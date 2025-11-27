أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن استكمالها بنجاح للتدقيق الرقابي للسنة الثانية على التوالي لمعيار الآيزو (ISO 37301:2021) في نظم إدارة الامتثال من المعهد البريطاني للمعايير، دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة، حيث تعتبر "بنفت" للعام الثاني على التوالي المؤسسة الوحيدة في مملكة البحرين الحاصلة على هذا الاعتماد الخاص بأنظمة الامتثال من المعهد البريطاني للمعايير.

ويعد معيار ISO 37301:2021 من أهم المعايير الدولية التي تقيّم فعالية أنظمة الامتثال، إذ يتطلب استيفاء مجموعة صارمة من الإجراءات تشمل جودة السياسات الداخلية، وفعالية عمليات المراقبة والمتابعة، وكفاءة فرق الامتثال، ويوفر هذا المعيار عدداً من المزايا للمؤسسات التي تحصل عليه بما فيها تحسين فرص استدامة الأعمال، وحماية وتعزيز سمعة ومصداقية المؤسسة، وإظهار التزام المؤسسة بإدارة مخاطر الامتثال بفعالية وكفاءة، وزيادة ثقة الأطراف الثالثة في قدرة المؤسسة على تحقيق النجاح والنمو المستدام.

ويعزز هذا النجاح في استكمال مراجعة التدقيق الرقابي التزام "بنفت" المستمر في تبني أفضل الممارسات العالمية ضمن قطاع الخدمات المالية، والتزامها الراسخ ببناء بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية، وضمان الامتثال في جميع مسارات عملها.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم كمال، رئيس الامتثال ومكافحة غسيل الأموال في شركة بنفت: "فخورون بنجاح استكمال مراجعة التدقيق الرقابي للسنة الثانية على التوالي لمعيار الآيزو (ISO 37301:2021) كإنجاز جديد يُضاف إلى سجل الشركة الحافل، إذ يعتبر هذا المعيار شهادة دولية على التزامنا بتعزيز ثقافة الامتثال، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ضمن كافة عمليات الشركة، بفضل الدعم المستمر من لجنة التدقيق على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية".

وأضافت: "كوننا المؤسسة الوحيدة في البحرين التي تحظى بهذا الاعتماد من المعهد البريطاني للمعايير يعكس الثقة العالمية في إطار عمل "بنفت"، ويؤكّد ريادتها المحلية والإقليمية، وسنواصل التزامنا بتطوير أنظمة الامتثال لدينا بما يسهم في بناء قطاع مالي مبتكر وآمن ومتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية".

