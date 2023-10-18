يمثل إطلاق شبكة "فيزيوثيرابيا" خطوة مهمة أخرى ضمن استراتيجية التوسع الجغرافي لبرجيل القابضة بعد شراكتها مع شركة لجام للرياضة في المملكة العربية السعودية

تعد مراكز "فيزيوثيرابيا" التي تم افتتاحها مؤخراً من بين 60 مركزاً متطوراً للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل سيتم إنشاؤها داخل وخارج المراكز الرياضية "وقت اللياقة" التابعة لشركة لجام للرياضة في جميع أنحاء المملكة

ستقدم مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الجديدة برامج علاجية متطورة ومتخصصة لتعزيز الصحة البدنية والتعافي للمرضى من جميع الأعمار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "المجموعة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (BURJEEL، رمز التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم عن افتتاح شبكتها من مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة في الرياض بالشراكة مع شركة لجام المالك والمشغل لسلسلة مراكز وقت اللياقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يهدف هذا المشروع المشترك إلى تحقيق الريادة عبر نموذج فريد قائم على مركز الألعاب الرياضية لتقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتعد مراكز "فيزيوثيرابيا" التي تم افتتاحها مؤخراً في العليا فيو فتنس تايم بالرياض، والمونسية فتنس للرجال، والمونسية فتنس للسيدات، ونادي التعاون للرجال، أول مجموعة من بين 60 مركزاً متطوراً للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل سيتم إنشاؤها داخل وخارج المراكز الرياضية "وقت اللياقة" التابعة لشركة لجام للرياضة في جميع أنحاء المملكة.

وقبيل الإطلاق استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض، رئيس مجلس ادارة مجموعة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل وغيرهم من كبار المسؤولين، وعرض الدكتور شمشير اطلاق خدمات فيزيوثرابيا كأكبر شبكة علاج طبيعي واعادة تأهيل في المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى المراكز التي تم افتتاحها حديثاً، فمن المقرر إطلاق المراكز الـ 16 المقبلة قريباً. وسيتم توزيع هذه المراكز بشكل استراتيجي عبر المواقع الرئيسية، بما في ذلك 10 في الرياض،2 في جدة، وواحد في الدمام والخبر والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، ليتوافق مع خطتها لأكبر توسع في المملكة، ومن المتوقع أن تساهم الشبكة المكونة من 60 مركزًا من مراكز فيزيوثيرابيا بحلول 2027 بما لا يقل عن 600 مليون درهم إماراتي في إيرادات المجموعة مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والديون والاستهلاك بنسبة 30%.

يمثل إطلاق "فيزيوثيرابيا" خطوة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الجغرافي لبرجيل القابضة، حيث تركز المملكة العربية السعودية بشكل خاص على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال ممارسات الرعاية الصحية المبتكرة في إطار رؤية المملكة 2030. وتعمل مراكز "فيزيوثيرابيا" على المساعدة في تحقيق هذا الهدف من خلال رفع مستوى خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل مع توسيع نطاق توفر الخدمات إلى المزيد من السكان، كما تدعم "فيزيوثيرابيا" الجهود الرامية إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى شبكة الصحة العالمية "التمرين هو الدواء"، وهي مبادرة صحية عالمية تديرها الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM).

وتوفر المراكز الجديدة الخدمات المخصصة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة وبرامج الأداء الرياضي الأولى من نوعها. وتقدم هذه المراكز أيضاً مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة، تتضمن إعادة تأهيل العضلات والعظام، وإعادة التأهيل العصبي باستخدام الروبوتات، وإعادة التأهيل للأطفال، وإعادة التأهيل للإصابات الرياضية، وإعادة تأهيل العمود الفقري والظهر، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط. وقد صُممت جميع الخدمات لتعزيز الصحة البدنية والتعافي للمرضى من جميع الأعمار. إضافةً إلى ذلك، ستوفر مراكز اللياقة البدنية والعلاج الطبيعي الشاملة منهجاً متكاملاً وشاملاً للصحة والعافية، مع التركيز على الوقاية بدلاً من تقديم الرعاية بعد الإصابة بالمرض.

من جانبه، قال عبدالمحسن العشري الرئيس التنفيذي الإقليمي لبرجيل القابضة: "تتمثل مهمتنا في توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة. ونطمح من خلال مشروع "فيزيوثيرابيا" إلى تحقيق الريادة في تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة، وإرساء معايير جديدة لهذا القطاع وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ومن خلال إطلاق مراكزنا في المملكة، نتطلع إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزاً عالمياً للرياضة والرعاية الصحية".

وقالت الأستاذة شدن بنت حمد الصقري، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة: "يعد إطلاق مراكز "فيزوثيربيا" خطوة رئيسية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للعلاج الطبيعي المتقدم وخدمات إعادة التأهيل والعافية. نحن سعداء بهذه الشراكة والإضافة القيمة إلى مجموعة مشاريعنا وخدماتنا التي نسعى من خلالها إلى تحسين جودة الحياة وتوجيه المجتمع نحو أسلوب حياة صحيّ". وأضافت: "سيعمل في هذه المراكز متخصصين رائدين في مجال الرعاية الصحية من ذوي المهارات العالية لتقديم الخدمات العلاجية القائمة على الأدلة لجميع الأفراد من مختلف الأعمار والفئات".

تتضمن تقنيات إعادة التأهيل الجديدة التي توفرها مراكز "فيزيوثيرابيا" تقنيات مثل imoove®، وGait Analysis، وLokomat، والتي ستوفر حلولاً ذات تأثير ملموس للمرضى الذين يعانون من حالات السكتات الدماغية والتصلب المتعدد ومرض باركنسون، وغيرها من الأمراض العصبية والعضلية، مما يضمن حصولهم على فرصة لعيش حياة مستقلة أكثر صحة.

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نبذة عن برجيل القابضة:

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 64 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و24مركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.

نبذة عن "فيزيوثيرابيا":

"فيزيوثيرابيا" هي شبكة من مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة التي تقدم أحدث التقنيات وبرامج العلاج والتأهيل المتخصصة في المملكة العربية السعودية. وتوفر مراكزنا برامج إعادة التأهيل الشخصية والشاملة والمتكاملة والتي ستغير طرق تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تماماً.

تعد "فيزيوثيرابيا" مشروعاً مشتركاً بين برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وشركة لجام للرياضة، أكبر مالك ومشغل لمراكز اللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المشروع إلى تعزيز الصحة البدنية المثلى والتعافي الشامل للمرضى من جميع الأعمار، حيث يقدم خدمات طبية متخصصة لإعادة تأهيل العضلات والعظام، وإعادة تأهيل العظام قبل وبعد الجراحة، وإعادة التأهيل العصبي المتطورة باستخدام الروبوتات، والرعاية قبل وبعد الولادة، وإعادة التأهيل للأطفال، وإعادة التأهيل للإصابات الرياضية، وإعادة تأهيل العمود الفقري والظهر، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، والرعاية المتخصصة، وخدمات إعادة التأهيل المنزلية.

تلتزم مراكز "فيزيوثيرابيا" بالارتقاء بمستويات خدمات العلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة والروبوتات والخبرة المتميزة. ويمكن العثور على مراكز "فيزيوثيرابيا" في العليا فيو فتنس تايم، والمونسية فتنس للرجال، والمونسية فتنس للسيدات في الرياض، ونادي التعاون للرجال. وخلال ال18 شهرا القادمة، نخطط لإنشاء 60 مركزاً للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عبر أندية لجام في جميع أنحاء المملكة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://physiotherabia.com/.