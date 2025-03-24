دبي، الإمارات العربية المتحدة - أبرمت فنادق تومبي، لصاحبها رجل الأعمال علي تومبي، شراكة مع العلامة التجارية تابيستري كولكشن باي هيلتون لافتتاح فندقها الرئيسي في دبي، تحت اسم تومبي ويست بالم بيتش.

ستزيد نسبة الاستثمارات في هذا الفندق عن 375 مليون درهم إماراتي، ومن المتوقع أن يرتقي بفنّ الضيافة الفاخرة إلى أعلى المستويات إذ يجمع تجارب العافية مع الاستدامة والفخامة الفائقة في موقعٍ آسر على الواجهة البحرية.

يقع الفندق على شاطئ ويست بالم بيتش، ويضمّ 171 غرفة وجناحاً بتصميم أنيق مع إطلالات بانورامية على عين دبي، وأفق دبي مارينا والخليج العربي. يجسّد هذا الفندق فلسفة السيد علي تومبي التي تتلخّص بعبارة "استمتع بالحياة بكل تفاصيلها"، وتركّز على إعادة التوازن إلى الجسم والذهن والروح.

يُلبي الفندق احتياجات مُختلف الضيوف، بدءاً من المسافرين الذين ينشدون اختبار إقامة راقية وصولاً إلى الزوّار المهتمين بتجارب الصحة والعافية والعائلات التي تبحث عن ملاذ هادئ لقضاء عطلتها.

وبفضل موقعه المتميّز، يحرص الفندق على تقديم تجارب إقامة أصيلة لضيوفه، حيث يستطيعون الوصول بسهولة منه إلى أبرز المعالم السياحية في المنطقة مثل النخيل مول، وممشى بالم ويست بيتش ومدينة أكوافنتشر المائية التي توفّر تجارب شيّقة. كما يمكن للضيوف التنقل بسهولة بين دبي مارينا الأيقونية وجزيرة بلوووترز، والاستمتاع بأجوائهما الساحرة. يمتدّ هذا الفندق الشاطئي على مسافة 1.6 كيلومتر، ويُعدّ وجهةً مثاليةً للاسترخاء والاستمتاع بتجارب ترفيهية رائعة، حيث يوفّر مساحات مناسبة للحيوانات الأليفة إلى جانب تجارب متنوّعة للزوّار من مختلف الأعمار.

توفّر فنادق تومبي لضيوفها إقامة لا تُنسى، سواء للاسترخاء بجانب البحر، أو خوض تجارب ترفيهية مميزة طوال اليوم، أو استكشاف أبرز معالم دبي السياحية.

شراكة استراتيجية مع شركة هيلتون

انضمّ فندق تومبي ويست بالم بيتش إلى مجموعة تابيستري كولكشن باي هيلتون، وهي مجموعة من الفنادق المستقلّة التي يتميّز كل منها بطابع حيوي في وجهات رائعة تستحق الاستكشاف.

تعكس هذه الشراكة مع هيلتون طموح فنادق تومبي في إرساء معايير جديدة في عالم الضيافة، من خلال تطوير فنادق تجمع بين التصميم الجريء والأنيق والخبرة العالمية المتميزة.

وفي هذه المناسبة، علّق السيد علي تومبي قائلاً: "تُعتبر فنادق تومبي أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ إنها ملاذٌ يمنحك فرصة لتجديد الطاقة واكتشاف الذات. ومع افتتاح أحدث فنادقنا، نسعى إلى إرساء معايير جديدة لتجربة الضيوف من خلال تقديم مزيج متناغم يجمع بين تجارب الطعام والعافية والاستدامة."

