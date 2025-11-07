أبرز النتائج- الأشهر التسعة الأولى 2025:

إنجاز مشروع "خورمور 250" بنجاح، مما سيُعزز إيرادات الشركة بنسبة 35% عند التشغيل بالطاقة الكاملة.

توقُّع بدء ظهور الأثر المالي للإنتاج الإضافي في إقليم كردستان العراق على النتائج المالية اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026.

الانتهاء من حفر ثلاثة آبار في مصر كجزء من البرنامج الاستثماري الجديد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دانة غاز" ش.م.ع ("الشركة")، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

سجّلت الشركة أرباحًا صافية بلغت 379 مليون درهم (103 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ 410 ملايين درهم (112 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغت إيرادات الفترة 935 مليون درهم (255 مليون دولار)، مقارنة بمليار درهم (286 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويُعزى الانخفاض في الربحية بنسبة 8% بشكل رئيسي إلى تراجع الإنتاج في مصر وانخفاض متوسط أسعار خام برنت خلال عام 2025، (71 دولار للبرميل مقابل 83 دولار للبرميل في الفترة نفسها عام 2024)، وفي المقابل، فقد أسهمت الزيادة في أسعار الغاز في مصر عقب توقيع اتفاقية دمج مناطق الامتياز في في تعويّض هذا الإنخفاض جزئيًا.

وحافظ الأداء العام للشركة على قوته خلال الفترة، مدعومًا بالتميز التشغيلي المستمر في إقليم كردستان العراق والنجاح في الإنجاز المبكر لمشروع "خورمور 250" في أكتوبر 2025. وتُضيف المنشأة الجديدة قدرة معالجة للغاز تبلغ 250 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يوميًا إلى حقل "خور مور"، مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل بنسبة 50% ويعزز إمكانات الإنتاج المستقبلية بشكل كبير. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التوسعة، عند تشغيلها بكامل طاقتها، في تعزيز إيرادات الشركة بنسبة تصل إلى 35%، مما يُمثل إضافة نوعية لإيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية. ويُمثل هذا الإنجاز أحد أهم إنجازات البنية التحتية للطاقة التي يُنفذها القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، ويُبرهن على قدرة "دانة غاز" على تنفيذ المشاريع المعقدة.

كما حافظت الشركة على تقدم مُطّرد في مصر ضمن برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار، حيث تتواصل أنشطة الحفر وإعادة استكمال الآبار في أعقاب النتائج الناجحة المُحققة في بئري "بيجونا 2" و"بلسم 3" في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعزيز الإنتاج من الحقول القائمة.

وفي هذه المناسبة، قال السيد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":

"على الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، فقد حافظت أعمالنا على مرونتها، حيث أُنجز مشروع خورمور250 بنجاح ليشكل محطة رئيسية ستُعزز من قدراتنا الإنتاجية وتحقق أثرًا ماليًا إيجابيًا في السنوات المقبلة. إلى جانب ذلك، يبرهن برنامجنا الاستثماري في مصر وخططنا لتطوير حقل جمجمال في إقليم كردستان العراق على التزامنا بمشاريع التوسعة والنمو. كما نواصل تركيزنا على الحفاظ على توزيعات أرباح مستدامة لمساهمينا، بينما نبني على هذه الإنجازات ونواصل أداءنا التشغيلي والمالي القوي."

إقليم كردستان العراق

نجحت "دانة غاز" وشركاؤها في إنجاز مشروع توسعة الغاز "خورمور 250" في أكتوبر 2025، وذلك قبل ثمانية أشهر من الموعد المُعدّل لإنجازه، مما يُعد إنجازًا تشغيليًا استثنائيًا. وتضيف هذه التوسعة 250 مقمق يوميًا من طاقة معالجة الغاز الجديدة، إلى جانب 460 طن متري من الغاز البترولي المسال و7,000 برميل من المكثفات، مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لحقل "خورمور" إلى 750 مقمق يوميًا. ويُعزز هذا المشروع من القدرة التشغيلية للشركة والتزامها بدعم احتياجات الطاقة المتنامية في إقليم كردستان العراق، وضمان إمدادات غاز موثوقة لتوليد الكهرباء.

واستمرت عمليات الإنتاج في حقل "خورمور" بشكل طبيعي، مواصلةً إمداد الغاز النظيف إلى محطات توليد الطاقة التي تُلبي أكثر من 85% من احتياجات الكهرباء في إقليم كردستان العراق، وهو ما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية. ومع دخول مشروع "خورمور 250" حيز التشغيل الآن، يُتوقع أن ينعكس أثر زيادة الطاقة الإنتاجية على معدلات الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026.

وتتطلع الشركة مستقبلًا إلى تركيز جهودها في إقليم كردستان العراق على تسريع وتيرة تطوير حقل "جمجمال" ضمن برنامج استثماري بقيمة 160 مليون دولار، كخطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج. ويجري العمل حاليًا على حفر ثلاثة آبار وتركيب وحدة اختبار إنتاج موسعة، بهدف تحقيق إنتاج مبكر من الغاز بمعدل 75 مقمق يوميًا بحلول النصف الأول من عام 2027، لتعزيز إمدادات الغاز من الحقل.

مصر

تواصل "دانة غاز" في مصر تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار، والذي أُطلق بموجب اتفاقية دمج مناطق الامتياز الموقعة في عام 2024. ونجحت "دانة غاز" في حفر ثلاثة آبار في منطقة دلتا النيل البرية خلال الفترة، مما يُشير إلى تقدم ملموس في تنفيذ الخطة. وأكّدت اثنتان من هذه الآبار، وهما "بيجونا 2" و"سلمى دلتا 6"، وجود احتياطيات غاز تبلغ 15 مليار قدم مكعب، مع إمكانات إضافية تصل إلى 3 مليارات قدم مكعب، ويُتوقع أن يبلغ إنتاج هذه الآبار ما بين 10 إلى 12 مقمق غاز يوميًا قبل نهاية عام 2025.

وبالتوازي مع ذلك، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز الاحتياطيات الإضافية وزيادة الإنتاج من الآبار القائمة، أُعيد استكمال ثلاثة آبار، مما أضاف 6.3 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات، وتُنتج هذه الآبار حاليًا 9 مقمق غاز يوميًا. وتُمثل هذه الإنجازات عودة قوية للشركة إلى الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج في مصر بموجب شروط مالية أفضل وأكثر تنافسية.

ويهدف البرنامج الجاري إلى زيادة كميات الغاز المستخرجة بما يقارب 80 مليار قدم مكعب، والمساهمة في الحد من التراجع الطبيعي في معدلات إنتاج الحقول، وضمان استدامتها على المدى الطويل. ومن شأن الغاز الإضافي المستخرج أن يُحقق وفورات مالية كبيرة تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري، من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال والمازوت.

مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج

بلغ متوسط إنتاج المجموعة 50,900 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ55,300 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي إقليم كردستان العراق، ارتفع متوسط الإنتاج بنسبة 1% ليصل إلى 38,600 برميل نفط مكافئ يوميًا، مدفوعًا باستمرار الطلب القوي من محطات توليد الكهرباء المحلية. ويواصل الغاز الطبيعي من حقل "خورمور" دعم توليد الكهرباء في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق، ليحل محل وقود الديزل ويُسهم في تخفيضات كبيرة في الانبعاثات الكربونية، وهو ما يدعم الأهداف البيئية للإقليم.

أما في مصر، فقد شهد الإنتاج تراجعًا بنسبة 28% ليبلغ 12,300 برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة بـ 17,100 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الطبيعي في معدلات إنتاج الحقول. ومن شأن البرنامج الاستثماري أن يعكس مسار الانخفاض الحالي ويعيد الإنتاج إلى مسار النمو في عام 2026.

السيولة النقدية

بلغ إجمالي السيولة النقدية لـ "دانة غاز" 671 مليون درهم (183 مليون دولار) كما في 30 سبتمبر 2025، تشمل 550 مليون درهم (150 مليون دولار) مُحتفظ بها لدى "بيرل بتروليوم". وبلغت السيولة النقدية المُحتفظ بها لدى الشركة 66 مليون درهم (18 مليون دولار).

وبلغ إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 671 مليون درهم (183 مليون دولار)، شملت 550 مليون درهم (150 مليون دولار) من إقليم كردستان العراق و121 مليون درهم (33 مليون دولار) من مصر، مما يُظهر استمرار تحصيل المستحقات. وبلغت مستحقات الشركة 319 مليون درهم (87 مليون دولار) في مصر و278 مليون درهم (76 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق بنهاية الفترة المالية.

وتواصل الشركة مناقشاتها مع حكومة إقليم كردستان العراق والسلطات المصرية لضمان انتظام الدفعات في مواعيدها، وهو أمر حيوي لاستدامة العمليات ودعم الاستثمارات المخطط لها مستقبلًا.

عن شركة دانة غاز:

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية . تمتلك الشركة أصولًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة.

وبالأصول الكبيرة التي تملكها الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة، وخططها للتوسع، تؤدي دانة غاز دورًا مهمًا في قطاع الغاز الطبيعي السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا . www.danagas.com

التواصل وعلاقات المستثمرين:

محمد المبيضين، رئيس قسم علاقات المستثمرين والإتصال المؤسسي

Ir@danagas.com

