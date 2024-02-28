

** المصرف يعزز مركزه المالي بارتفاع إجمالي الأصول إلى 162,3 مليار جنيه.. وزيادة ودائع العملاء إلى 127 مليار جنيه بنسبة نمو 30% مقارنة بعام 2022

** المصرف يقتنص 37 جائزة مصرفية من مؤسسات عالمية مرموقة خلال عام 2023

** الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: نفخر بتحقيق أداء استثنائي خلال العام الماضي تكلل بنتائج مالية قوية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا من الأفراد والشركات.. ونتطلع إلى مواصلة تحقيق النمو في 2024

القاهرة: كشف مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق المصرف أداءً استثنائيًا على جميع الأصعدة، مع نمو ملحوظ في الأرباح والإيرادات، بما يدعم مسيرته الناجحة في السوق المصرفية المصرية. وكشفت النتائج المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023، عن ارتفاع صافي أرباح مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر" بنسبة 113% ليسجل 4,7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,5 مليار جنيه عن عام 2022.

وأعلن المصرف عن أبرز النتائج المالية للعام الماضي، خلال مائدة مستديرة، عقدها يوم 28 فبراير 2024، بحضور السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. وقال المصرف إن النتائج الماليّة المجمعة فيما يخص معدلات النمو في الربحية، أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 10,9 مليار جنيه بمعدل نمو 78% مقارنة بعام 2022، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50%، محققًا 1,6 مليار جنيه.

وفيما يخص معدلات النمو في المركز المالي، كشفت المؤشرات المالية لمصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر" عن العام المالي 2023 عن وصول ودائع العملاء إلى 127 مليار جنيه، بنسبة نمو 30% مقارنة بعام 2022؛ حيث بلغت ودائع العملاء من الأفراد 57,7 مليار جنيه أما ودائع المؤسسات فقد وصلت إلى 69,3 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي أصول المصرف بنحو 39% ليسجل 162,3 مليار جنيه، كما وصل إجمالي التمويلات إلى 67 مليار جنيه، بنسبة نمو 14% مقارنةً بالعام الماضي.

أما عن معدلات الكفاءة، فقد بلغ معيار كفاية رأس المال 17,98% محققًا ارتفاعًا بنسبة 3,63% عن العام السابق، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39,7%، بينما بلغ نصيب السهم في صافي الأرباح 8,67 جنيهًا بنسبة نمو 16,7% عن عام 2022، وذلك بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنيه موزعة على 500 مليون سهم.

وبلغ صافي الدخل من العائد في 31 ديسمبر 2023، مبلغ 8,9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4,8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022. فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1,56 مليار جنيه، مقارنة بـ 1,04 مليار جنيه عن عام 2022.

نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة

وتعليقاً على النتائج المُحققة، صرّح السيد/ محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، قائلاً: "نفخر بتحقيق أداء استثنائي للمصرف خلال العام الماضي تكلل بنتائج مالية قوية، تعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائنا من الأفراد والشركات. ففي إطار حرصنا على تحقيق النمو المستدام، شهدنا خلال عام 2023 تتويجًا لمساعينا عبر إشادة العديد من المؤسسات المالية والدولية المرموقة، وذلك بفضل استراتيجيتنا الواضحة وتركيزنا على الابتكار والشمول المالي، وتقديم حلول مالية متميزة تلبي احتياجات العملاء بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

وتابع: "نتطلع إلى استكمال مسيرة نجاحنا خلال الأعوام القادمة، مع الحفاظ على الأداء القوي للمؤشرات المالية للمصرف، ونحن على ثقة من قدرتنا على مواصلة تحقيق ذلك، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية قدرات العاملين بالمصرف وتعزيز علاقاتنا مع الشركاء والمستثمرين، ونؤكد على التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".

وأوضح "علي" أن المصرف توّج أداءه القوي وإنجازاته الحافلة خلال عام 2023 بحصد 37 جائزة مرموقة من جهات عالمية وإقليمية معروفة، تقديراً لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في مجال الصيرفة الإسلامية.

وتقدّم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشكر والتقدير لموظفي المصرف على جهودهم المخلصة في الفترة الماضية، متطلعًا خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من النجاحات والإنجازات، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

37 جائزة عالمية خلال 2023

يشار إلى أن قائمة جوائز عام 2023، شملت حصول المصرف على جوائز مجلة «جلوبال فاينانس» في فئة «التمويل الإسلامي»، إذ فاز مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" بجائزة أفضل مؤسسة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعام السادس على التوالي، وفئة «البنوك الرقمية»، التي تُوّج المصرف بـ 4 جوائز فيها، وهي أفضل بنك إسلامي رقمي في مصر لعام 2023، وأفضل موقع متكيف للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في مصر، وأفضل واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة APIs في مصر، وأفضل مقدم لخدمات التمويل التجارية.

كما حصلت شركة «أدى كابيتال»، إحدى الأذرع الاستثمارية، على جائزة «يوروموني للتمويل الإسلامي 2023»، لأفضل صفقة تمويل إسلامي بالعملة المحلية، وذلك عن صفقة التمويل المشترك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح شركات تابعة لمجموعة «السويدي إليكتريك» بقيمة 3 مليارات جنيه، كما نال المصرف عن الصفقة ذاتها جائزة «صفقة العام» عن قارة إفريقيا من مجلة «ذا بانكر».

وتمكن المصرف، في استطلاع مجلة يوروموني حول إدارة النقد لعام 2023، من اقتناص جائزة أفضل خدمة في قطاع التكنولوجيا داخل مصر. كما حصد المصرف خمس جوائز من مجلة يوروموني شملت ريادته في المسؤولية المجتمعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول الرقمية وتمويل الشركات الكبرى، فضلًا عن حصول «أدى كابيتال» على جائزة ريادة الاستثمارات في السوق المصرية، ومنحت مجلة «جلوبال إيكونوميكس» البريطانية المصرف جائزتي أفضل بنك إسلامي وأفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

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نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات أنشأ مصرف ابوظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية الغير مصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.