تجارب تناول الطعام

تتجسّد هوية الفندق الفريدة في تصميمه الراقي وتجربة المأكولات والمشروبات المميزة، المستوحاة من التراث المحلي. تشمل المطاعم في هذا الفندق -

Afia: تحمل كلمة Afia معنى "الصحة الجيّدة" في اللغة العربية، وهي اسم لمطعم مميز في الفندق يقدم تجربة طعام فريدة تجمع بين النكهات العالمية والمحلية. يتيح المطعم للضيوف الاختيار بين بوفيه فاخر أو قائمة طعام انتقائية لتلبية مختلف المتطلبات الغذائية. يقع هذا المطعم على سطح الفندق وسط إطلالات خلابة على عين دبي، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فريدة تجمع بين النكهات الشهية والمشاهد الآسرة.

Deatox: يُشكّل مطعم Deatox مفهوماً جديداً لتجربة تناول الطعام مستوحاة من مفهوم "الديتوكس" أي التخلّص من السموم في الجسم الذي يركّز على اتّباع عادات الأكل الصحية والمغذية. تتضمن قائمة الطعام الانتقائية خيارات متنوّعة من المأكولات، وأطباقاً غنية بالمغذيات وقليلة السعرات الحرارية تمّ تحضيرها بعناية لتتوافق مع أسلوب حياة صحي، تكمّلها تشكيلة العصائر الطازجة والموكتيلات التي تساعد الجسم على التخلّص من السموم لتجديد الانتعاش والنشاط.

فلسفة مرتكزة على تجارب العافية

تُعدّ تجارب العافية جوهر الإقامة في فندق تومبي ويست بالم بيتش، حيث تُصمم بعناية لتنشيط الذهن والجسم والروح.

وسائل راحة عالمية المستوى

يقدّم الفندق وسائل راحة عالمية المستوى مصمّمة لتلبية احتياجات كل ضيف، بما في ذلك مسبح مترامي الأطراف على السطح بإطلالات خلابة على أفق دبي، ومساحات مرنة للاجتماعات تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال. كما يتميز بردهة استقبال هادئة تفوح منها روائح الزيوت العطرية وتزيّنها إضاءة خافتة لتوفير أجواء مريحة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للعائلات، مع مناطق لعب مخصّصة للأطفال، لضمان تجربة متكاملة تناسب الجميع.

تتبنّى فنادق تومبي نهجاً مستداماً في جميع عملياتها، حيث تضع المسؤولية البيئية في صميم استراتيجياتها، مما يضمن تجربة ضيافة صديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تتماشى رؤية فندق تومبي ويست بالم بيتش، التابع لمجموعة تابيستري كولكشن باي هيلتون، مع استراتيجية "السفر الهادف" من هيلتون، التي تركز على تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يسهم في ترسيخ مفهوم السياحة المسؤولة وتجارب السفر المستدامة عالمياً. كما سيضمّ الفندق مجموعة تجهيزات لتوفير استهلاك الطاقة، واعتماد تغليف صديق للبيئة، إلى جانب تقديم تجارب طعام مستدامة في مطعمَيه المميّزين Afia وDeatox.

نبذة عن فنادق تومبي

ابتكر علي تومبي، رجل الأعمال صاحب الرؤية السبّاقة، فنادق تومبي ضمن مجموعة تابيستري كولكشن التابعة لشركة هيلتون، لتقديم تجربة ضيافة مبتكرة تعيد إرساء معايير جديدة للفخامة. ويرتكز مفهومها على العافية الشاملة، والاستدامة، والتجارب المصممة بعناية لتلبية تطلعات الضيوف بمختلف اهتماماتهم. تُقدّم فنادق تومبي، من خلال فندقها الرئيسي في نخلة جميرا، تجربة فريدة تجمع بين الاسترخاء والرقي، حيث يلبي احتياجات المسافرين العصريين الباحثين عن تجربة تجمع بين التوازن وتجديد الطاقة. يعكس التزام العلامة التجارية بالاستدامة والضيافة النابعة من القلب حرصها على توفير تجربة إقامة تثري ثقافة كل ضيف وتترك أثراً إيجابياً في حياته. ومع توسّع فنادق تومبي في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب آسيا، تظلّ رسالتها ثابتة: ابتكار ملاذات تمنح الضيوف فرصة لإعادة التواصل مع أنفسهم ومع العالم من حولهم.

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