في إطار خطتها الإستراتيجية لتعزيز أدائها وتنويع مصادر تمويلها، أعلنت شركة جلوبال كورب للتمويل العقاري (أولين)، التابعة لمجموعة جلوبال كورب المالية، الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 14 بنكًا، أسفرت عن تأمين تمويلات بقيمة تقترب من 4.2 مليارات جنيه مصري خلال عام، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها المتزايدة في سوق التمويل العقاري المصري. كما قامت الشركة بالمساهمة بمبلغ 3 ملايين جنيه مصري في رأس مال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، مما مكنها من الحصول على تمويل إضافي قدره 900 مليون جنيه مصري، دعمًا لاستراتيجيتها في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مركزها المالي.

وشرعت شركة جلوبال كورب للتمويل العقاري (أولين) في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، شملت الخطة تطوير السياسات التشغيلية والهياكل المؤسسية عبر وضع سياسة ائتمانية مرنة تتماشى مع متطلبات السوق، وتطوير الإجراءات التشغيلية لضمان الكفاءة وسرعة الأداء مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح، بالإضافة إلى تصميم هيكل تنظيمي حديث يدعم تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

وقد انعكست جهود الشركة في تحقيق مؤشرات مالية قوية، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل العقاري 3.8 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من بدء النشاط، ووصل عدد عملاء التمويل العقاري إلى 1,850عميل. كما قامت الشركة بزيادة رأسمالها بمقدار 75 مليون جنيه، ليصل إلى 325 مليون جنيه مصري، مما يعكس متانة مركزها المالي وتوسع نشاطها في السوق.

في هذا السياق، أكد السيد حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب قائلاً: "النتائج التي حققناها خلال الأشهر الماضية تؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري وبناء شبكة شراكات قوية هو الطريق لتحقيق ريادة مستدامة، موضحاً أن الشركة حريصة خلال الفترة القادمة على تنفيذ أول عملية توريق للتمويل العقاري، والتي ستدعم بشكل كبير تنويع مصادر التمويل وتعزيز موقفنا المالي".

ومن جانبه، صرح محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لشركة جلوبال كورب للتمويل العقاري (أولين): "إن الشركة تعمل وفق خطة مدروسة تهدف إلى تنمية حجم محفظة التمويل العقاري وتعزيز قدراتنا التمويلية من خلال بناء شبكة شراكات قوية مع المؤسسات المصرفية والجهات التمويلية المختلفة. وما تحقق خلال الأشهر الاثني عشر الماضية يعكس التزامنا الجاد بتنفيذ إستراتيجيتنا التوسعية على أسس قوية ومستدامة، مشدداً على أهمية أن التنوع في أوجه الاستثمار وتنويع مصادر التمويل يعد ركيزة أساسية لدعم استقرارنا المالي وتمكيننا من تلبية الطلب المتزايد على حلول التمويل العقاري".

كما تستثمر الشركة في نظام تكنولوجي متكامل ومتخصص لإدارة عمليات التمويل العقاري، بما يضمن دقة البيانات وسرعة معالجة المعاملات، مما يدعم التحول الرقمي الكامل.

وأضاف السيد عبد الوهاب: "لقد استطعنا خلال فترة وجيزة تحقيق نتائج ملموسة بفضل العمل المؤسسي المتكامل وخطة التوسع المدروسة ونركز على التوسع الذكي من خلال التكنولوجيا والتحالفات الاستراتيجية لضمان استدامة النمو وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا."

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