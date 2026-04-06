المقر 39 وجهة إبداعية تجمع الفنون والتكنولوجيا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجياا والابتكار

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : نظم المقر 39 " "BASE39، أحد مبادرات مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أولى جلسات “لقاء الصناعات الإبداعية”، وذلك بحضور لافت ضم نخبة من المبدعين ورواد القطاع، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام، وخبراء ومتخصصين من مختلف المجالات، وجمهور مهتم بالصناعات الإبداعية.

وشهد الحدث، الذي أقيم في المقر 39 بالشارقة، أجواء تفاعلية مميزة أتاحت للمشاركين فرصة التواصل وتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون، في بيئة تجمع بين الإبداع والانفتاح. كما تضمن اللقاء جلسة حوارية مفتوحة، وعروضاً فنية حية، وورشة عمل تفاعلية، بالإضافة إلى جولات تعريفية في مرافق BASE39، حيث اطلع الحضور على رؤية المشروع ومساحاته ومبادراته المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة دورية تهدف إلى بناء مجتمع إبداعي متكامل، وتعزيز التواصل بين مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم نمو الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار:

“يعكس هذا الحضور النوعي لفعالية ‘لقاء الصناعات الإبداعية’ أهمية توفير منصات تجمع المبدعين وتمكنهم من التواصل وتبادل الخبرات. نحن نؤمن بأن دعم الصناعات الإبداعية يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ومن خلال BASE39 نسعى إلى خلق بيئة محفزة تحتضن المواهب وتدعم تحويل الأفكار إلى فرص حقيقية تسهم في تحقيق نمو مستدام.”

ويُعد BASE39 منصة إبداعية متكاملة ضمن منظومة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث يوفر مساحات عمل مرنة وبيئة تفاعلية تدعم المبدعين ورواد الأعمال، إلى جانب برامج وفعاليات تسهم في تعزيز التعاون وتطوير المشاريع الإبداعية. ويهدف BASE39 إلى ترسيخ مكانته كمركز حيوي للصناعات الإبداعية في الشارقة والمنطقة.

وأقيم الحدث تحت شعار “لا حواجز، لا حدود… لغة واحدة تجمعنا”، في تأكيد على أهمية بناء مجتمع إبداعي قائم على التعاون والانفتاح، حيث شهد تفاعلاً واسعاً من الحضور الذين أشادوا بمستوى التنظيم وأهمية المبادرة في دعم القطاع.

ومن المقرر أن يشكل “لقاء الصناعات الإبداعية” فعالية دورية، حيث ستتضمن كل نسخة جلسة حوارية مفتوحة بين المبدعين، مع تركيز مختلف في كل مرة. وتسعى هذه المبادرة إلى أن تصبح منصة مستمرة للقاء القطاع الإبداعي، ومكاناً تتطور فيه الأفكار، وتنشأ فيه الشراكات، وتُبنى فيه شبكات مهنية ذات أثر في بيئة ملهمة.

وقد تم إطلاق المقر39 في ديسمبر 2025، ليعزز مكانة الشارقة كعاصمة للثقافة والفنون والابتكار، ويعكس رؤيتها في تمكين المواهب ودعم الصناعات الإبداعية وبناء اقتصاد إبداعي متنوع ومستدام. كما يمثل المشروع امتداداً استراتيجياً لمنظومة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث يشكل منصة متعددة التخصصات تجمع الفنانين والمصممين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات الإبداع التقني، إلى جانب المبتكرين في مجالات الفنون الرقمية، والتصميم، والإعلام، والعمارة، والأزياء، والموسيقى، والفنون التفاعلية.