة.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://alahlysabbour.com/en:

