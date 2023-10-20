للمرة الأولى، ستكون عروض مهرجان دبي للتسوق متاحة عبر جميع مواقع اينوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك إمارة أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: باعتبارها الشريك الاستراتيجي لمهرجان دبي للتسوق (DSF) طوال 29 عاماً على التوالي، تحتفل مجموعة اينوك بنسخة العام 2024 للمهرجان بإطلاق طيف من العروض المجزية تشمل سحوبات على جوائز نقدية بقيمة تزيد على 4 ملايين درهم لأكثر من 100 عميل، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية وقسائم لخدمات السيارات بقيمة 250,000 درهم، وذلك حتى 14 يناير 2024.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سيتسنى لعملاء اينوك و"أوتوبرو" و"زووم"، في إمارة أبوظبي فرصة المشاركة والفوز بالجوائز الكبرى. وسيتمكن العملاء الذين ينفقون مبلغاً لا يقل عن 25 درهماً في "زووم"، و50 درهماً في "أوتو برو" وتسجيل"، المشاركة في السحب للفوز بمبلغ 10,000 درهم يومياً قبيل مهرجان دبي للتسوق حتى 7 ديسمبر 2023، وبمبلغ 100,000 درهم يومياً خلال فترة مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024. وبمقدور العملاء زيادة فرصهم في الفوز ثلاث وأربع مرات عن طريق شراء "باقة زووم للفائزين" من محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان دبي للتسوّق للعام التاسع والعشرين على التوالي، إذ تتيح لنا هذه الشراكة توفير أفضل تجربة للعملاء كل عام من خلال جوائز جديدة وقسائم خصومات وغيرها من المكافآت المميزة، بما في ذلك فرصة الفوز بأكثر من 4 ملايين درهم نقداّ. ونتطلع هذا العام لتقديم تجربة لا تنسى لكل المتسوقين والزوار في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

أما سحب نيسان السنوي فسينطلق بتاريخ 9 ديسمبر 2023، مما يتيح للعملاء فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول 2024. وسيتم أيضاً إجراء سحب الجائزة الكبرى في 14 يناير 2024، والذي يتيح لفائز واحد سعيد الحظ بفرصة الفوز بمبلغ 500,000 درهم نقداً.

من الجدير بالذكر أن عروض المهرجان الترويجية تتوفر في مختلف أرجاء الإمارات عبر كافة محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك، ومتاجر "زووم" في محطات المترو، ومتاجر "زووم" العامة والمستقلة، ومنافذ "أوتوبرو"، ومواقع "تسجيل". حيث تتيح اينوك للعملاء إمكانية الدفع عبر مجموعة متنوعة من الحلول بما في ذلك بطاقات "فيزا" و"ماستركارد"، و"اينوك باي" (ENOCPay)، وعبر بطاقات "نول"، وعبر تطبيق "دبي الآن". ويمكن للعملاء أيضاً جمع النقاط من خلال برنامج مكافآت YES والاستفادة من العروض والحسومات الحصرية.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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