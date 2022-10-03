دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت 3S Money”" منصة المدفوعات العالمية المتطورة، عن حصولها على ترخيص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، لتتمكن بموجبه من تقديم خدماتها المالية من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. حيث تعمل 3S Money”"، الشركة الناشئة المُتوسعة في قطاع التكنولوجيا المالية على توفير حسابات تجارية عالمية مخصصة للشركات بمختلف أحجامها وهياكلها، مما يُمكنها من إنجاز معاملات سلسة وذات قيمة مرتفعة مما يساهم في تعزيز توسعها التجاري العالمي.

وحسب صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموًا بنسبة 4.2 % لهذا العام ليتخطى التوقعات السابقة البالغة 3.5 %. وسيُسهم هذه الترخيص في تمكين الشركات المتوسطة الحجم من معالجة المدفوعات عبر الحدود بكل سلاسة ومرونة، فضلًا عن توفيره لحلول الصرف الأجنبي. كما سيمكن هذه الترخيص، "3S Money" من توفير حساب تجاري رقمي عالمي موحد ، يُمكن الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من التعامل التجاري مع أكثر من 190 دولة كما ويتيح لها إنجاز مدفوعات موثوقة وسريعة بأكثر من 40 عملة عالمية. حيث سيساهم ذلك في تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود كما سيُمكن هذه الشركات من توسيع نطاق أنشطتها التجارية الدولية بوتيرة مُتسارعة.

بخبرته المصرفية الكبيرة التي تزيد عن 12 عامًا في "جيه بيه مورغان" و "بنك ستاندرد تشارترد"، سيتولى إيفانجيلوس كالديليس، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط قيادة نشاطات مكتب الشركة في دبي، والذي علق بدوره على الترخيص الجديد قائلاً: " تعد دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة خصبة تسمح للشركات المتواجدة على أرضها من تطوير أعمالها التجارية وتحقيق النمو والازدهار المنشود بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي مرتكزة بذلك على ما توفره لهذه الشركات من بيئة مثالية ومتكاملة لمزاولة الأعمال التجارية بالإضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية تنافسية، بالإضافة إلى منظومة السياسات الحكومية المواتية لتعزيز زخم النشاط التجاري وجذب الاستثمارات. وأضاف: "تعمل شركة" 3S Money" على تمكين الشركات الطموحة من توسيع نطاق عملها ضمن التجارة الدولية، حيث لا تتمكن هذه الشركات دائما من من الحصول على الدعم اللازم من قبل مزودي خدماتها المالية، كخدمات توفير الحسابات التجارية المخصصة والتي تسمح بإنجاز معاملاتها التجارية ذات القيمة المرتفعة بسلاسة وبالتالي تمكنها من توسيع حجم أعمالها على المستوى العالمي ".

من جانبه قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نود تهنئة فريق" 3S Money" على حصوله على ترخيص الخدمات المالية من سلطة دبي للخدمات المالية. إذ يعتبر نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أحد أكثر الأنظمة المالية شمولية على مستوى المنطقة والذي يُمكّن الشركات، مثل " 3S Money"، من توفير حلول الدفع المبتكرة لعملائها. كما يستقطب هذا النظام العديد من العملاء الجدد لنعمل معًا في مركز دبي المالي العالمي على ريادة مستقبل الخدمات المالية".

بعد إطلاقها في عام 2018، استطاعت" 3S Money" تسجيل نمو بنسبة 260% على أساس سنوي في عام 2021، كما تمثل أحد منصات الدفع العالمية الرائدة التي يفضلها آلاف المدراء والمساهمين، بعد إنجازها لمدفوعات عبر الحدود بقيمة مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وتواصل " 3S Money" مسيرتها في التوسع في مناطق حيوية من العالم من خلال استقطابها للمواهب في كل من المملكة المتحدة ولاتفيا ولوكسمبورغ ودبي، لتقدم بذلك المزيد من الامتثال والمنتجات، فضلًا عن تخطيطها للاستثمار في البحث والتطوير على صعيد المنطقة.

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نبذة عن " 3S Money "

تعتبر " 3S Money " من المنصات المرخصة التي تزود الشركات بالخدمات المالية وتمكنها من قبول وإدارة التحويلات المالية في الأسواق الخارجية من خلال توفيرها لجميع طرق الدفع الرئيسية. تم تصميم الحسابات الرقمية خصيصًا لتتناسب مع معاملات الاستيراد والتصدير ذات القيمة المرتفعة، وتوزيع الأرباح، والتمويل، وعمليات الخزانة، من خلال معالجة الشركة لجميع جوانب المدفوعات العالمية وإدارتها لمخاطر الصرف الأجنبي.

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30,000 مهني لدى أكثر من 4000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

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