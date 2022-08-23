أحمد محرم: خبرة الشركات المؤهلة تظهر مدى حرص "أنكوراج للاستثمارات" على أن يكون مشروع "أنكور بينيتويت" مستوفياً للمعايير العالمية وملبياً لتطلعات المستثمرين

القاهرة : أعلنت شركة «أنكوراج للاستثمارات»، التي تعمل في تطوير وتنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية في قطاع البتروكيماويات والهيدروجين الازرق، تأهل أربع شركات عالمية للمرحلة الثانية من مناقصة مشروع «أنكور بينيتويت»، الذي تعتزم "أنكوراج للاستثمارات" إقامته في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، وهو مجمع صناعي باستثمارات تزيد على ملياري دولار.

أسفرت عملية التقييم بالمرحلة الأولى للمناقصة عن اختيار قائمة مختصرة للمقاولين الرئيسيين لأعمال التصميم (FEED) و اعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع تضم أربع شركات عالمية متخصصة في وحدات نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) لإنتاج البروبيلين و انتاج البولى بروبيلين، وهي بحسب الترتيب الهجائي: تكنيب انرجيز الإيطالية TECHNIP ENERGIES, S.p.A.وتكنيكاس ريونيداس الأسبانيةTECNICAS REUNIDAS, S.A. ، وسامسونج الهندسية المحدودة SAMSUNG Engineering Co., Ltd. وهيونداي للهندسة واﻻنشاءات HYUNDAI Engineering & Construction Co., Ltd.(HDEC) الكوريتان الجنوبيتان.

وفي المرحلة الثانية من المناقصة سيتم اختيار المقاول العام الذي يتولى تنفيذ وإنجاز الأنشطة والإجراءات اللازمة لمرحلة أعمال الهندسة والتصميم الأولية إلى جانب توريد جميع المعدات والاجهزة للمشروع وتجهيز وتحضير الموقع والأعمال الخاصة بالهندسة والمشتريات والبناء.

ويستهدف مشروع "انكور بينيتويت"، المتوقع اكتماله خلال ثلاث سنوات بعد انتهاء من أعمال الهندسة والتصميم، الإسهام في نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، وزيادة صادراتها الكيماوية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة «أنكوراج للاستثمارات": إن الأسماء التي تم اختيارها من شركات المقاولات العالمية للتاهل للمرحلة الثانية، بناءا على ما لها من سابقة أعمال وخبرة عالمية مما يظهر مدى حرص أنكوراج للاستثمارات على أن يكون مشروع أنكور بينيتويت نموذجاً مستوفياً للمعايير العالمية وملبياً لمتطلبات المستثمرين الذين يتطلعون لتعزيز وجودهم في مصر."

ويواكب المشروع خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي لجذب المستثمرين العرب والأجانب.

وفي هذا السياق، وقع عدد من الشركات السعودية اتفاقيات لاستثمار 7.7 مليار دولار في مصر خلال يونيو الماضي

ويقود صندوق أبو ظبي السيادي (أيه دي كيو القابضة) أيضا موجة استثمارات إماراتية في مصر تشمل استثمار 10 مليارات دولار في مشاريع صناعية في مصر والإمارات والأردن بموجب اتفاقية الشراكة الصناعية بين الدول الثلاث.

وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، وتلقت دفعة إضافية نهاية العام الماضي عندما أطلق البلدان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.

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