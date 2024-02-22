دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "دي دبليو للسفريات"، الشركة الرائدة في تقديم وإدارة حلول السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجازاتها خلال عام 2023، مسجلةً أداءً ماليًا غير مسبوق، بتحقيق نمو قياسي في المبيعات بلغت نسبته 39% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة بنسبة 65% في الإيرادات مما يؤكد على نجاحها في تلبية متطلبات العملاء المتغيرة.



وأكد بدر أهلي، مدير عام "دي دبليو للسفريات"، على أن النجاح المحقق الذي شهدته الشركة خلال عام 2023 يرجع إلى إقبال العملاء على سوق السفر سواء لأغراض العمل أو الترفيه، مما يعكس تجدد الثقة بين فئة المسافرين على مستوى العالم، حيث شهدت الشركة ارتفاعًا في إجمالي المبيعات، مع زيادة ملحوظة بنسبة 55% في مبيعات عام 2023 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.



وأضاف أهلي أن الإحصائيات الحديثة لشركة "دي دبليو للسفريات" تشير إلى أن أبرز نجاحات عام 2023 هو أداء قسم "خدمات التأشيرات" الذي شهد زيادة بنسبة 141% في المعاملات خلال عامه الثاني فقط من انطلاقه، مما يؤكد خبرة الشركة ودورها الفعال في تقديم خدمات السفر الأساسية لعملائها المتنوعين.



علاوةً على ذلك، شهد عام 2023 إطلاق قسم "كبار الشخصيات" في شركة "دي دبليو للسفريات"، الذي يلبي احتياجات العملاء المميزين الذين يسعون إلى تجارب سفر لا مثيل لها من خلال توفير الخدمة الشخصية الخاصة والوصول الحصري إلى أماكن الإقامة الفاخرة والمواصلات والتجارب المختلفة مثل الجولات والرحلات الجوية الخاصة بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المختلفة لكبار الشخصيات.



وصرح بدر أهلي بأنه بالتوازي مع نمو العروض والخدمات، فقد قامت شركة "دي دبليو للسفريات" أيضاً بتوسيع قاعدة عملائها من خلال توقيع عقود وشراكات مع 31 عميلاً مؤسسياً جديداً في عام 2023، مما عزز من مكانتها كشريك موثوق به للشركات التي تسعى إلى الاستفادة من حلول السفر الشاملة.



كما قامت دي دبليو للسفريات في عام 2023 بالاستثمار في زيادة الوعي بعلامتها التجارية من خلال إطلاق علامة تجارية جديدة ومحسّنة عبر قنوات تسويقية متنوعة اشتملت على جولات السفر والمعارض، ووسائل التواصل الاجتماعي، والكتيبات ذات العلامة التجارية، وتعزيز فرص العلاقات العامة من خلال إقامة معارض للسياحة والسفر في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح مدير دي دبليو للسفريات بأن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع مبيعات العطلات الترفيهية، حيث تضاعفت المبيعات عن عام 2022، وكانت الوجهات الأكثر مبيعًا للعطلات الترفيهية في عام 2023 هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتايلاند وسويسرا وتركيا وألمانيا، كما شملت الوجهات الرائجة أيضاً مثل بولندا والمملكة العربية السعودية وقطر وإندونيسيا والهند، مما يعكس تطور تفضيلات السفر بين العملاء.



ومع استعداد الشركة للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها في عام 2024، علق أهلي قائلاً: "سنواصل العمل بناء على الأسس القوية التي عززناها في مجال سفر الشركات والسفر الترفيهي وأقسام خدمات التأشيرات بالإضافة إلى سلسلة أخرى من الخدمات المميزة. وفي عام 2024، نحن ملتزمون بمواصلة رحلة التحول الرقمي لدينا، مع التركيز على التحسينات لدعم فريق العمليات لدينا من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة بهدف تعزيز الكفاءة وتقديم خدمة لا مثيل لها لعملائنا، حيث ينصب تركيزنا على توسيع نطاق أعمال (دي دبليو للسفريات) إلى السوق العالمية من خلال الاستمرار في النمو والابتكار في قطاعات أعمال جديدة بالإضافة إلى توسيع شراكاتنا الدولية".

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إيميلي جينكينز، مدير إدارة تطوير المنتجات- دي دبليو للسفريات emily.jenkins@dwtravel.ae