دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تعكس تحولًا جذريًا في الربحية عقب تنفيذ خطتها الناجحة لإعادة الهيكلة.

أبرز النتائج المالية:

الإيرادات: 103.7 مليون درهم، بزيادة عن 86.3 مليون درهم في السنة المالية 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 20٪.

103.7 مليون درهم، بزيادة عن 86.3 مليون درهم في السنة المالية 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 20٪. إجمالي الربح: 5. 3 مليون درهم، تحسناً من 5.1 مليون درهم في العام السابق.

3 مليون درهم، تحسناً من 5.1 مليون درهم في العام السابق. صافي الربح: 3.76 مليار درهم، مقارنة بصافي خسارة قدرها 367 مليون درهم في السنة المالية 2023.

3.76 مليار درهم، مقارنة بصافي خسارة قدرها مليون درهم في السنة المالية 2023. إجمالي الأصول: ارتفع إلى 647 مليون درهم مقارنة بـ 315.4 مليون درهم في 2023.

ارتفع إلى 647 مليون درهم مقارنة بـ 315.4 مليون درهم في 2023. حقوق المساهمين: تحسنت إلى 151.7 مليون درهم، مقارنة بعجز سابق بلغ 4.4 مليار درهم.

تحسنت إلى 151.7 مليون درهم، مقارنة بعجز سابق بلغ 4.4 مليار درهم. ربحية السهم: 1.685 درهم، مقارنة بخسارة قدرها 0.343 درهم للسهم في العام السابق.

الإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية:

نجاح إعادة الهيكلة: إتمام خطة إعادة الهيكلة المعتمدة من محكمة الاستئناف في دبي، والتي أسفرت عن شطب التزامات بقيمة 3.79 مليار درهم وتحويل 368 مليون درهم من الالتزامات إلى صكوك إلزامية التحويل الى أسهم .

إتمام خطة إعادة الهيكلة المعتمدة من محكمة الاستئناف في دبي، والتي أسفرت عن شطب التزامات بقيمة 3.79 مليار درهم وتحويل 368 مليون درهم من الالتزامات إلى صكوك إلزامية التحويل الى أسهم ضخ رأس المال: نجحت الشركة في زيادة رأس المال بمبلغ 454 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة، مما عزز من السيولة المالية للشركة .

نجحت الشركة في زيادة رأس المال بمبلغ 454 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة، مما عزز من السيولة المالية للشركة مشاريع جديدة: الفوز بعقود بقيمة مليار درهم في الإمارات، مما يعزز من تواجد الشركة ويؤمن تدفقات إيرادات مستقبلية .

الفوز بعقود بقيمة مليار درهم في الإمارات، مما يعزز من تواجد الشركة ويؤمن تدفقات إيرادات مستقبلية تحسين الكفاءة التشغيلية: استمرار تنفيذ استراتيجيات تحسين التكلفة، مما أدى إلى تخفيض تكاليف التمويل وتعزيز الربحية..

الأداء المالي:

بلغت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء 103.7 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 86.3 مليون درهم في العام السابق. كما ارتفع إجمالي الربح إلى 5.3 مليون درهم، مقارنة بـ 5.1 مليون درهم في 2023. كما سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 3.76 مليار درهم، مقارنة بخسائر قدرها 367 مليون درهم في العام السابق، ما انعكس إيجابيًا على ربحية السهم التي بلغت 1.685 درهم مقارنة بخسارة 0.343 درهم للسهم الواحد في 2023.

وتعليقاً على النتائج، قال سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال: "يمثل عام 2024 بداية فصل جديد في مسيرة دريك آند سكل، حيث نجحنا في اجتياز واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في القطاع. التزامنا بالانضباط المالي وإعادة التوجيه الاستراتيجي قد وضع الشركة على مسار النجاح طويل الأجل. ومع ميزانية أقوى وخطة نمو واضحة، نحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا الكرام."

وأضاف سمو الشيح ذياب: "ان التحول المالي الاستثنائي الذي حققناه في 2024 هو شهادة على نجاح جهودنا في إعادة الهيكلة والدعم المستمر من مساهمينا وأصحاب المصلحة. لقد عزز خفض الديون وضخ رأس المال من قوتنا المالية، مما يمكننا من التركيز على النمو المستدام. نحن الآن في وضع مثالي لاغتنام الفرص الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، بينما نواصل تنفيذ مجموعة المشاريع المتنامية لدينا في قطاعي البنية التحتية والإنشاءات."

رؤية 2025: استراتيجية النمو والاستقرار

واختتم سمو الشيخ ذياب قائلاً:"مع دخولنا عام 2025، تنطلق دريك آند سكل نحو حقبة جديدة من الاستقرار والنمو. لقد أصبحنا في وضع يسمح لنا بالتركيز على تنفيذ وتسليم المشاريع الاستثنائية، وإعادة بناء الثقة مع عملائنا، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. ويعد فوزنا بمشروع بقيمة مليار درهم دليلاً على تجدد ثقة السوق في دريك آند سكل، ونعتبره الأول من بين العديد من الفرص القادمة بينما نعيد تنشيط خطط تطوير الأعمال لدينا. وتتوافق خطط الاستثمار في البنية التحتية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل مع خبراتنا الراسخة في مجالات الهندسة والإنشاءات والمقاولات المتخصصة. وبفضل هيكلنا المالي القوي ورؤيتنا الواضحة، فإننا نمتلك المقومات الكاملة للاستفادة من الفرص الاستراتيجية وضمان النجاح المستمر. سيكون عام 2025 محطة فارقة في مسيرتنا، حيث سنواصل التزامنا الراسخ بمعايير التميز والريادة والابتكار، والإسهام الفاعل في تحقيق الرؤى التنموية الطموحة لدولتنا والمنطقة."

نبذة عن شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع":

تعد "دريك آند سكل إنترناشيونال" شركة عالمية رائدة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات عالية المستوى، لتنفيذ أبرز المشاريع المرموقة في العالم عبر قطاعات رئيسية تتمثل في الكهرو ميكانيكية والتصميم المتكامل والهندسة والبناء لقطاعات المياه والطاقة والنفط والغاز.وتلتزم الشركة بمطابقة أعلى معايير الجودة العالمية عبر كافة العمليات التشغيلية المتمحورة حول توفير أحدث أنظمة التصميم والهندسة المتكاملة، وأفضل حلول تحسين الكفاءة التشغيلية، لضمان تنفيذ كبرى مشاريع تطوير البنى التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والمياه والطاقة. وتواصل الشركة الحفاظ على موقع الصدارة ضمن الأسواق المتخصصة، استناداً إلى منهجية ديناميكية قائمة على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الكوادر البشرية والابتكار والشغف. وتسير الشركة بخطى ثابتة باتجاه توسيع نطاق حضورها الدولي القوي، ودفع مسيرة النجاح والتميز المستمرة منذ ما يزيد عن 135 عاماً من الزمن.

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