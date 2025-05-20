تحت رعاية وزارة الصحة، ومستشفى صحة الافتراضي، وبحضور نخبة من القادة والخبراء في مجالات الرعاية الصحية والابتكار والتقنية من مختلف دول العالم، أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن توقيع أربع اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع شركات تقنية صحية عالمية هي: GOQii، وComarch، وNuralogix، و We Healthify بهدف توسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتحسين جودة الرعاية الصحية لأعضائها داخل المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركة بوبا العربية، كراع ذهبي في المؤتمر السادس للرعاية الصحية الافتراضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 (6th MENA Telehealth & Virtual Care Expo)، الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض.

تأتي هذه الشراكات ورعاية المؤتمر، عقب حصول بوبا العربية مؤخرًا على جائزتي "الابتكار الرقمي لمزودي الخدمة في القطاع الخاص" و"الاستدامة المبتكرة لمزودي الخدمة في القطاع الخاص" من مجلس الضمان الصحي، حيث تم تكريمها كأول شركة في القطاع الخاص تُمنح هذه الجوائز عن فئة مزودي الخدمة، وهو ما يعكس مكانة الشركة كمحرك رئيس للابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي السعودي.

صحة رقمية

استعرضت بوبا العربية خلال المؤتمر عبر ذراعها الصحية شركة "بوبا للرعاية المتكاملة – CareConnect"، مجموعة من حلولها الرقمية المبتكرة، من أبرزها: العيادة الرقمية المتنقلة، وحلول الرعاية الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيقها الرقمي المتكامل.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، شارك الدكتور عبدالله خفاجي، المدير العام الأول الطبي في شركة بوبا للرعاية المتكاملة CareConnect، متحدثًا رئيسًا في جلسة بعنوان "إدارة الرعاية الافتراضية للحالات المزمنة"، استعرض خلالها تجربة بوبا العربية في تحسين حياة المرضى باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، مسلطًا الضوء على برنامج "بوبا برو"، الذي ألغى الحاجة إلى الموافقات الطبية المسبقة، ما أسهم في تسريع الحصول على الرعاية وتعزيز تجربة المريض.

وأكد خفاجي، أن مشاركة بوبا العربية في مؤتمر الرعاية الصحية الافتراضية يؤكد التزامها بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، معربًا عن فخره بتقديم نموذج رعاية متكامل يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفير العلاج بأعلى جودة، مع تسخير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحالات المرضية، وتقديم استجابات استباقية تضمن الوقاية وتحسين النتائج الصحية.

رعاية إنسانية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبوبا العربية، الأستاذ طل ناظر: "رؤيتنا في بوبا العربية تتمثل في إعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية من خلال الابتكار المستمر، الشراكات الاستراتيجية، والتجارب الإنسانية التي تضع المريض في جوهر الاهتمام".

وأضاف ناظر: "تعكس شراكاتنا الدولية مع أبرز رواد التقنية الصحية التزامنا بتقديم حلول صحية عالمية المستوى داخل المملكة، حيث نؤمن بأن التجربة الصحية الأمثل هي التي توازن بين التقدم التكنولوجي واللمسة الإنسانية".

شريك إستراتيجي

ويُعدّ هذا المؤتمر منصة إقليمية رائدة لدفع التحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز تبني نماذج الرعاية الافتراضية القائمة على القيمة، كما يمثل فرصة مهمة لتوسيع أطر التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، واستكشاف الحلول الصحية المبتكرة، وذلك بدعم من منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وجمعية الطب عن بُعد الأمريكية.

وتعكس مشاركة بوبا العربية في المؤتمر، دورها كشريك إستراتيجي في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الصحي الوطني، وسعيها نحو تقديم رعاية أكثر استدامة وتكاملًا تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع.

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