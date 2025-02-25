طلبات مصر تواصل التأكيد على التزامها تجاه دعم الرياضة والشباب في مصر

القاهرة: أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة للطلب عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية لرعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث لمدة 4 سنوات. وذلك بالتزامن مع افتتاح بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير إلى 1 مارس. وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة طلبات مصر لالتزامات أعمق تجاه دعم الرياضة والشباب في مصر، ما يعكس رؤيتها بعيدة المدى للمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية داخل الدولة.

تم توقيع عقود الرعاية بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان، رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث، واللواء إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسى الحديث، وروب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وتجسد هذه الشراكة التزام طلبات مصر الراسخ بدعم الشباب، وإيمانها بقدرة الرياضة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وسلوكيات أفراده. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تساهم طلبات مصر في تطوير المنظومة الرياضية، ودعم الأجيال القادمة من الرياضيين والمبتكرين، بما يتماشى مع رؤية 2030

وتعليقًا على توقيع الشراكة، صرحت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر: قائلة "نؤمن في طلبات بأن الشباب هم المستقبل، وبأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل منصة لتنمية المواهب. هذه الشراكة مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث تعكس التزامنا بدعم جيل جديد من الرياضيين وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، إيمانًا منا بالإمكانات الواعدة لهذه الرياضة في مصر".

وأضافت: "الشراكة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية طلبات لدعم القطاع الرياضي في مصر، وهو أمر ليس بجديد حيث كانت طلبات من ضمن رعاة سباق نصف ماراثون بالأهرامات والذي يعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في مصر".

وشهدت رياضة الخماسي الحديث خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في مصر، ونجحت في تحقيق إنجازات بارزة على الساحة العالمية بما يعكس قدرات الرياضيين المصريين وعزيمتهم، على الوصول إلى العالمية.

وتؤكد هذه الخطوة دور طلبات مصر باعتبارها شركة تكنولوجية رائدة، لا تقتصر فقط على خدمات التوصيل، بل تمتد لدعم القطاعات المختلفة بما يبرز دورها في التأثير على المجتمع، مما يرسخ مكانتها كمساهم رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجتمعية.

نبذة عن طلبات مصر

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعُمان، والأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة. كما تتيح خدمة طلبات مارت تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

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