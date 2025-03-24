دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، نجاحاً ملحوظاً في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تطبيق إجراءات شاملة لإدارة الطاقة والموارد عبر جميع عملياتها. وعززت المجموعة مرونة أعمالها من خلال النمو الاقتصادي المستدام، حيث وفّرت 395 مليون درهم من إجمالي الطاقة بين عامي 2014 و2024، ما منع انبعاث 703,840 طناً مترياً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي إطار التزامها طويل الأمد بالمسؤولية البيئية، انضمت اينوك إلى ملايين الأشخاص حول العالم في الاحتفال بساعة الأرض 2025، من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية في مقرها الرئيسي ومرافقها التشغيلية ومحطات الخدمة في 22 مارس من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تُعد ساعة الأرض تذكيراً قوياً بأهمية العمل الجماعي ودوره في الحفاظ على بيئتنا. وتؤكد مجموعة اينوك التزامها الراسخ بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها."

في عام 2024، حققت وحدات أعمال اينوك وفورات كبيرة من خلال مبادرات مُستهدفة لكفاءة الطاقة. وقد قادت "اينوك للتصنيع" هذه الجهود، حيث وفرت 2,314,669 درهماً من خلال عدد من مبادرات إدارة الطاقة والموارد. كما ساهمت وحدة البيع بالتجزئة بشكل كبير في تطبيق مشاريع رئيسية، حيث نُفّذت مشاريع مثل مشروع مصابيح LED الشمسية الكهروضوئية في إدارة عمليات التجزئة و"أوتوبرو"، مما أدى إلى توفير إجمالي قدره 3,115,294 درهماً. كما ساهمت وحدة إدارة المرافق المؤسسية وغاز الإمارات في نجاح المجموعة، حيث حققتا وفورات قدرها 539,448 درهماً و139,409 دراهم.

ويتجلى التزام اينوك بالاستدامة من خلال محفظتها من المبادرات الناجحة في مجالات ترشيد استهلاك المياه، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. وتشمل هذه المبادرات تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع مرافقها، وتركيب أنظمة إضاءة LED في جميع عملياتها، وحلول متطورة لإدارة المياه. كما تولي مجموعة اينوك أولويةً قصوى لمعايير المشتريات الخضراء عالية الجودة التي تساعد على تقليل الطلب على الطاقة بشكل كبير وتقليل الانبعاثات عبر كامل سلسلة التوريد.

تتماشى هذه الإنجازات مع استراتيجية اينوك الشاملة للاستدامة، وتعكس نهج المجموعة الاستباقي في إدارة الموارد وحماية البيئة. وتستمر اينوك في جهودها للاستدامة، لترسي معايير جديدة لقطاع الطاقة في المنطقة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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