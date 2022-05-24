القاهرة : أعلنت شركة عامر جروب تقرير أداء نتائج الأعمال وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة في 31 مارس المنقضي وحققت الشركة انحازت متميزة حيث حقق القطاع العقاري ارتفاعا في المبيعات التعاقدية خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 535% حيث بلغت 1.396 مليون جنية مقارنة بـ 220 مليون جنية في 31 مارس من 2021 .



وأكد التقرير أنه تم البدء في أعمال الخرسانات الخاصة بتطوير قطعة أرض مساحتها 4495 متر على مساحة بنائية 15710 بالعاصمة الإدارية تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ 250 مليون جنية مصري ويتكون المشروع من ثلاثة أدوار جراجات متكررة ودور أرضي وسبعة أدوار متكررة بعدد وحدات 180 وحدة.



كما أكد علي أنه جاري استكمال التسليم الفعلي لباقي وحدات بورتو سعيد المباعة وجاري تنفيذ حوالي 700 وحدة سكنية كمرحلة ثانية وجاري التعاقد والتشغيل لمول تجاري علي مساحة 9800 متر وأن مشروع بورتو المنيا بدأت الأعمال الخرسانية فيه لبعض المباني حيث يقع المشروع علي مساحة 250000 متر لصالح شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات المجموعة وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.7 مليار جنية ومن المزمع أن تصل وحدات المشروع السكنية 2500 وحدة سكنية.



وأضاف التقرير أنه تم تحويل جزء من مشروع ماريوت ريزيدنس هليوبوليس إلى نشاط تجاري وتم البدء في الأعمال الخرسانية لصالح شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات عامر جروب حيث يقع المشروع على 27 ألف متر في شارع الثورة بمصر الجديدة ويضم 1300 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب بتكلفة حوالي 3.5 مليار جنيه مصري وتم التعاقد مع أكبر بيوت الخبرة العالمية لعمل التصميمات الداخلية والخارجية بما يتماشى مع فخامة وعصرية شركة ماريوت العالمية.



واستطرد التقرير موقف نادي الإجازات مؤكدا أنه تم طرح وافتتاح مرحلة جديدة رويال فيلا داخل منتجع ساوث بيتش بإجمالي مبيعات متوقعة 382 مليون جنية تم الانتهاء من مبيعات نصف المرحلة تقريبا كما. وفي قطاع الأندية تم طرح المرحلة الثانية من نادي بورتو الرياضي بمناسبة افتتاح حمام سباحة اوليمبي والإنجازات الكثيرة التي حققها النادي في وقت قياسي والذي تبلغ مساحته 25 الف متر مربع تقريبا. في قطاع المطاعم أكد التقرير أنه جاري الإعداد لافتتاح مطعم تشيليز بالشيخ زايد ومطعم تشيليز بالتجمع الخامس.



يذكر أن مؤشرات الأداء المالي أكدت أن إيرادات المجموعة في الربع الأول وصلت إلي 618 مليون جنيه وان قطاع الاستثمار العقاري حقق منها 80% وجاء نادي قطاع الإجازات 10% و قطاع المطاعم 5 % فيما حققت باقي الأنشطة حوالي 5 % وبلغت إيرادات قطاع الاستثمار العقاري 495 مليون جنية في مشروعات بورسعيد ومارينا والسخنة ومطروح وبلغت إيرادات نادي الإجازات " بورتو فاكيشن " 66 مليون جنية وايرادات قطاع المطاعم 35 مليون جنية وارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 20% حيث بلغت 12 مليون جنية



وقد أكد الدكتور حسني هاني الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة تطمح في تحقيق أرقام ونسب غير مسبوقة هذا العام بفضل الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الشركة لتطوير كافة القطاعات لتحقيق المزيد من الإنجازات لواحدة من اكبر الشركات العقارية في مصر وان الأرقام تؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح فقد حققنا هامش مجمل الربح بنسبة 41% من اجمالي الإيرادات كما بلغت ارصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية 5.2 مليار جنية في 31 مارس 2022 مقارنة بـ 4.9 مليار جنية في 31 ديسمبر 2021 ونعكف علي الانتهاء من تسليمها للاعتراف بها كإيرادات .

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