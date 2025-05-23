الجزائر العاصمة، الجزائر: اعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم عن توقيع بوليصة تأمين بقيمة 37 مليون يورو (لضمان عدم وفاء الالتزامات المالية السيادية) لدعم آلية تمويل إسلامي من قبل ستاندرد تشارترد لمشروع الطريق السريع «ناكاش–باشاك شهير» في تركيا.

وُقّعت هذه البوليصة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2025 في الجزائر العاصمة، من قِبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد بونيت شارما، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في بنك ستاندرد تشارترد.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله: «تفخر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدعم البنية التحتية الاستراتيجية في تركيا عبر تخفيف مخاطر هذا التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لطريق ناكاش–باشاك شهير السريع. يمكّن هذا الدعم ستاندرد تشارترد من ضخ تمويلات طويلة الأجل في مشروع من شأنه تعزيز الربط، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل. وتعكس هذه الصفقة رسالة المؤسسة في حشد الاستثمارات المستدامة لدولنا الأعضاء وتعزيز الشراكات الداعمة للنمو الشامل.»

وأضاف السيد بونيت شارما: «يسرنا أن نساهم في هذا المشروع المحوري للبنية التحتية، الذي سيعزز الربط بين الوجهات الرئيسية على الضفة الأوروبية لإسطنبول. وتعكس مشاركتنا التزامنا بدفع عجلة النمو في تركيا ومتانة شراكتنا مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وقد تولى بنك ستاندرد تشارترد مهام المستشار المالي للراعي، والمنظم الرئيسي المفوّض، والدائن المغطى من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووكيل استثمار الشريحة المغطاة، ووكيل الأوراق المالية الخارجية، وبنك التحوّط.»

ويمتد طريق ناكاش–باشاك شهير السريع على الضفة الأوروبية لإسطنبول، ليستهدف تخفيف الازدحام، واختصار أوقات السفر، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية فوائد يُتوقع لها أن تنعكس على المحاور التجارية ومراكز التصنيع في تركيا. ومن خلال استكمال تغطية التأمين على المخاطر السياسية القائمة لمستثمري الأسهم، تقدم المؤسسة حزمة متكاملة من حلول التخفيف من المخاطر لتعزيز جدوى التمويل وجذب رؤوس الأموال الخاصة.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

البريد الإلكتروني: ICIEC-Communication@isdb.org

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