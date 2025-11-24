القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، في رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

قيمة الشريحة (A) تبلغ 783.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني (+AA)

تبلغ مليون جنيه ومدتها شهرًا وتصنيفها الائتماني قيمة الشريحة (B) تبلغ 2.0 مليار جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA)

تبلغ مليار جنيه ومدتها شهرًا وتصنيفها الائتماني قيمة الشريحة (C) تبلغ 1.0 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا وتصنيفها الائتماني (-A)

أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، قائلاً: "يشكل هذا الإنجاز محطة بارزة تؤكد المكانة القوية لشركة إي اف چي للحلول التمويلية في السوق ونجاحها المتواصل في توظيف التوريق كأداة تمويل فعّالة لدعم النمو. كما يعكس هذا الإصدار الأسس القوية لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ورؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة لعملائها."

وفي هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: "يعكس هذا الإصدار التزامنا المستمر بدعم شركة إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز النمو المستمر لبرنامجها للتوريق. كما تؤكد قوة هذه الصفقة ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة القوية، ودور إي اف چي هيرميس الريادي في هيكلة حلول دين مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة داخل السوق."

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري(NBE) ، بينما قام البنك التجاري الدولي(CIB) بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور متلقي الاكتتاب. كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

