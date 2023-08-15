الإيرادات التشغيلية: 6.7 مليون د.ك.

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 1.3 مليون د.ك.

اجمالي الأصول: 606 مليون د.ك.

أبرز المؤشرات المالية للشركة للفترات المنتهية في 30 يونيو 2023 (مليون دينار كويتي) البيان الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 التغيير (٪) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 التغيير (٪) الإيرادات 2.7 5.9 -55٪ 6.7 14.2 -53٪ صافي الإيرادات 1.5 3.5 -58٪ 4.1 7.1 -42٪ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.1 4.9 -77٪ 1.3 9.9 -87٪ صافي الأرباح (1.6) 2.1 -173٪ (3.8) 5.4 -171٪ ربحية السهم (فلس) -0.88 1.21 -173٪ -2.15 3.06 -171٪

الكويت: أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2023. وقد حققت الشركة صافي خسارة خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 3.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 2.15 فلس كويتي لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 5.4 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 3.06 فلس كويتي لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2022.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 6.7 مليون دينار كويتي، للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 53٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022. وقد بلغ اجمالي الأصول 606 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2023.

وقد سجلت الشركة في الربع الثاني من عام 2023 صافي خسارة قدرها قدره 1.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 0.88 فلس كويتي لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 2.7 مليون دينار كويتي.

افتتاح "سنو أبو ظبي" في ريم مول

قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "في الربع الثاني من العام 2023، تم افتتاح الحديقة الثلجية التي طال انتظارها، "سنو أبو ظبي" في مجمع ريم مول."

"إن إطلاق الحديقة الثلجية "سنو أبو ظبي" هو تعزيز لالتزامنا بتوفير تجارب مبتكرة وجذابة للعائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف ينشأ بلا شك تأثيرٌ تآزري بين الحديقة الثلجية والعروض المتاحة في المول، مما سيوفر أجواءً زاهرةً ومفعمةً بالحيوية، وسيجذب المزيد من الزوار ويعزز صناعة السياحة بشكل عام في أبوظبي".

يمتد "سنو أبوظبي" على مساحة واسعة تبلغ 9,732 متراً مربعاً داخل ريم مول. وبمجرد دخول الزوار للحديقة ينتقلون مباشرة إلى عالم مغطى بالثلوج يمكنهم من الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في كل الفضول وطوال أيام السنة، حيث تتخذ العناصر التصميمية في سنو أبوظبي طابعاً مدهشاً وفريداً. وتضمّ هذه الوجهة المرتقبة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها "كريستال كاروسيل"، و"قطار بولار إكسبرس"، و"فلايت أوف ذا سنوي آول" و"حديقة سنوفليك" و"الشجرة الساحرة". وتكتمل تجربة الزوار مع ثلاث وجهات للمأكولات والمشروبات تقدم مجموعة متنوعة من أشهى المأكولات والأطباق وسط ثلوج الحديقة.

تركيز الشركة على المدى القصير: التخارج من بعض الأصول وتخفيض الديون

وأضاف سلطان: "يستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة".

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

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